Un comisario, el Director de Comercio de El Calafate y el esposo de la senadora Ianni, envueltos en un escándalo vergonzoso en la villa turística

El Gol gris de Ignacio Martín Grippo

Un hecho de grosero autoritarismo, vista gorda o impunidad, donde aparece apuntado como principal responsable el Intendente Javier Belloni de El Calafate por ser quien debe aplicar sanciones a quienes se apartan de la ley en épocas de cuarentena, se suscitó el fin de semana pasado cuando el Comisario de la localidad, Comisario Inspector Sergio Vera, el Director de Comercio del municipio, Luis Gómez y el señor Esteban Daniel Silvi Martínez, marido de la senadora Ana María Ianni, una extensión política del propio Belloni en la política nacional, generaron un hecho bochornoso, con un pie en la ilegalidad, que hasta el momento nadie ha decidido castigar y mucho menos difundir correctamente, pues desde el propio poder municipal se han tomado todas las medidas necesarias para evitar la noticia, que OPI va a dar con detalles de todo lo ocurrido el día sábado pasado.

El sábado 3 de octubre, un grupo de amigos hizo “una juntada” en un galpón-taller de El Calafate, propiedad del empresario K Pablo Grippo. En principio las reuniones están expresamente prohibidas por un decreto provincial y el férreo protocolo impuesto por el Intendente Belloni para los ciudadanos de la villa turística, pero a juzgar por las excepción, no a todo el mundo alcanza la medida. De hecho, el propio Director de Comercio del municipio, el Sr Luis Gómez, fue de la partida.

A las 15:00hs aproximadamente se reunieron allí un grupo importante de gente, empleados municipales y las tres personas mencionadas (Gómez, Silvi y Vera). “El Comisario Vera llegó con una mochila repleta de plata y habanos”, describió uno de los asistentes que por obvias razones no podemos exponer.

De acuerdo a las declaraciones de las fuentes “Hubo de todo, chupi y falopa y cuando Pablo Grippo se enteró, por la llamada de un amigo una vecina, llegó sacado y los echó a todos del galpón”, remarcó nuestro ocasional testigo, quien afirmó que de allí se fueron directamente a la casa del Comisario Inspector Sergio Vera.

- Publicidad -

Alrededor de las 02:00hs policía provincial (Narcocriminalidad) y Gendarmería Nacional, realizaron un operativo por droga en la intersección de Avenida Salvador Lara y Eladio Osorio de El Calafate. El Comisario Sergio Vera y el esposo de la Senadora Ana María Iani, Esteban Daniel Silvi Martínez, quien, además de ser dueño de un desarmadero en esa localidad, figura como empleado del senado entre los colaboradores de su esposa, estaban allí. La confusión primó desde un principio; al rato Vera y Silvi se retiraron de allí por sus propios medios y solo quedó demorado un joven hijo del empresario Pablo Grippo, el mismo que es propietario del galpón donde se hizo la fiesta de esa noche.

La División Narcocriminalidad de El Calafate rápidamente emitió un parte al Superintendente de la Policía Judicial y de Investigaciones, Crio My Luis Oyarzún relatando lo sucedido, pero lo que no se dice allí es que el Comisario Vera y su amigo, el esposo de la senadora, trataron de intervenir para “parar el operativo”, pero no pudieron. Se tuvieron que ir del lugar, porque la participación de sus subordinados, la Gendarmería Nacional y las actas conformada por el delito federal que se había cometido, le impidieron a los nombrados generar algún tipo de ocultamiento. Sin embargo, nada de eso se pudo tener en secreto, debido a los apellidos involucrados.

El delito

A las 02:30 hs el Oficial de Servicio Flavia Buera de la División Narcocriminalidad de la policía de El Calafate recibió una comunicación telefónica solicitando la presencia de la policía en la intersección de Avenida Salvador Lara y Eladio Osorio de El Calafate donde personal de la Comisaría 2º estaban interviniendo en la detención de Ignacio Martín Grippo que se trasladaba a bordo de un Gol gris (HFB-330) a quien le secuestraron un frasco de vidrio con flores de marihuana en su interior las cuales al ser pesadas por la policía de narcocriminalidad, dio un total de 87,7 gramos (peso del frasco) una capsula de plástico transparente conteniendo en su interior 9 semillas de cannabis sativa y un triturador de metal de 3 partes, “con restos de sustancia vegetal amarronado, de fuerte olor característico”, se expresa en las actuaciones a las que OPI tuvo acceso.

Aquí es donde una altísima fuente de la policía provincial le dijo a OPI “Lo que intentaron hacer Vera y Silvi, fue anular el procedimiento, pero ya no podían hacer nada. Quisieron dejar al muchacho afuera o bien no verse involucrados ellos, pero ya se había dado intervención a la justicia Federal con asiento en Río Gallegos y la gente de narcocriminalidad de la policía rechazó de plano los pedidos que hicieron el oficial y el esposo de la senadora”.

Dicho esto, es dable destacar que, además de los oscuro de la situación, donde se confunden algunas acciones alrededor del este hecho de drogas en la vía pública, tanto el Comisario Vera, como el Director de Comercio del Intendente Belloni, Luis Gómez y el marido de la senadora Iani, Esteban Silvi, estuvieron incumpliendo el Decreto Provincial Nº 1135/20 y las propias Resoluciones del Intendente Javier Belloni, que se muestra inflexible ante la comunidad, con respecto a los ciudadanos de El Calafate o a quienes quieran ingresar a la localidad, pero, como sucede en estos casos, no ve o no puede (o no quiere) controlar lo que hacen sus propios funcionarios y gente allegada al poder local. (Agencia OPI Santa Cruz)