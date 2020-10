SIN VERGÜENZA NI DIGNIDAD, SIGUE LA FARSA OFICIALISTA ALREDEDOR DEL IBUPROFENO INHALADO

(Por Rubén Lasagno) – Tras el acto fallido de prohibirle la salud a los pacientes de Covid-19 en Río Gallegos y la provincia de Santa Cruz en general y en vista de la bronca popular que se armó alrededor del gobierno de Alicia y de los diputados del Frente Para la Victoria, quienes rechazaron unánimemente el ingreso a la provincia del tratamiento de Ibuprofeno Inhalado ampliamente comprobado, aplicado y aprobado en más de 6 provincias, luego de un llamado al orden, el partido K en su conjunto y algunos legisladores salieron a “justificarse” y hacerse los legalistas, cuando la realidad y la experiencia muestra que no para todo son tan exigentes, depende cómo y cuál sea el interés que los convoca.

Matías Mazú dijo en una radio de la ciudad “Hay títulos que dicen que rechazamos la aplicación de este tratamiento. Estamos viendo una vacuna y si hay tratamientos paliativos que se puede aplicar”. ¿Dicen que rechazamos?, no, rechazaron explícitamente.

¿De qué hablaba el diputado en el afán por no quedar tan ridículo ante la opinión pública? ¿Qué vacuna “estamos viendo”?. No sabe el diputado kirchnerista que la vacuna aún es una entelequia y no es posible pensar en ella hasta mediados del año que viene?. Y si “está viendo si hay tratamientos paliativos”, como dice, el Ibuprofeno Inhalado es el único y más efectivo demostrado.

“Se da permanente la discusión y estamos trabajando bastantes días, tres semanas con este tema, informándonos hablando con autoridades de ANMAT”, dijo en una frase con bastante defectos de hilvanado, como de alguien que quiere decir algo que no puede, porque al cerrar la idea caería en el ridículo de contradecirse, como al final termina haciendo.

Y hablando de la posibilidad del Ibuprofeno dijo “Ojalá que de acá a pocos días tengamos esa posibilidad (¿?). Los buenos resultados no están escritos en ningún lado ni está aprobada su eficacia”.

Bastante sin vergüenza el diputado K al decir “ojalá que en pocos días tenga la posibilidad….”, cuando la tuvo y no lo aprobó en la Cámara, pero más desvergonzado el legislador se mostró, cuando dijo que los buenos resultados no están escritos y no hay probada eficacia. Bueno, le decimos al Mazú que lea, se instruye, googlee, gaste algo de teléfono en llamar a las 6 provincias que lo tienen ampliamente probado.

Pero en esto, le vamos a destruir la falacia al diputado justificador y demostrarle que existen palabras verdaderamente certificadas y calificadas al respecto y no como la suya, direccionadas a manipular la verdad tapando todo con la mentira.

El Dr Oscar Salva, médico especialista en medicina interna (MN 87334) y Jefe de Clínica Médica de la Clínica Independencia en Córdoba, (quien seguramente sabe algo más que Matías Mazú del Ibuprofeno Inhalado) entrevistado por Infobae, en una larguísima nota explicativa y sobre el tratamiento dijo en una parte de la nota:

“Recuerdo al primer paciente al que propuse el tratamiento porque estaba muy fatigado y con mala saturometría -dijo-. La falta de aire se le veía en la cara. No es fácil transmitir esa sensación; hay que imaginarse estar debajo del agua más de un minuto y cómo se empieza a sentir sensación de asfixia”. “Al día siguiente era otro paciente. Mis colegas no me creían”, aseguró el médico.

Los pacientes con COVID-19 necesitan equipamiento de barrera nivel 3, tienen las visitas indispensables -solamente del médico a cargo y enfermería-, pero, según Salva “podía verse en los videos cómo se encontraban antes y después del tratamiento”. “A los pocos días de ver que ya no necesitaban oxígeno, todos los médicos sin excepción fueron pasando uno a uno al ‘bando’ del ibuprofenato inhalatorio y comenzaron a solicitarlos para sus pacientes como tratamiento de rescate”, destacó el especialista. Al día siguiente de la primera nebulización, los pacientes comentaban: “Doctor, ayer pude dormir después de varias noches”. Es que ya habían comenzado a registrar otros síntomas que hasta ese momento no se mencionaban en ninguna serie: el insomnio.

“Los pacientes con COVID realizan un gran esfuerzo para respirar”, refirió Salva, quien poco a poco comenzó a escuchar el mismo testimonio de todos los pacientes: “Pude caminar hasta el baño y no me fatigué”, “antes respiraba ‘hasta ahí’ y ahora respiro mejor”. Otra cosa que -según Salva- le enseñaron los pacientes fue un dato que después se corroboró en múltiples investigaciones y es que “la enfermedad por COVID-19 tenía una dinámica completamente distinta de cualquier caso conocido como neumonía”, refiere la nota de Infobae.

