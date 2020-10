La oposición cuestionó el paquete de medidas económicas del Gobierno: “Es un parche”

El Gobierno anunció una baja temporal de las retenciones a la soja y otras medidas para frenar la sangría de reservas.

Luego de que el Gobierno nacional anunciara este jueves un abanico de medidas económicas para frenar la sangría de reservas internacionales, la oposición salió a pronunciarse a través de comunicados y entrevistas.

“La Argentina necesita exportar mucho más de lo que exporta. Necesita recibir divisas. Todo lo que apunte a ello bienvenido sea. Ahora se nota una enorme improvisación en el equipo económico y particularmente en el Presidente (Alberto Fernández)”, sostuvo el diputado nacional de la UCR, Alfredo Cornejo.

Continuó en diálogo con TN: “Le preguntaron a Guzmán ‘¿qué costo fiscal tenía?’ y dijo que ya estaba contemplado en el presupuesto 2021, ¿por qué no lo anunciaron antes?

Agregó: “Acá hay un problema de credibilidad, de confianza y el que ha generado ese problema de confianza ha sido el Gobierno con una cuarentena mal implementada y con medidas económicas que vinieron a agravar el problema de confianza; los gestos anti-sector privado muestran una falta de señales para que las empresas inviertan, produzcan y tengan confianza”.​

Una de las acciones que implementará el Gobierno consiste en una reducción en los derechos de exportación, sobre todo, en las retenciones sobre la soja. Según se indicó, ese canon bajará “del 33% actual al 30% en octubre, creciendo a 31,5 en noviembre, 32 en diciembre, convergiendo al 33% en el mes de enero”.

“Hay reducciones para aceites de soja crudo, aceites de soja refinado envasado, cáscaras de soja y biodiesel, para aceites la reducción llega al 27% en octubre, convergiendo a entre el 30-31% en enero del 2021, estableciendo una brecha entre el grano y los aceites. Y para el biodiesel se reduce la alícuota del 30% al 26% en octubre del 2020, convergiendo al 29% en enero del 2021”, se detalló.

Las medidas anunciadas por el Gobierno este jueves se complementan con cambios en la política monetaria del Banco Central con el anuncio de instrumentos para fomentar la inversión financiera en pesos y desalentar todos los tipos de dólares.

El exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, aseguró por su parte: “Lo más importante, peligroso, nocivo, es la brecha cambiaria más que las retenciones”. El también extitular de la SRA agregó: “Esto es un parche”.

Agregó a LN+: “La gente no le tiene confianza, no le cree, mientras que Guzmán estaba haciendo los anuncios, me llegaban mensajitos, que decían que no garantiza que vayan a cumplir lo que hoy esta diciendo (..). Si el Presidente se desdice día por medio”.​

Ricardo Buryaile, también ex ministro de Agricultura, sostuvo: “El Gobierno tiene una necesidad de dólares importante producto de la inconsistencia de su política macroeconómica, y uno pensaba que iba a tener una audacia mayor, a abrir una ventana temporal más grande, o tener una proyección para el año que viene, no solamente en soja, sino también en carne”.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, apuntó finalmente: “Ninguno de los anuncios de hoy apuntan a corregir el núcleo del desorden económico actual que es un desequilibrio fiscal muy fuerte, que se financia con un desequilibrio monetario y repercute en una presión cambiaria”.

La batería de acciones incluye la puesta en marcha de un fondo de 11.550 millones de pesos para compensar a los pequeños productores de soja y a las cooperativas; la reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estableció un tope del 8% para los derechos de exportación de los metales; y la implementación de beneficios para promover la construcción, como la exención en el pago de Bienes Personales durante tres años sobre los activos financieros que se apliquen a nuevos emprendimientos. (Clarín)