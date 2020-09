Marcelo Tinelli giró dinero a una firma de las Islas Vírgenes y dijo que entró al blanqueo

Por: Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon

¿Qué tuvieron en común Marcelo Tinelli, un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y casi 30 empresarios argentinos? Todos hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y manejada por un empresario argentino que fue reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014.

Tinelli aparece en el reporte de la unidad de delitos financieros de los Estados Unidos ( FinCEN , por sus siglas en inglés) como una de las 76 personas y empresas que hicieron transacciones con Meestral Assets, del empresario local Andrés Marengo. El conductor y productor televisivo que integra la “Mesa del Hambre” del Gobierno dijo a través de una vocera a LA NACION que no declaró en ese momento la cuenta vinculada a esas transacciones y -aseguró- que luego sinceró la cuenta en el último blanqueo.

La información surge de los 2100 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades de los Estados Unidos, una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que integra LA NACION.

Dos informes de la FinCEN detallan que la sociedad Meestral Assets utilizó sus cuentas como un circuito para canalizar ingresos por U$S 9,1 millones y salidas por otros U$S 8,9 millones. Pero con una particularidad: esos movimientos involucraban a personas y sociedades que no estaban relacionadas entre sí, ni compartían intereses comerciales.

Eso llamó la atención del banco portugués Espirito Santo, la entidad por la que pasaron esos fondos y que decidió reportar su hallazgo a las autoridades de Estados Unidos. El banco -que fue disuelto en 2014- consideró posible que los argentinos hayan utilizado a Meestral Assets como “un sistema informal de transferencia de valor con transacciones sin propósito económico, comercial o legal aparente”.

“Algunos de los individuos fueron identificados como jugadores de fútbol profesionales, empresarios y conductores de televisión que parecen estar haciendo inversiones. Estas personas no pertenecen a una misma industria, lo que aumenta las sospechas sobre el uso de la cuenta”, alertó el reporte oficial.

“No fue declarado oportunamente”

Una vocera de Tinelli explicó que las transacciones con Meestral Assets se hicieron desde una cuenta que se utilizó para el “pago de gastos personales” y que esa cuenta no fue declarada en su momento ante la AFIP “por discrepancias de interpretación”, pero que luego la incorporó al blanqueo que el entonces presidente Mauricio Macri promovió en 2016.

“Las transacciones por las que se me pregunta provienen de una cuenta radicada en el extranjero, que contiene fondos producto de actividades lícitas y perfectamente declaradas. Esos fondos se utilizaron para el pago de gastos personales y no fueron declarados oportunamente por discrepancias de interpretación. Finalmente, cuando se dictó la ley de sinceramiento fiscal, optamos por incluir esa cuenta”, señaló la vocera.

El reporte de la FinCEN no informó los montos, las fechas exactas ni la cantidad operaciones realizadas por Tinelli, que ya había asumido como vicepresidente del club San Lorenzo un año antes de las fechas indicadas por las autoridades. Ante la consulta de este diario, cerca del conductor y productor televisivo prefirieron no dar más detalles sobre la transacción que quedó bajo la lupa de los Estados Unidos.

La unidad antilavado de los Estados Unidos consideró en su reporte como principal hipótesis que “Marengo podría estar recibiendo dólares de personas y entidades que operaron con Amirante-Galitis Sociedad de Bolsa SA (Amigal)”. Marengo, titular de la offshore, es el yerno de Eduardo Fortunato Amirante, un financista que ya había estado en la mira de los Estados Unidos y que en la Argentina fue investigado en la causa Fútbol Para Todos. Marengo aclaró a LA NACION, Infobae y Perfil que no tuvo relación alguna con Amigal SA.

Sin embargo, Marengo dio otra versión sobre el objetivo financiero de la sociedad offshore. “Meestral Assets se creó con el objetivo de hacer un pool de inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, en esa época era el boom de [los estados de] Detroit y Florida. Pero el negocio no funcionó, se devolvió el dinero a los inversores y se cerró la cuenta en el Espirito Santo Bank. La empresa está en mi declaración jurada ante la AFIP, pero no tiene actividad”, sostuvo Marengo.

Versiones divergentes

Carlos Cassartelli, exdelantero de Independiente, es otro argentino mencionado en el reporte. Desde su entorno explicaron que su vínculo con Meestral Assets fue por una inversión financiera en bonos de países emergentes que en su momento le recomendaron oficiales de cuentas del Citibank y que la declaró oportunamente ante la AFIP.

A diferencia de la versión de Marengo, junto a Cassartelli precisaron que nunca se interesó por una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. “Si encuentran algún departamento en Miami a su nombre, no dejen de avisar”, se rieron ante la consulta de LA NACION.

Otro argentino más entró en los radares estadounidenses. El nombre de Santiago Carnero aparece también en el reporte oficial, aunque las autoridades no detallaron si se trata del entonces director del Banco Central o de su hijo homónimo, que también se desempeñaba en la entidad en ese momento.

Carnero es un contador cercano a Osvaldo “Bochi” Sanfelice, socio de los Kirchner en sus negocios en Santa Cruz. Juntos desembarcaron en el Hotel Waldorf, en 2010, en una maniobra que investiga la justicia argentina por presunto lavado de activos.

Según la FinCEN, Carnero fue uno de los argentinos que enviaron dinero a las cuentas de Meestral Assets. En los documentos consta su nombre y apellido, y una dirección: Silvio Ruggieri al 2900 de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la misma que Modasa SA, una sociedad familiar que él presidió con esa dirección como domicilio legal. Ante la consulta de LA NACION, su hijo dijo que “no conocen a las personas ni a las sociedades nombradas” en el reporte. Carnero no informó ninguna inversión en el exterior en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción hasta 2015 inclusive.

Sospechas

La FinCEN no ofreció una conclusión sobre el verdadero fin del circuito armado en torno a Meestral Assets, pero el banco asegura que los argentinos lo usaron como “sistema informal de transferencia de valor”, un mecanismo para conseguir que fondos o un valor equivalente sean pagados a un tercero en otra ubicación geográfica.

En su reporte se consignó: “Marengo podría estar usando esta cuenta bancaria para recibir y girar fondos de varias personas y corporaciones. El cliente también podría estar utilizando la cuenta para facilitar el cambio de moneda local por dólares. Los montos y las contrapartes plantean inquietudes sobre estas transacciones”.

Fernando Botello, abogado tributarista del estudio Beccar Varela, explicó que “un argentino residente en nuestro país puede mantener lícitamente fondos depositados en una cuenta bancaria en el exterior si reporta y tributa sobre dichas tenencias y sus rendimientos percibidos en sus declaraciones juradas de Bienes Personales y Ganancias, respectivamente”.

“En caso de no cumplirse tales condiciones”, precisó Botello, “la AFIP podría exigir el ingreso de dichos impuestos, reclamar intereses, aplicar una multa y eventualmente, efectuar una denuncia penal por evasión, si existiera ardid o engaño y el monto evadido superara un parámetro mínimo. No obstante, la persona se habría liberado de todas estas consecuencias si se hubiera acogido a la declaración de tenencias del Sinceramiento Fiscal de 2016, abonando un impuesto especial de entre 10% y 15% del valor de los fondos si superaran los $800.000, o invirtiendo los mismos en ciertos instrumentos”. (La Nación)