“Sin ninguna duda, para nosotros, por la experiencia clínica, el efecto del ibuprofenato ocurre a nivel del pulmón, contrarrestando el efecto del sistema inmunológico propio del paciente en el alveolo y mejorando las condiciones en las que funciona el pulmón una vez que la infección hizo su pasaje”, detalló.

Y tras asegurar que cuentan con más de 80 pacientes tratados con ibuprofenato inhalatorio, Salva destacó que “todos los casos fueron pacientes graves o muy graves”. Es por eso que el médico se siente en el “deber moral de comunicar la experiencia fundamentalmente para que otros puedan beneficiarse y conscientes de que todos los días se están contando en el país muertes por COVID-19”.

“Ya hay un tratamiento y es argentino. Surgió en Córdoba, siguió en Buenos Aires, después en Jujuy -no dudó en aseverar. Los médicos que están en la primera línea y sus pacientes, saben perfectamente de lo que estamos hablando; ojalá nuestras voces sean tenidas en cuenta, porque nos mueve el cariño hacia lo que hacemos”.

Recuerde el votante, quiénes son y qué dicen

La bancada del Frente para la Victoria de Santa Cruz, en consonancia con el Ministerio de Salud de la provincia dijo “Esperamos con esperanzas los resultados de la presentación de estos requerimientos, que la Administración Nacional pueda evaluar de manera acabada su efectividad y avanzar de esta manera en su autorización”. Sería bueno que cada día de “espera” del kirchnerismo, son dos o tres muertos que se suman y cientos de positivos.

Y la pavada más grande, la justificación más estúpida para sostener la negativa a incorporar el Ibuprofeno Inhalado fue de Eugenio Quiroga, quien dijo “¿Por qué no?, ¿Porque es un capricho? (NdR: que niegan el tratamiento), no, no lo es. Acá tenemos que cuidar la salud” (¿?), maravillosa y extraña forma de cuidar la salud negando la salud; concluyendo con otra gran imbecilidad: “a veces, decir no también es cuidar la vida” y “en este contexto, todas las decisiones tienen costos políticos y los vamos a asumir”.

Mensaje para Quiroga: decir no, en estas circunstancias no es cuidar la vida, es matar gente. Ud y sus “compañeros” no están cuidando a nadie y sí, seguramente semejante destrato y abandono de la gente a su suerte, va a tener consecuencias políticas y las van a tener que asumir, porque no les queda otra.

Otro hipócrita dubitativo

Como no podía faltar, los conocidos panqueques de la política provincial no dudaron en abrir el paraguas para que no los salpique el barro en el cual ellos mismos se metieron. Uno de ellos es el inefable José Luis Garrido, remero del espacio del Frente para la Victoria denominado SER, que lidera el petrolero Claudio Vidal, coautor del triunfo de Alicia reincidente.

Garrido, el defensor de los corruptos Lázaro Báez y Cristóbal López, en el recinto de la Cámara y uno de los que en la última sesión impidió la aprobación del Ibuprofeno Inhalado, dijo “…cuando se solicitó el tratamiento (del Ibuprofeno Inhalado) sobre tablas, en la sesión pasada, es que pedimos que antes que discutir sobre el Ibuprofeno inhalado, podamos contar con las respuestas que fueran solicitadas hacía menos de 24 horas. Teniendo en cuenta la respuesta negativa del ministro con respecto a este tema, es que solicitamos al poder ejecutivo provincial, pueda evaluar nuevamente su decisión”.

“En la legislatura provincial, cuando discutimos el tema del ibuprofeno inhalado, acompañamos la decisión de solicitar la opinión del Ministro de Salud de la provincia y de la ANMAT, con respecto al tema en cuestión, el pedido lo realizamos en la reunión de la comisión de salud, la cual se realizó el día miércoles previo a la sesión ordinaria y que terminó aproximadamente a las 20:00 hs. y en la que se acordó solicitar las opiniones de las autoridades provinciales y nacionales y entonces si pasaría a ser parte del orden día”, explicó a la prensa en pleno uso de la sarasa K.

Parece no recordar el diputado K, que estamos en “Emergencia de Salud”, la gente se muere; ya llevamos casi 70 fallecidos y todos los días se suman dos o tres muertos. Desde que empezaron las dudas de los diputados y la gobernadora, murieron más de 20 personas y Garrido “espera las opiniones de las autoridades provinciales y nacionales”, cuando para aprobar proyectos de interés partidario, levantan la mano enyesada con el plato cocinado de antemano y en tiempo record.

“Es por ello que vamos a tratar el tema (cómo está previsto) en la próxima reunión de comisión y votar para que tenga un despacho favorable y sea tema de debate en la próxima sesión legislativa. Por lo cual adelantamos nuestro voto afirmativo sobre el ibuprofeno inhalado”, remató el inefable diputado que pasó por todos los partidos y atrás de todos los candidatos.

