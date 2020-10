INCREÍBLE: RÍO GALLEGOS CUMPLIÓ CUATRO MESES SIN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Hace cuatro meses que Río Gallegos no cuenta con transporte público de pasajeros. La capital de la provincia de Santa Cruz no brinda este servicio a sus vecinos, quienes, en muchos casos, tienen que caminar diariamente kilómetros y kilómetros para ir a trabajar, hacer compras, llegar al médico o ir al centro a hacer algún trámite.

Es uno de los problemas históricos que tiene la ciudad, junto con el manejo de los residuos, los perros sueltos, los baches y otros tantos inconvenientes que, pese al paso de las décadas, no encuentran solución.

Pero, el transporte público es un servicio esencial y, en la ciudad más grande y más poblada del mapa santacruceño, hace 120 días que sus habitantes no lo tienen a disposición.

Si bien ha sido problemático, en los últimos tiempos, directamente, los colectivos urbanos no circulan. Asumido en diciembre de 2019 el actual intendente, Pablo Grasso, los problemas ya estaban instalados con la empresa MAXIA SRL, que fue contratada por la gestión anterior de Roberto Giubetich y que el actual jefe comunal heredó.

De entrada no hubo sintonía entre las autoridades municipales y la firma concesionaria. La relación se fue tensando, hasta que se interrumpió la relación contractual por decisión del Ejecutivo Municipal, lo que no fue una solución, sino todo lo contrario. Con un diálogo de sordos, se optó por la judicialización del conflicto, el magistrado interviniente ‘cedió’ todo en favor de la Comuna de Río Gallegos (colectivos, bien inmueble, trabajadores de MAXIA SRL) pero hasta hoy la realidad sigue siendo la misma: no funciona el servicio de transporte público.

Respecto a este tema, OPI ha escrito largamente, en una historia que, a esta altura, ya es prácticamente una saga. “El intendente Grasso tiene su propio “Vicentín santacruceño. Se quedó con una empresa de transporte urbano de pasajeros”, fue una nota publicada el 3 de julio pasado. “Pablo Grasso prácticamente expropió el transporte público y no se hace cargo de pagar los salarios”, fue otra publicación que esta Agencia hizo al respecto el 27 de agosto y con el inicio de septiembre OPI subió la crónica: “Río Gallegos comienza un nuevo mes sin transporte público de pasajeros”; como algunos de los antecedentes de esta historia sin fin.

En estos últimos días, aparecieron los reclamos en las bacheadas calles de esta capital, de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), gremio que aglutina a los trabajadores del transporte de pasajeros.

Estuvieron a las puertas del Palacio Comunal, tuvieron un cruce con el intendente Pablo Grasso que salió a pedirles a los trabajadores que despejen el ingreso al edificio, mientras ellos le reclamaban por los salarios atrasados y por sus fuentes de trabajo. Hubo discusión, forcejeos y tumulto que terminó en una denuncia penal por amenazas de muerte hacia el Intendente y en la misma semana, con gran celeridad, se allanó la sede de la UTA que conduce Rubén Aguilera.

El ‘ayuda memoria’ de la UTA a los funcionarios

El viernes 2 de octubre, se realizó en sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con sede en esta capital, una reunión de conciliación entre la Comuna local y la UTA.

En representación del Municipio, el doctor Jorge Cabezas, en calidad de apoderado, recordó escuetamente que la Municipalidad y MAXIA están en proceso de judicialización e indicó que una vez culminada la audiencia, informará al Juzgado interviniente sobre lo expuesto y requerirá autorización para reconocer los reclamos efectuados en la misma.

En representación del gremio, el secretario General Adjunto, Rubén Aguilera junto a su abogado patrocinante, el doctor Jesús Moroso, dejó asentado en el acta (a la que tuvo acceso OPI) que los reclamos y las protestas llevadas adelante son “consecuencia de la no respuesta tanto del Municipio como de este ministerio; haciéndonos responsables de los hechos acontecidos, poniendo en riesgo a los compañeros ante la pandemia, pero no quedando otra que manifestarse por sus derechos que han sido vulnerados”. Por lo que “solicito a este Ministerio, se expida en qué consiste la conciliación obligatoria y que debería intimar el pago de todos los reclamos”.

