Regularización salarial y juicio político al gobernador, el pedido de los gremios

(OPI Chubut) – Dirigentes de diversos gremios se movilizaron en la capital provincial para exigir a los diputados que tomen posición en torno al conflicto en Chubut. Con una marcha que se extendió por varias cuadras, estatales llegaron a la legislatura provincial y allí fueron recibidos por el vicegobernador, Ricardo Sastre, a quien le solicitaron convocar a los legisladores provinciales para una reunión el próximo martes.

Arreglo o juicio político

En la reunión -conducida por Sastre- los gremios estatales representados fueron SOyEAP, SiSaP, UPCN, APEL, Sitravich, Sitrajuch y representantes de jubilados.

Si bien el tema común a todos fue la regularización del pago a los estatales, los referentes gremiales pidieron a los diputados provinciales que activen el tratamiento de los pedidos de juicio político presentado contra el gobernador Mariano Arcioni. La expectativa –entonces- esta puesta en la reunión que se convocará para el próximo martes, en la que se espera la presencia de la mayoría de los legisladores provinciales.

Para los trabajadores la negociación posible incluye –indefectiblemente- la regularización del pago salarial, que cuenta con un atraso de 2 meses y medios. “Esto ya no da para más”, dijo Ángel Sierra, dirigente de APEL, al remarcar que “estamos cansados de las mentiras, le exigimos al Poder Legislativo que empiece a funcionar”.

Párrafo aparte aquí ya que los legisladores argumentan no poder sesionar sin el respaldo de APEL , gremio que no prestará funciones hasta ver equilibrada la balanza salarial. Con este posicionamiento, los legisladores solo estaría impedidos de sesionar aunque no así de trabajar en comisiones, presentar proyectos, analizar pedidos, y atender necesidades que sus cargos demandan. Sin APEL no habría apoyo administrativo, ni el “cafecito” en la oficina ni la fotocopia distribuida, pero ello no impide sentarse a pensar estrategias que ayuden a enfrentar la crisis.

Entre los estatales representados también estivo el sector policial de los retirados, quienes tenían como primer objetivo reclamar por el ordenamiento salarial, aunque si acompañaron también el resto de las inquietudes presentadas por los gremios.El dirigente de Soyeap, Oscar Acuña, afirmó que “se agotó el tiempo de diferentes instancias, porque el Gobierno no escucha, no ve, no hay otra salida que una salida institucional”, … “ahora entran a la cancha los diputados, así que será cuestión de ellos que tomen la decisión política de dar respuesta en ese sentido”, añadió. (Agencia OPI Chubut)