La verdad es que este sujeto está impedido de levantar la mano o mostrarse proclive a aprobar lo que no tiene autorizado a hacer, pretende crear una atmósfera de expectativa para ilusionar a su electorado (y no perder votos, llevándose por arrastre a su jefe Vidal) y quiere borrar la imagen de él mismo negándose a votar por el Ibuprofeno Inhalado en la última sesión, junto al listado de diputruchos que publicamos en nuestro informe anterior, quienes les negaron la salud al pueblo que los votó y ahora tímidamente Garrido pretende que la gente olvide, trace una línea imaginaria entre él y el resto, haciéndole creer a esa misma gente “que Garrido es distinto”, cuando es un cómplice más de la corporación política kirchnerista que impiden la llegada del tratamiento médico a Santa Cruz para aliviar a los pacientes que se mueren como moscas porque el Estado es inútil e incapaz para contener la enfermedad y remediar las consecuencias y sobre eso, hay un grupo de diputados que le da la espalda a pueblo, motivados vaya a saber en qué intereses políticos o económicos, que aún no descubrimos.

Pero el SER de Claudio Vidal, quien ahora ve que se le viene la noche en las elecciones de medio tiempo por la acción de sus diputados, pretende hacerse el distraído y decir que ellos no están de acuerdo con negar el tratamiento, mientras tres, de sus diputados votaron en contra en la Cámara: José Luis Garrido (del que hablamos), Hernán Elorrieta de Las Heras y Miguel Farías de Pico Truncado.

Y para ponerle más demagogia a la demagogia del discurso, Vidal tiró en su entorno que el sindicato “traerá 20 mil dosis de Ibuprofeno Inhalado”. Un verdadero chanta político, que después de mandar a votar negativamente a sus tres diputados, pretende lavar las pilchas haciéndose el salvador, pero en realidad tratando de salvar sus propias bancas, gracias a los fondos de sus afiliados.

Es casi seguro que en la próxima sesión, ante la tremenda repercusión negativa que ha tenido la decisión del FPV de votar en contra del pueblo, no tengan otra decisión que tomar y aceptar el tratamiento; pero será muy tarde.

Ya llevan muchos muertos sobre su espaldas y de aquí hasta que ello ocurra, serán muchos más.

Por si faltaba alguien

Y si alguien faltaba, apareció la “Gestión Grasso”, intendente de Río Gallegos, el mismo que en un reportaje dijo estar de acuerdo con el Ibuprofeno Inhalado y cuando desde Alcorta le dijeron que si no se callaba, le fuera a pedir fondos a Alberto Fernández, cambió las declaraciones y como Garrido empezó a zigzaguear entre estupideces dichas hasta el cansancio y definiciones a medias, propio de quien no sabe qué decir para salir del trance, pero no sin quedar en ridículo.

Pero el acting de Pablo Grasso no estaba completo. El martes se supo que decidió crear la “Secretaría de Salud” del municipio, bajo la sutileza de mencionarla como un proceso de “jerarquización del área de salud”, hecho que está más identificado con una burla grotesca en medio de una pandemia que los equipos municipales y provinciales no pueden ni manejar, que con una necesidad funcional.

Cuando los recursos no alcanzan, los hospitales desbordan y el recurso humano está sobrepasado, el intendente crea más burocracia inerte para justificar puestos, directivos, presupuestos, gastos de personal y salarios, en medio de una crisis fenomenal e inédita y cuando el propio Grasso, su gobernadora y todos los “compañeros” kirchneristas (como él) en la Cámara de Diputados, sostienen una negativa cerrada para que el pueblo y la sociedad enferma que lucha por vivir al Covid-19, tenga una posibilidad de salir del sufrimiento mediante un tratamiento gratuito.

Con esta actitud de negar el tratamiento de Ibuprofeno Inhalado a los desesperados enfermos de Covid en Santa Cruz, se hace realidad aquella frase de Grasso cuando, ante un posible desborde de la pandemia en Río Gallegos, dijo “Esperemos que no tenga que decidir quien vive y quien muere”. Pues bien, si, ya lo están haciendo.

A todos ellos del FPV (SER, PJ, Bellonistas, Cristinistas) se los vamos a recordar, cada vez que salgan a buscar el voto. Cada día que hagan campaña, les pondremos las notas de cuando le contábamos a la gente la inmoralidad de la que hicieron gala y el abandono de personas en las que incurrieron, retrasando, demorando o no permitiendo que un tratamiento altamente efectivo para aliviar esta terrible enfermedad que nos mata día a día, se pueda usar en Santa Cruz por decisión de una clase política inmoral, egoísta y manipuladora. (Agencia OPI Santa Cruz)