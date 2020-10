La grieta por el ibuprofeno inhalado: sesión y bocinazo hoy, en la legislatura de Santa Cruz

Hoy jueves la Legislatura de Santa Cruz sesionará y gran parte de los habitantes de la provincia aguardan el tratamiento y aprobación del proyecto de Ley presentado por la diputada Nadia Ricci, que solicita autorizar como medida sanitaria de excepción, uso del Ibuprofenato de sodio (Ibuprofeno inhalado) como terapia de uso compasivo. Como telón de fondo, vecinos de Río Gallegos convocaron a través de redes sociales a realizar hoy por la mañana, al momento de la sesión, un bocinazo a las puertas de la Cámara de Diputados para que los legisladores oficialistas aprueben esa iniciativa.

A ello se suma, la nota remitida el martes a la mandataria provincial desde el Colegio Médico de Santa Cruz, que da cuenta de una encuesta realizada a 101 profesionales de la Salud, de los cuales 97 respondieron que están a favor de utilizar este método en pacientes COVID positivos. Y un dato no menor, fue la presentación que en la tarde de este miércoles realizó la concejal de esta capital, Daniela D’Amico, con la firma de 6.000 vecinos que piden se apruebe la utilización de este método compasivo. En tanto, como preludio, el Gobierno santacruceño anticipó que las “autoridades provinciales desaconsejaron uso del Ibuprofeno Inhalatorio” a través de un parte de prensa.

Hoy será un día clave en el territorio santacruceño. Las posiciones están claras y los miles de pedidos de la comunidad también, pero la decisión de utilizar esta alternativa, como lo es el plasma, pasa por una decisión política que se niega a tomar la gobernadora Alicia Kirchner.

Respaldada, según ella misma expresó días atrás, en las recomendaciones de su ministro de Salud, Claudio García, se niega a avanzar en su uso hasta tanto no lo autorice la ANMAT. Mientras tanto, otros estados provinciales lo utilizan, hay testimonios de científicos, médicos y pacientes recuperados, que dan fe de sus beneficios. Pero, en Santa Cruz, nada de ello pesa tanto como la negativa. Ni siquiera los reiterados pedidos de los profesionales del Colegio Médico que ya se han pronunciado al respecto y que, incluso el martes 6, dieron a conocer una encuesta realizada entre 101 colegiados a quienes les consultaron si estaban de acuerdo con la aplicación o indicación del uso de este medicamento. La respuesta fue contundente: 97 respondieron que sí, 3 no sabe/no contesta y 1 dijo que no.

Por ello, los profesionales destacan en la nota que “se demostró que en más de 1.000 pacientes en los que se usó ibuprofeno inhalado, su efectividad y la pronta recuperación de la saturación y oxigenación de los mismos”, por lo cual solicitan a Alicia Kirchner, al Ministerio de Salud y a la Cámara de Diputados, se apruebe el uso “por el bienestar de la gran cantidad de pacientes que lo solicitan”.

Respecto de lo que manifiesta la comunidad, fundamentalmente en Río Gallegos y a través de redes sociales, hoy la edil de la UCR, Daniela D’Amico acercó a la Cartera Sanitaria provincial una petición, que lleva la firma de más de 6.300 que piden habilitar el tratamiento con ibuprofeno sódico inhalado.

La concejal explicó que la iniciativa fue publicada en el sitio Change.org y “recibió el acompañamiento de muchos vecinos. Río Gallegos atraviesa un momento crítico que requiere soluciones sanitarias urgentes”, afirmó. Y pidió a los legisladores “escuchar al pueblo que está pidiendo una oportunidad para enfrentar la enfermedad. El Ibuprofeno Sódico se está utilizando en más de 10 provincias con resultados alentadores”, remarcó.

