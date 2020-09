DEL ¡HÁGANSE CARGO! AL ¡JODÁMOSNO!

(Por: Rubén Lasagno) – La “aparición” retardada de 3.500 casos positivos Covid-19 en provincia de Buenos Aires, por un “conteo defectuoso del sistema” o si lo trasladamos a la explicación kirchnerista sería “un error de tipeo”, es la materialización de cómo el gobierno nacional maneja la crisis, el nivel de seriedad que tienen sus datos y en definitiva concluye de manera inapelable, la falta a la verdad con que lleva adelante ésta y cualquier crisis, siempre montando un relato, poniendo las culpas afuera y nunca haciéndose cargo de su propia incompetencia.

Traspolada esa realidad a Santa Cruz tenemos el mismo resultado. No pocas veces desde el inicio de la pandemia/cuarentena, dijimos (y dimos pruebas prácticas, datos y comprobaciones) de cómo se mentía en los partes diarios (uno al mediodía y otro a la tarde) emitidos por el gobierno provincial para informar el número de contagios y hasta ese momento, ningún muerto. Cuando observamos la mentira dejamos de transcribir los partes oficiales y solo pusimos en portada la “cantidad oficial” de positivos y decesos, siempre según el Ministerio de Salud. Y remarcamos que todo era falso y se ocultaban datos.

En un momento todo estalló y la sociedad descubrió que durante ese tiempo las autoridades de salud no estuvieron mintiendo.

En esta última semana colapsaron las camas y la morgue del HRRG, lo cual significa que tampoco en 200 días hicieron nada para prever el famoso “pico” o como se llame, que en realidad no es otra cosa que el desborde anunciado de un sistema jamás preparado para combatir el virus, dado que no hubo inversión, plan ni capacidad intelectual para organizarse en la emergencia. Hubo muchos factores que se privilegiaron a la lucha real contra el virus: los negocios y el rédito político. Así estamos hoy.

¿Somos un pueblo manso o un pueblo boludo?, porque en realidad muchos de los habitantes de este país y la provincia, sabiendo de antemano que nos están mintiendo, avalamos las mentiras con nuestro silencio. Y ni hablar cuando revalidamos a los mentirosos crónicos, con el voto compasivo en las urnas, para que nos sigan mintiendo (cada dos y cuatro años). Como sociedad, somos tan incorregibles como ellos. Solo que ellos se las arreglan para volver al poder y seguir mintiéndonos y nosotros hacemos gala de tener en la mano la selección del voto, pero a la hora de elegir, votamos siempre la misma basura política.

Entonces del “Háganse cargo”, con el cual el 16 de julio escribí una columna para resaltar el salto cuantitativo de los contagiados en el listado del gobierno provincial y que lo llevaba a retrasar las fases de aislamiento, cuando todavía Santa Cruz y mucho menos Río Gallegos, no tenía un solo muerto o, como ahora nos enteramos del ocultismo oficial, tal vez ya existían pero no habían sido dados a conocer.

Tras esto, todo se desbarrancó. En Santa Cruz comenzaron a aparecer los muertos por decenas y los contagios por centenas diarias. Y hoy tenemos 4.757 casos positivos y 62 muertes. Pero a criterio del gobierno y del intendente de Río Gallegos, la culpa es de la ciudadanía. Ellos no tienen culpa de nada. Siempre hicieron bien las cosas, pero “la gente no los ayudó”.

Un ejemplo bien actual, es la negativa de la gobernadora y los diputados K, para permitir el ingreso del ibuprofeno Inhalado a al salud pública en la provincia, mientras la gente se muere. Atento al mensaje nefasto que esta actitud de Alicia Kirchner y sus diputados, genera en la sociedad, las marchas y los discursos y críticas en redes sociales y el peligro electoral que ellos conlleva, el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, pretendió posicionarse a favor del Ibuprofeno y recibió una cachetada desde arriba que lo obligó a rectificar el rumbo y decir una estupidez como ésta: “se discute si el ibuprofeno si o no, lo importante no es un tratamiento, que no es una cura, además, sino tratar de bajar la curva de contagios y jamás tener que necesitar ni plasma ni ibuprofeno inhalado”.

Es tan retorcida e hilarante la frase que transcribió un medio local, sobre lo dicho por Grasso, que hubiera sido preferible que se calle la boca, antes de decir semejante pavada. Grasso con tal de dar vuelta lo que dijo y por lo cual lo llamaron desde casa de gobierno, llegó a decir que un tratamiento no es lo importante, sino “bajar la curva”, a estas alturas una entelequia, una idealización pura y llana que de la que no se puede construir ni saber nada por cuanto los datos difundidos son apócrifos; por lo tanto no se puede saber si estamos arriba o abajo, cuando no sabemos cuántos infectados hay y cuántos muertos tenemos.

Y remata la frase con otra soberana estupidez, al insistir que sobre los tratamiento es más importante “bajar la curva”, cuando reduce todo al deseo de no necesitar ni plasma ni Ibuprofeno Inhalado. Y sí; siguiendo el razonamiento de Grasso, también sería bueno que la humanidad no necesitara quimioterapia para los enfermos de cáncer, pero la realidad es distinta.

Una verdadera falacia de quien tiene en la mira la gobernación de Santa Cruz y a quien no le importa nada más que abonar el camino a la calle Alcorta, aunque tenga que decir cualquier cosa para lograr su objetivo, sin caer tan pesado al estómago de los votantes.

Espero que esa misma ciudadanía que permanece muda e impávida ante el relato y la mentira, piense, con algún tipo de recuerdo residual, en las próximas elecciones, de qué lado ponerse a la hora de elegir quienes nos gobernarán, sus antecedentes y el historial de qué hizo cada uno, cuando les tocó dar la cara y pelear “por la gente” (como les gusta decir), cuando salgan medrando por un voto en los barrios de cada localidad de nuestra provincia.

Hoy, de aquel llamado a hacerse cargo que hice en julio, debo reconocer que nada va cambiar si seguimos votando a los mismos; y en este caso, de seguir haciéndolo, ¡Jodámosno!.

¿Es un llamado a votar por la oposición?. No, es un llamado a no repetir la historia y aquel que venga, ya que son varios quienes se relamen con la esperanza del fracaso de kirchnerismo en las urnas por una vez en Santa Cruz, no le tenemos que permitir gobernar con el espejo retrovisor, ni el relato, ni la excusa a flor de piel para sacarse el sayo cuando las papas queman y mucho menos en contra de la gente como pasa actualmente.

Si no tienen plan de gobierno, ni estrategias, ni idea de cómo hacerlo y solo quieren llegar a la zona de confort que les otorga el poder, sea la UCR, Cambiemos, Juntos Por el Cambio, PO, Peronismo atenuado, izquierda o derecha o quien sea o cómo se llamen, debemos hacérselos saber desde el primer momento y que sirva de lección para la clase política, de que estamos hartos de chantas, mentirosos, inútiles y ladrones. Solo así conseguiremos torcer el destino incierto de Santa Cruz y la Argentina. Es esto, o seguir “jodiéndonos”. (Agencia OPI Santa Cruz)