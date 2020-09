FMI: para el Gobierno la pelea de fondo será por el déficit fiscal y no las restricciones al dólar

Menos crecimiento y más volatilidad a nivel global

Funcionarios al tanto de la negociación estiman que el acuerdo podría demorar hasta el otoño de 2021. Que será un proceso paso a paso y que la clave estará en el frente fiscal-monetario.

Por: Ezequiel Burgo

En el Gobierno estiman que la negociación con el Fondo Monetario para llegar a un acuerdo por un nuevo programa podría demorar “varios meses, hasta abril”. Y aseguran que las medidas recientes sobre restricciones sobre el dólar no serán un obstáculo para alcanzar un acuerdo porque lo más importante es que el programa que se firme “sea consistente”. Con el término “consistente”, en el Gobierno se refieren a que las cuentas fiscales y monetarias cierren, algo que el staff querrá asegurarse minuciosamente que así suceda.

Argentina pedirá al FMI dinero para pagar los US$ 44.000 millones que el organismo prestó al país entre 2018 y 2019. El Fondo Monetario no refinancia deudas. Sólo presta dinero y Alberto Fernández inició una negociación para ver qué tipo de programa el país puede alcanzar y le permita hacerse los recursos para afrontar los vencimientos del stand by que firmó Macri y empiezan a caer desde el segundo semestre de 2021.

“La clave de la negociación estará en el frente fiscal-monetario”, dice un funcionario al tanto de las negociaciones. “No en las recientes medidas cambiarias”. Según quienes siguen de cerca estas conversaciones, el organismo querrá asegurarse que el país tenga las reservas suficientes para hacer frente al compromiso que asuma con el FMI de aquí en más. Desde ese punto de vista, según el Gobierno, la línea de trabajo entre los economistas argentinos y los del organismo pasará más porque los números del programa monetario del BCRA para financiar al Tesoro, sean “consistentes” con el sendero de reducción del déficit fiscal.

En el medio habrá conversaciones y discusiones sobre el sendero que Argentina planteará para llegar al equilibrio fiscal y si el mismo es suficiente para el FMI. El organismo buscará asegurarse cobrar y para eso será clave que los técnicos de uno y otro lado se pongan de acuerdo con los números.

Será clave también que la conducción de la política económica de Argentina se muestre cohesionada y sin fisuras. Las medidas recientes sobre el dólar mostraron diferencias entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. El FMI presta atención a ese tipo de descoordinaciones, sobretodo luego del primer acuerdo en la era Macri.

El Fondo Monetario Internacional anunció este jueves que habrá una misión técnica a comienzos de octubre que evaluará el estado de la economía argentina y buscará “entender la agenda económica de las autoridades”, aunque dijo que no se sabe aún si los expertos visitarán el país o lo harán de forma virtual. Es un “hito” en el proceso de renegociación de deuda con el organismo que “llevará tiempo”. (Clarín)