En paralelo, Aguilera presentó durante la Audiencia un escrito donde realizó un racconto cronológico de los hechos “porque a esta altura, parece haberse generado una suerte de amnesia conveniente a ese Ministerio y a la Municipalidad” y señala a través de una línea de tiempo cómo se sucedieron los acontecimientos, que OPI sintetizó:

-El 13 de marzo de 2020: el gremio informa al intendente que habiéndose acreditado los haberes de los choferes, los mismos estaban a disposición para cumplir su labor, dejando sin efecto la retención de tareas. E instaron a Maxia y a la Comuna a resolver el conflicto entre partes para garantizar el servicio y las fuentes de trabajo. Y no se obtuvo respuesta.

-El 2 de julio de 2020: la Municipalidad es notificada de lo ordenado por el doctor Marcelo Bersanelli (magistrado interviniente). Se dispuso el secuestro de las unidades pertenecientes a Maxia, la ocupación del bien inmueble y su entrega en carácter de depositario judicial al Municipio, autorizando el uso de las unidades para garantizar el servicio. Además, se estableció la continuidad laboral de los empleados, respetando liquidación de haberes, antigüedad y categoría.

-El 24 de agosto de 2020: a más de 50 días de la notificación anterior, UTA intimó al Municipio al pago de haberes correspondientes al mes de julio 2020, la devolución de las retenciones judiciales y el 3% del aporte sindical que fuera retenido por 20% mes de mayo, junio y primera cuota del Sueldo Anual Complementario 2020.

-El 3 de septiembre: recién se hicieron efectivos los haberes. De lo demás, no se obtuvo respuesta.

-El 9 de septiembre: se dirige nota al Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos por el pago extemporáneo de los haberes del mes de julio 2020 y la falta de pago de los mismos con respecto a los empleados de MAXIA SRL, dados de alta por la empresa el 1 de julio de 2020, con anterioridad a lo resuelto por el Juez competente. Y se aportan los datos de los afiliados en esta situación. No se obtuvo respuesta.

-El 14 de septiembre de 2020: mediante nota se informa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre los incumplimientos del Municipio, como ser: la falta de pago de haberes de julio 2020 a dos trabajadores y falta de pago de haberes (a todos) de agosto 2020; la falta de pago de aportes patronales, de aporte de obra social, de retenciones de aportes sindicales y falta de Declaración 931 ante AFIP, lo que implica falta de determinación de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social y, por ende, falta de percepción de beneficios y de obra social. También incumplimiento de retenciones judiciales y alimentarias. Se adjunta documentación correspondiente y se requiere al Ministerio su pronta intervención. No se obtuvo respuesta.

-El 16 de septiembre de 2020: ante el silencio de la Municipalidad de Río Gallegos y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los afiliados a UTA libraron telegramas intimando el pago de las retenciones por pago de alimentos, ordenados en expedientes judiciales indicados, como así sus beneficiarios, números de cuenta y CBU. No se obtuvo respuesta.

-El 23 de septiembre de 2020: una afiliada presenta intimación para que se haga efectivo el pago de la asignación única por discapacidad de su hijo. No se obtuvo respuesta.

En tanto, la Municipalidad, se negó sistemáticamente al pago de haberes de cinco trabajadores so pretexto de ser empleados jerárquicos, desconociendo en consecuencia su calidad de trabajadores en relación de dependencia.

Estos antecedentes componen cada una de las intimaciones realizadas y solicitud de intervención que desde el Sindicato se pidió a la Cartera Laboral provincial, lo que “da sobradas pruebas que el Sindicato y los afiliados en forma individual, hemos agotado todos los medios para lograr una solución rápida y beneficiosa, buscando tutelar los derechos laborales y sindicados conculcados. Pero, claramente, la falta de respuesta (y) de intervención por parte de ese Ministerio y el maltrato que ello conlleva, indica que no existe voluntad por parte del Municipio local, ni de ese Ministerio, en su calidad de autoridad administrativa en la materia”.

Con las cartas sobre la mesa, los hechos a la vista, las denuncias y reclamos presentados, no se encuentra explicación a una falta de solución a un tema esencial como es el transporte público. La necesidad de los vecinos de Río Gallegos es inmediata pero no llega y todo parece indicar que la falta de voluntad de resolverlo es lo que hace que los colectivos sigan sin circular en las deterioradas calles de la capital santacruceña. (Agencia OPI Santa Cruz)