En la víspera de la sesión, que se realizará de manera remota, los muertos llegaron a 82 en Santa Cruz, 74 de los cuales fallecieron en la capital provincial. Y son los vecinos de esta misma ciudad (que se encuentra en contagio comunitario y con una ocupación de camas de Terapia Intensiva del 83,3% hasta el miércoles), los que a través de flyers y redes sociales convocaron a un bocinazo, para ‘despertar’ a las autoridades y a los legisladores oficialistas. La convocatoria está programada para este jueves a las 9.30 a las puertas de la Cámara de Diputados, para luego trasladarse al Hospital Regional, al Ministerio de Salud y terminar en Casa de Gobierno.

“Autoridades provinciales desaconsejan el uso del ibuprofeno inhalado”

Como prólogo de la sesión, se informó oficialmente desde el Gobierno Provincial que en la comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Deportes de la Legislatura Provincial, diputados y diputadas mantuvieron una reunión con Germán Aballay, secretario de Salud y Seguridad del Paciente, y Laura Beveraggi, subsecretaria de Coordinación de Hospitales, ambos del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia, a los efectos de explicar la posición de la Autoridad de Aplicación en materia sanitaria en Santa Cruz.

Aballay indicó que “el Ibuprofeno inhalado, por ahora, no ha sido aprobado, no se presentaron al ANMAT estudios que lo avalen y tampoco hay un comité de expertos que lo respalde”, destaca el parte y añade que el mismo funcionario aseguró que “el “sistema de salud no está colapsado, ya tenemos una estrategia dispuesta, estamos trabajando de manera responsable”.

Pese a ello, los diputados dieron despacho favorable a los proyectos 454/20 del legislador Leonardo Paradis y el 398/20, de autoría de Nadia Ricci, por los que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud y Ambiente, estudie la factibilidad del uso de ivermectina, suero equino hiperinmune e ibuprofeno inhalado en las guías terapéuticas provinciales para el tratamiento de Covid-19, de acuerdo a las normativas vigentes.

En tanto, el mismo parte de prensa hace eje en las declaraciones que el lunes pasado realizara el viceministro de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, quien expresó que no está en contra de ningún tratamiento, siempre que cumpla con todos los caminos de la ciencia y que “por ahora es un grave error querer hacer un tratamiento compasivo a gran escala sin tener los estudios y ensayos que deben realizarse con la medicación”.

De esta forma, Medina indicó que desde el Ministerio de Salud de la Nación no se puede recomendar el uso del Ibuprofeno, ya que hasta el momento no existe ninguna evidencia que indique es el tratamiento indicado para esta enfermedad, dejando en claro que la aprobación de los medicamentos, sólo la puede hacer la cartera sanitaria nacional a través del ANMAT.

Con el paraguas abierto, se podría inferir que en la sesión de hoy jueves, los legisladores tienen el campo preparado por Medina, que desde Nación asume la responsabilidad del rechazo a la implementación de esta terapia alternativa y así ‘los aconsejó’. Motivo por el cual sería previsible que sólo aprueben la resolución que despacharon en reunión de la Comisión de Salud, para que el Gobierno “estudie la factibilidad del uso de ivermectina, suero equino hiperinmune e ibuprofeno inhalado en las guías terapéuticas provinciales para el tratamiento”. Sería sólo una declaración que, obligados por las circunstancias y la presión social, podrían sancionar. Pero, Ricci, con el apoyo del bloque minoritario, pedirá sobre tablas el tratamiento del Proyecto de Ley que pide autorizar como medida sanitaria de excepción, uso del Ibuprofenato de sodio o solución hipertónica de Ibuprofeno (Ibuprofeno inhalado) como terapia de uso compasivo (UCA Uso Compasivo Ampliado) en las Instituciones Sanitarias Públicas y Privadas del territorio de la Provincia de Santa Cruz.

Los diputados del Frente de Todos tienen la palabra y también las manos que, muchos dudan si levantarán para brindar una esperanza de vida a los enfermos. (Agencia OPI Santa Cruz)