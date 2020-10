Con prisa y sin pausa el STJ llamó a concurso para designar al juez Ernesto Löffler

(OPI TdF) – La designación del camarista Ernesto Löffler como nuevo integrante del Superior Tribunal de (IN) Justicia de Tierra del Fuego.



Ayer, el Consejo de la Magistratura convocó al concurso público para elegir a los dos nuevos integrantes del Máximo Tribunal, dando inicio al proceso de elección.

En la publicación se indica que el cierre de inscripciones operará el domingo 8 de noviembre.

Se precisa además que para ser Juez del Superior Tribunal de Justicia se requiere será argentino con 10 años de ejercicio en la ciudadanía, tener por los menos 35 años de edad y ser abogado con 10 años en ejercicio de la profesión, contabilizándose para ello también los años en ejercicio de la profesión desempeñados en cualquier función pública que exija título de abogado.

Es tal el apuro, que la mayoría recontra automática, rechazó la propuesta presentada por el consejero representante de los abogados de Ushuaia, Oscar Suárez, de duplicar los plazos para la inscripción de los postulantes y la presentación de documentación, en atención a los inconvenientes derivados de la pandemia de coronavirus.



De esta manera se mantienen sin cambios los plazos de 30 días corridos para la inscripción de postulantes y de 20 días hábiles para la impugnación de candidatos.



Los cálculos de tiempo para que Löffler sea designado en diciembre, no les permiten a los consejeros detenerse en minucias como la planteada por el representante de los abogados de Ushuaia.



La anécdota de la jornada, contada por uno de los presentes y que lamentablemente no se pudo ver en la trasmisión on line de la reunión, fueron las risas cómplices que se escucharon cuando el legislador Ricardo Furlan, quien participó de forma remota, en su afán de oponerse al pedido ampliación de los plazos, aseguró que “con el actual sistema de selección de jueces se ha sostenido una justicia independiente del poder desde hace 27 años”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)