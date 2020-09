En el día de la sanidad, enfermeros de Río Gallegos reclamaron a las autoridades provinciales

En el Día de la Sanidad, enfermeros de todo el país se manifestaron en defensa de un salario digno, de mejores condiciones laborales y en reconocimiento también a aquellos trabajadores de la salud que perdieron la vida durante esta pandemia.

Río Gallegos no fue excepción y congregó en el mediodía de este lunes de inicio de la primavera, un nuevo reclamo que comenzó a los pies del mástil mayor de la ciudad y luego continuó por Casa de Gobierno.

La esquina de General Roca y San Martín fue el punto de encuentro, allí hubo micrófono abierto y desfilaron representantes de distintos sectores que, uno a uno, plantearon su reclamo a los responsables políticos santacruceños.

“Pedimos a las autoridades que nos escuchen porque estamos cansados de ir a verlos, de presentar notas y de buscar soluciones sin respuestas en un ministerio ausente, con autoridades que parecen no ver la realidad”, dijo Manuel Piris, enfermero de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG).

- Publicidad -

Abigail Millaldeo, enfermera de la Guardia del mismo nosocomio leyó una contundente nota que describió el panorama que hoy vive el sector y, fundamentalmente, el HRRG.

“Nosotros, enfermeros de Río Gallegos les decimos (a los dirigentes), como lo hemos hecho en varias ocasiones y de todas las maneras posibles que no está todo bien. La remuneración de los profesionales de enfermería no está bien, porque nuestra hora no vale $160. La precarización laboral, no está bien. La falta de previsión, estrategia, acción y toma de decisiones que mostró el Ministerio (de Salud y Ambiente) y el Gobierno (de Santa Cruz) en estos meses de pandemia, no están bien. El abandono que siente el personal de enfermería y el cansancio de los médicos y de todas las personas que forman el sistema de salud, no está bien. En nombre de todo el personal de enfermería, le pedimos a la gobernadora Alicia Kirchner y a las autoridades pertinentes que no nos sigan exponiendo. El sistema de salud ha colapsado”, aseguró.

Y enumeró cómo trabajan hoy en el ‘Regional’: “hay tres terapias intensivas completas, una sala de internación con más de 25 pacientes y sólo cuatro enfermeros por turno para la atención de los mismos. Contamos con una guardia de emergencia desbordada, puesto que contamos solamente con dos ambulancias para la atención de pacientes prehospitalarios e intrahospitalarios”. La enfermera indicó que un panorama similar de saturación se da en los denominados sectores ‘extra muros’ como los centros de salud, el Centro de Salud Mental, el Servicio de Tratamiento Integral para Patologías de Consumo (SETRIPCO), el Hogar de Ancianos ‘Falucho’ y el Hogar de Ancianos ‘Braulio Zumalacárregui’, “donde han fallecido varios de nuestros ancianos dejados a su suerte por la falta de personal y alimentos pertinentes”.

Además, respecto a la tarea de los enfermeros específicamente, sostuvo que “nos vemos en la situación de recargarnos de guardias con el agravante que éstas no son abonadas en tiempo y forma, a pesar de presentar los reclamos pertinentes”, por lo que “nos sentimos desvalorizados, agotados y abandonados”.

Tras ello, hubo un minuto de silencio para recordar a los trabajadores de la salud muertos durante la pandemia y, un especial recordatorio para René Méndez, primer enfermero fallecido con COVID en Río Gallegos.

Luego, ya en caravana de vehículos, se dirigieron a Casa de Gobierno. Allí, entregaron una nota dirigida a la Gobernadora Alicia Kirchner mediante la cual le solicitan a la mandataria una audiencia urgente para tratar estos puntos:

Sueldo mínimo de $80.000 dentro de la carga horaria según CCT.

Seguro de vida extraordinario para las familias que pierdan a un familiar que se desempeña en Enfermería.

Blanqueo laboral según CCT a todos los colegas que actualmente ingresa o son mantenidos bajo el régimen de monotributistas.

Iniciar de manera urgente la adhesión a la Ley 24.004, Ejercicio Profesional de la Enfermería.

Y equipamiento protección personal (EPP) de buena calidad acorde a las exigencias de ANMAT.

Ingreso y preparación de los auxiliares del FENOA y alumnos de la UNPA.

Luego de ello, se dirigieron por calle 25 de Mayo hasta el Hospital Regional de esta capital y allí, en sector de Guardia, hicieron sonar las bocinas y las ambulancias del nosocomio sus sirenas, en un nuevo llamado de atención a las autoridades provinciales. (Agencia OPI Santa Cruz)