Piden implementar tratamiento con Ibuprofeno Inhalado en Santa Cruz

La preocupante realidad sanitaria y epidemiológica que atraviesa a la provincia de Santa Cruz y, puntualmente a Río Gallegos, no da tregua. Este miércoles, la capital provincial seguía con una ocupación de camas de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Regional (HRRG) del 100 por ciento. Los contagios no disminuyen y según los últimos datos oficiales, son 1324 los casos activos en el territorio provincial, de los cuales 1092 están en la capital y 51 personas han fallecido a la fecha.

Si bien hace pocas semanas se comenzó a utilizar el plasma para mejorar la recuperación de pacientes, lo cierto es que los donantes no sobran, sino todo lo contrario. Aunque parezca increíble, más de cien recuperados se han negado a la donación, lo que echa por tierra la esperanza de cientos de familias que esperan ‘un alivio’ para los internados por COVID-19.

Por ello, es que desde distintos sectores, se está instando desde hace semanas y ahora, con más insistencia, a las autoridades santacruceñas a utilizar el ibuprofeno inhalado. Que si bien espera ser aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se desarrolla en distintas provincias el uso compasivo de ese fármaco administrado a través de nebulizaciones.

Fue la diputada provincial Nadia Ricci, de Juntos por el Cambio, que solicitó tratar la iniciativa mediante un proyecto de resolución en la Legislatura, que no fue acompañado por el bloque del Frente de Todos.

“No le dieron tratamiento y no dijeron por qué”, relató a OPI y recordó que su par, la ex ministra de Salud y actual diputada Rocío García le dijo que al tema lo iban a tratar en Comisiones, “pero yo digo que acá es fundamental el tiempo. La realidad cambia de un día para el otro y pregunto cuál es la necesidad de esperar 15 días”.

Recordó que su proyecto “solicitaba al Ministerio de Salud y Ambiente que haga el convenio con quienes llevan adelante el tratamiento. Esa iniciativa no dañaba a nadie y si el Ministerio oportunamente no lo consideraba, no avanzaba. Pero yo entendía que como cuerpo de legisladores, ese era el momento de hacerlo”, pero el oficialismo no apoyó. Por ello, indicó que presentó una nota directamente al titular de la Cartera sanitaria provincial, aun hoy sin respuesta.

La legisladora, oriunda de la localidad de Perito Moreno, manifestó que este tratamiento alternativo “es una gran oportunidad y una posibilidad para Santa Cruz. Tenemos los convenios modelos, si es que está en el ánimo del Gobierno implementarlo y darle esta posibilidad a la gente”, indicó Ricci.

En tanto, este miércoles la concejal de Río Gallegos de Juntos por el Cambio, Daniela D’Amico hizo público el pedido a los funcionarios provinciales para avanzar en el mismo sentido.

A través de un parte de prensa la edil sostuvo que “en momentos críticos como el que atraviesa nuestra ciudad, es necesario buscar soluciones sanitarias para los vecinos que transitan la enfermedad. Esperamos que el ministro y su equipo de trabajo puedan evaluar el uso de esta alternativa”.

Y explicó que “el pedido surge porque otras provincias han incorporado recientemente este tratamiento con resultados positivos y mejorías contundentes en los pacientes”.

El Ibuprofeno Inhalado en el mapa nacional

Son varias las provincias cuyos gobernadores han tomado la decisión política de avanzar en el tratamiento de pacientes con COVID-19 con ibuprofeno inhalado. Entre ellas, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Salta y Jujuy, entre otras.

La experiencia tiene como punto de partida a la mediterránea Córdoba y está desarrollada por integrantes del Centro de Excelencia de Productos y Procesos de ese estado provincial (CEPROCOR), Química Luar e integrantes del CONICET.

Según publicó la Agencia Telam semanas atrás, “aunque las autoridades del Ministerio de Salud de Córdoba fueron cautas y no brindaron información cuantitativa respecto a la aplicación del tratamiento con ibuprofeno, el director del Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria del Gobierno provincial, Rodolfo Rodríguez, aseguró que”Córdoba a través del CEPROCOR y sus científicos, ha podido transformar el ibuprofeno en una sustancia nebulizable y está dando excelentes resultados cuando es aplicada oportunamente”.

En el tratamiento, el ibuprofeno se aplica a pacientes que se encuentran en la denominada ‘fase 2’, que es cuando comienzan a tener complicaciones respiratorias. Siempre y cuando el paciente lo requiera, por ello se explicita que se trata de una posibilidad ‘con consentimiento ampliado’.

Con este buen comienzo y sin perder de vista el contexto epidemiológico nacional, es que en esta semana el diputado radical Gonzalo del Cerro presentó un proyecto para que el Ministerio de Salud de la Nación “autorice a que este abordaje se lleve a cabo en todo el territorio nacional bajo las normas internacionales que rigen esta práctica como una manera de evitar equívocos y garantizar el acceso a toda la población”, le relató a Infobae.

Mientras esto sucede, en Santa Cruz, Alicia Kirchner y los funcionarios de su gobierno no se han pronunciado al respecto, pese a los pedidos y a la acuciante situación en la que está inmersa la provincia y la ciudad capital. (Agencia OPI Santa Cruz)