La comparación de Santiago Cafiero entre el caso Ameri y el del ex intendente de Paraná condenado por narcotráfico

El jefe de Gabinete resaltó la reacción del kirchnerismo con el diputado que protagonizó una escena sexual y acusó al macrismo de no haber actuado igual con Sergio Varisco.

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, defendió este viernes la forma en la que reaccionó el oficialismo ante la escena sexual del diputado Juan Emilio Ameri en plena sesión remota y aprovechó para pegarle al PRO por el caso del ex intendente de Paraná condenado por narcotráfico.

“Tenemos que ser conscientes de que no hubo una mirada corporativa, mucho menos machirula, sino que se actuó con la norma independientemente de quién se trate. Esto fue muy distinto en otros momentos, como por ejemplo cuando el candidato a intendente de Paraná Sergio Varisco tenía causas por narcotráfico y sin embargo el PRO hacía campaña con él”, planteó.

En diálogo con radio Metro, Cafiero señaló que Varisco “ahora está condenado a 6 o más años de prisión y nadie del PRO de los que lo acompañaban en campaña se expresa sobre el tema, Patricia Bullrich incluida”.

Consultado sobre los ex funcionarios K condenados por corrupción, el jefe de Gabinete respondió: “Causas de narcotráfico, tan visibles, no creo que tengamos nada; no hubo ninguna actitud corporativa ni en el peronismo ni en el Frente de Todos”.

El funcionario explicó que al ver las imágenes de Ameri junto a su pareja quedó “bastante absorto, como todos los argentinos”.

“No lo podíamos creer. El presidente de la Cámara (Sergio Massa) actuó rápido y le dio el marco adecuado. Las reuniones, sean remotas o presenciales, tienen el mismo cumplimiento. Cuanto uno más lo piensa, más se da cuenta del grado de inconducta que tuvo este diputado. Evidentemente se pudo trabajar de la forma correcta, con el mecanismo institucional para este tipo de conductas”, opinó.

Y agregó, en esa línea: “Esto es bastante distinto a que un diputado se quede dormido. Se actuó de la forma correcta, por eso se expresaron todos los diputados con sus votos. No es un tema opinable”.

El jueves por la noche, unas horas después del escándalo, Ameri presentó la renuncia a su cargo. La Cámara baja se la aceptó por la madrugada, al final del tratamiento de varios proyectos de ley. (Clarín)