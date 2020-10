Rawson: siguen los reclamos y vigilia de trabajadores en casa de gobierno

(OPI Chubut) – Para hoy también se espera la continuidad de la protesta multisectorial de la que participan los estatales. Ayer hubo movilización en Rawson, y protestas frente a Casa de Gobierno y en Legislatura. Y en Madryn volvieron a cortar el acceso sur por ruta 3.

Tensa calma esperando saber “como seguir”

Pancartas, movilizaciones, servicios restringidos, el panorama complejo con que inicia la semana la capital provincial de Chubut, reclamos todos coincidentes en la falta de respuesta a propósito del pago salarial retrasado hace 3 meses.

Los gremios reclaman precisiones sobre el cronograma de pago, en la semana en que deberían estar cobrando el mes de septiembre y cuando aun no percibieron la totalidad del mes de julio.

La vigilia comenzó en la noche de lunes y fue el cierre de una jornada que tuvo corte de los trabajadores viales, concentración en Rawson frente al Ministerio de Economía; marchas hasta Legislatura y Casa de Gobierno. Los viales se concentraron en Rawson, Trelew, Madryn, Esquel e indicaron “nunca en la historia de esta provincia había sucedido esto, tres meses de sueldos sin pagar, más el aguinaldo, más las deudas por la aplicación en término de las cláusulas gatillo. La verdad que hoy que deberíamos estar por la situación sanitaria en nuestras casas, con nuestras familias”.

“Que el gobernador de la cara”

La casa de gobierno amaneció vallada, persianas cerradas, grafitis en las paredes, neumáticos humeantes, redoblantes y canticos, banderas gremiales, banderas de protesta. Tal la postal de este martes de quienes aun permanecían en vigilia desde anoche, exigiendo al Gobierno Provincial “medidas determinantes para solucionar el problema, la suspensión del pago de la deuda, una auditoria de la misma para saber a dónde fueron a parar los 650 millones de dólares”.

Sesión legislativa pendiente de pago

La Asociación de Empleados Legislativos acordó levantar el paro y permitir sesionar sólo si se les cancela el sueldo de julio. Según la agenda de trabajo, la urgencia está puesta en que los diputados aprueben un nuevo endeudamiento de 5 mil millones de pesos, y con eso pagar parte de los sueldos adeudados. Además piden el compromiso del Gobierno de que ese dinero vaya para el sueldo de agosto de todo el personal activo y pasivo.



Adriana Gatica, referente del gremio de televisión SATSAID, detalló que “para que la Legislatura sesione se deben cancelar los salarios de julio a los rangos 3 y 4 y por otra parte que se garantice que el endeudamiento que se va a tomar es para pagar agosto en todos sus rangos. Los gremios vamos a acompañar a los compañeros legislativos que no van a sesionar”, afirmó la representante de los trabajadores de Canal 7. En relación al aguinaldo, “no han dicho nada ni se hablado, pero con la deuda que van a tomar no alcanzaría para pagar una masa salarial y medio aguinaldo”.Al gobernador le piden explicaciones sobre “cuáles fueron los acuerdos con Nación aunque no va a alcanzar porque va a pasar como cuando dieron los 5 mil millones anteriores, dentro de un mes vamos a estar en una situación parecida. Por eso es necesario que nos sentemos entre todos para ver cómo se visualiza una salida”. (Agencia OPI Chubut)