Más reclamos estatales: este mediodía, en secretaría de trabajo de Trelew se escucharán la propuesta del gobierno

(OPI Chubut) – Esta mañana y tras el bloqueo policial en ruta 3 en acceso a Trelew, con intermediación del intendente Adrian Maderna, trabajadores de ATE, CTA y otros gremios despejaron la ruta, liberando una mano para el tránsito de vehículos durante el termino de la reunión con funcionarios provinciales.

En la secretaria de trabajo, se concreta el encuentro al que los trabajadores llevan el reclamo luego de manifestarse –desde ayer- en rutas de Trelew, Puerto Madryn, con manifestaciones frente a casa de gobierno, y con el reclamo reiterado que ya no entiende de restricciones sanitarias: hartos de esperar marcharon y se manifiestan. Autoridades de Seros, y solo 4 representantes de los trabajadores participaran de la reunión con funcionarios.

Todos los reclamos

- Publicidad -

Durante la mañana del miércoles, trabajadores del Instituto de Neurociencias Patagónicas (INPAT) bloquearon la Ruta nacional N°3 a la altura del Aeropuerto Almirante Zar en el acceso Norte a Trelew. El reclamo de enfermeros, personal de maestranza y administrativos fue hacia la institución. Los empleados dijeron que se les adeudan meses de salario. Explicaron que el atraso tiene que ver con una deuda que mantiene la obra social provincial SEROS con la institución.

También jubilados y policías retirados

Con una caravana que partió desde la sede del Instituto de Asistencia Social y Seguros en Rawson, protestaron jubilados provinciales y nacionales marchando en reclamo de sus haberes atrasados. Para los referentes del sector “la situación no da para más, y si no pueden manejarla que se vayan, porque tenemos una Legislatura que no hace nada por el jubilado, tenemos un Poder Judicial al que le hacemos las denuncias y tampoco corren adelante, todo está parado desde el año pasado, nada funciona”, denunciaron.

En toda la provincia hubo movilizaciones pese a la pandemia. “O nos buscan una solución o se van, porque si un Gobierno no sirve para gobernar qué podemos esperar”, señalaron.

En la caravana hubo jubilados de distintas reparticiones, municipales y del Poder Judicial y Legislativo.

En tanto, el cronograma de reclamos estableció que cada martes, retirados y jubilados de la Policía concretaran su caravana en Rawson. “Seguimos sin respuesta por nuestros haberes, violan la Constitución estos funcionarios que se comprometieron a administrar los recursos, lamentablemente”.

Provincia paralizada, e índices erróneos de INDEC

Mas de un chubutense se sorprendió ante el anuncio del INDEC de la baja del desempleo en el valle de la provincia, escenario y epicentro de numeroso reclamos laborales.

El organismo nacional publicó un insólito error señalando una fuerte baja del desempleo en el Valle. Si bien a nivel país el índice trepó hasta el 13,1% por el impacto de la pandemia, a contramano el aglomerado Trelew-Rawson evidenció en los números oficiales un llamativo descenso desde el 9,5% registrado en el primer trimestre y el 9,3% durante el segundo trimestre de 2019.

El INDEC publicó datos sobre la Encuesta Permanente de Hogares que permiten observar la dinámica que verificó el mercado laboral atravesado por el impacto de la pandemia, al abarcar abril, mayo y junio. En ese marco, la desocupación en el país subió al 13,1%, contra el 10,4% del primer trimestre y el 10,6% verificado en el segundo trimestre del año pasado, dentro de la comparación interanual.



Al analizar los dos aglomerados que se miden para Chubut, para Comodoro Rivadavia-Rada Tilly se observa un pequeño salto interanual en la desocupación del 6% en 2019, al 6,5% en el segundo semestre de este año.

Sin embargo, el dato insólito se da para Trelew-Rawson, en la zona del Valle: según el Instituto de Estadísticas se pasó de un índice de desocupación del 9,3% en 2019, a un 3,8% para el mismo período de este año. Y una baja significativa también respecto al primer trimestre de 2020, donde el índice marcaba 9,5%. Es una baja exponencial que no parece guardar relación con la situación socioeconómica de una ciudad como Trelew, que se ha declarado en emergencia ocupacional y que además fue atravesado por la fuerte crisis económica propia de la contingencia sanitaria.

Así, con los últimos datos expuestos por parte del INDEC, en el Valle sólo habría 2 mil personas desocupadas. Además, con índices porcentuales que prácticamente son la mitad de los registrados en la zona de Comodoro, algo que históricamente se ha dado a la inversa.La realidad indica que la provincia productora de hidrocarburos está atravesando la mayor crisis de su historia política e institucional, y ello se refleja en las calles, en el ánimo de la gente, pero dichas consideraciones parecen no contar en los informes que se elaboran a nivel nacional. (Agencia OPI Chubut)