Aborto legal: con “compromiso” presidencial y una ley que en Chubut lo autoriza

(OPI Chubut) – Al conmemorarse en America Latina el “Día de acción global por el acceso al aborto libre, legal, seguro y gratuito”, diversas manifestaciones coparon las redes sociales, ocasión en que se reiteró el “compromiso” expresado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para impulsar la legalización de la interrupción del embarazo.

En Chubut, desde el ámbito de la Justicia, hubo expresiones al respecto, como ejemplo, las declaraciones del fiscal jefe Daniel Báez quien se refirió a los alcances de la actual ley, asegurando: “los abortos están justificados en el Código Penal Argentino desde 1922 y además Chubut cuenta con la ley XV 14 desde 2010. No se necesita autorización judicial ni de comités médicos cuando existe el consentimiento de la mujer, es practicado por un médico y existe peligro para la vida o la salud –física o psíquica– de la mujer; o cuando el embarazo fue causado por una violación o acceso carnal no consentido”.

Funcionarios judiciales destacaron que las declaraciones del fiscal jefe buscan llevar “claridad a médicos y empleados que deben intervenir en casos de aborto no punible”, ya que Báez sostuvo que existen confusas informaciones sobre la temática, que se han difundido “y que promueven los sectores más conservadores y que muchas veces fuerzan prácticas inseguras y en condiciones de clandestinidad que ponen en riesgo la vida de las mujeres”.

Exigencia documental

A propósito de justificar un pedido de aborto producto de violación, el fiscal Báez reiteró que no es legal exigirles la denuncia penal ni probar la violación para llevar adelante la interrupción de la gestación. “Es innecesario, además de grotesco, exigir la prueba del autor de la violación. El legislador declaró la incompatibilidad de aplicar una pena en estas situaciones, y esto está explicado en cualquier manual de Derecho Penal argentino desde hace casi 100 años. La mujer no está obligada a hacer la denuncia por violación y nadie la puede investigar de oficio si no la hizo”, indicó.

Desde el 2010,Chubut cuenta con una ley que prevé interrupciones voluntarias del embarazo. Se trata de la ley XV número 14, que busca “garantizar el acceso oportuno y en condiciones de igualdad a la interrupción de la gestación en los casos de aborto permitido”.

Campaña con “compromiso” urgente

“La penalización del aborto ha fracasado como política. Mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud. Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI. #SeraLey”, expresó el presidente Alberto Fernandez en su cuenta de Twitter.

El posteo se produjo horas después de que más de 500 mujeres y hombres de diferentes sectores de la sociedad civil publicaran una solicitada a través de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, en el Día de la Lucha por la Legalización del Aborto en América latina y el Caribe.

“El Gobierno asumió el compromiso público de enviar un proyecto al Congreso y el presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal aún tiene estado parlamentario”, afirmó el texto firmado por periodistas, actrices y actores, intelectuales, y médicos, entre otros, que agrega que “el aborto legal, seguro y gratuito es una urgencia”. (Agencia OPI Chubut)