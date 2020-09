DESCARTAN USO DE CAMIÓN REFRIGERANTE PARA FALLECIDOS COVID POSITIVOS

Ante un panorama incierto de cómo se seguirá desarrollando el virus en Río Gallegos, donde los contagios no cesan y las muertes se siguen sucediendo, el Gobierno de Santa Cruz salió a cruzar y a desmentir que se pueda llegar a utilizar un camión refrigerante como complemento de la morgue del Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG).

Así se confirmó este lunes, a través de un parte de prensa oficial que indica: “Ante versiones que circulan respecto a la posible contratación de espacios alternativos a la morgue del Hospital Regional de Río Gallegos, desde el Estado Provincial, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, queremos informar a la comunidad santacruceña que lo mismo no es real”.

Si bien se descarta la posibilidad, fundamentalmente, por una cuestión de humanidad, no se avanza en una explicación que, según pudo conocer este portal, la alternativa no sería viable ya que los protocolos para los decesos COVID no permitiría la utilización de refrigeración para las víctimas fatales.

Vale recordar que desde el martes 22 y hasta el viernes 25 de septiembre, el nosocomio riogalleguense tuvo 100% de ocupación de las camas de Terapia Intensiva de Adultos y hoy ese porcentaje se ubica en el 79,16%,merced a los pacientes que mejoraron, pero también por los decesos registrados en los últimos días.

Entre el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre, de las ocho personas fallecidas en el territorio provincial, siete eran de esta capital, motivo por el cual el panorama que presentó la morgue del ‘Regional’ era desolador. Incluso, según confiaron fuentes del hospital, tuvieron que llevar una camilla más a ese espacio, ya que faltaba un lugar donde ubicar a un cuerpo. Aunque no mucho, pero lugar, había.

Fue en este contexto que surgió la versión –que varios medios reflejaron- que adelantaba la posibilidad de instalar un camión con refrigeración, que complemente el espacio de la morgue del HRRG.

Anoticiado de esto, el diputado por el Pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú hizo pública su postura de absoluto desacuerdo. Dijo que de ser cierta “sería una decisión muy desacertada de la Dirección del Hospital Regional porque, lo digo como vecino, no me gustaría que alguien cercano o un familiar esté en un camión frigorífico”.

Y añadió que “se tienen que tomar las acciones necesarias para solucionar ésta situación sin llegar a esos extremos” porque no se puede perder de vista “que las personas que fallecen son vecinos y merecen nuestro respeto y consideración. No podemos tolerar que una persona tenga que esperar a su ser querido al costado de un camión”, sostuvo el legislador.

Echazú también planteó que ante una eventual saturación de la morgue del Hospital se tendrían que tener en cuenta otras opciones, “como por ejemplo la morgue judicial”. Aunque según pudo conocer OPI la misma no ha sido utilizada, teniendo en cuenta que los protocolos para los muertos en esta pandemia, no permitirían resguardar los cuerpos en espacios refrigerados.

Los dichos de Echazú, sin embargo, deben ser tomados con las reservas del caso. No olvidemos que siendo “Diputado por el Pueblo” de Río Gallegos, votó en contra de incluir en Ibuprofeno Inhalado como tratamiento alternativo para sobrellevar la enfermedad, por lo tanto su palabra está bastante devaluada y solo el tiempo dirá si la versión de los camiones refrigeradores es solo una fake news o una mentira más del oficialismo. (Agencia OPI Santa Cruz)