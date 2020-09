Mauricio Macri: “Sin confianza no hay economía que pueda funcionar”

El ex Presidente subió el perfil en medio del cruce de la Nación con la Ciudad y con Larreta.

Por: Martín Bravo

Mauricio Macri encaró un camino de mayor exposición en medio de la confrontación creciente del Gobierno con Juntos por el Cambio y el cimbronazo en la economía por la ampliación del cepo cambiario. El ex presidente había generado controversias -incluso internas- con una carta el fin de semana y dio otro paso este jueves con una reunión virtual con referentes del PRO de Mendoza, en el que volvió a mostrarse “preocupado” por lo que consideró un “debilitamiento institucional” del país. “Hay una vocación de destruir un sistema de reglas claras, y eso representa todo lo que no queremos”, dijo Macri, unas horas antes del allanamiento en su quinta Los Abrojos por presunto incumplimiento de la cuarentena.

Organizado por el diputado Omar de Marchi, el encuentro por Zoom fue privado aunque trascendieron algunos conceptos del ex mandatario, que habló unos 20 minutos y respondió preguntas. “La gente se está dando cuenta de que el camino es la República, las instituciones, eso es lo que trae empleo y desarrollo”, argumentó Macri su perspectiva electoral positiva para Juntos por el Cambio, de acuerdo con lo reconstruido por Clarín, y trazó una comparación con un barco desde la mirada de los países centrales: “Ellos veían que iba en el sendero equivocado, de pronto el barco con una minoría decidió dar la vuelta e ir hacia el lugar correcto, y después vieron que el barco volvió al camino equivocado. Ahora nos mutearon, nos sacaron de la pantalla”. En ese momento se mostró confiado en que la coalición opositora retomará el poder: “El mundo nos va dar otra mano, pero no con crédito sino para hacer los cambios necesarios”.

Macri trazó otra vez una suerte de bisagra en la economía a partir de su derrota en las primarias del año pasado y prácticamente no hizo autocrítica sobre su gestión y los indicadores negativos con los que dejó la Casa Rosada. “¿Qué correcciones haría para una nueva etapa?”, le preguntó Gustavo Cairo, titular del bloque de Diputados provinciales. “Reformas estructurales más profundas. En 2015 no se ponderó la magnitud de los problemas y no hubo plafón político para encararlas”, respondió Macri.

“Con República, con instituciones, con límites al poder, tarde o temprano lo económico se resuelve. Si la arbitrariedad es lo que gobierna, la confianza desaparece y no hay empleo. Ahí no hay economía que pueda funcionar”, aseguró el fundador del PRO. En otro intercambio con los dirigentes, coincidió con la legisladora Hebe Casado sobre la mirada crítica de la cuarentena y el manejo de la pandemia por parte del Gobierno.

El ex mandatario había publicado el domingo una columna en el diario La Nación, en la que acusó al Gobierno de despegar un “ataque sistemático y permanente” a la Constitución y elogió las protestas en las calles. “Ninguno de nosotros va a dejar de estar, hoy y siempre”, marcó, luego de que Alberto Fernández dispusiera el recorte de la coparticipación a la Ciudad y Horacio Rodríguez Larreta respondiera con el anuncio de una presentación contra la medida ante la Corte Suprema. Funcionarios porteños lo interpretaron como un intento de recuperar protagonismo en la semana en la que el alcalde había subido al centro de la escena.

“Pichetto es lo mejor que le pasó a Juntos por el Cambio”, fue otra de las definiciones que dejó Macri en el Zoom con los dirigentes de Mendoza, e hizo silencio cuando le preguntaron si será candidato el año próximo. Aun sin indicios sobre esa determinación, con sus últimos movimientos ratificó que buscará mantenerse en el centro del escenario político. (Clarín)