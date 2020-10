Patricia Bullrich: “Nadie quería irse de Argentina cuando nosotros gobernamos”

Según publica Clarín La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del Pro volvió a apuntar contra Cristina Kirchner y la acusó de tener “una agenda clandestina” que busca impunidad en la justicia.

La ex ministra de Seguridad y actual titular del Pro, Patricia Bullrich, volvió a lanzar duras críticas al Gobierno por la crisis económica social que atraviesa el país y aseguró que cuando Mauricio Macri era presidente, “nadie quería irse de Argentina”.

Bullrich cuestionó las políticas de Alberto Fernández y responsabilizó por la decisión de muchos jóvenes de querer buscar oportunidades en otros países: “La verdad es que uno escucha que hay argentinos que se quieren ir. A mí sinceramente no me gusta. Yo me tuve que ir en un momento y lo más feo que hay es tener que irte de tu propio país”, sostuvo.

En una extensa entrevista con A24, remarcó además que “ojalá que eso no suceda, que los argentinos tengan oportunidades en su propio país, que puedan seguir con sus empresas y negocios, que los jóvenes tengan perspectivas de trabajo y de remuneración adecuada con lo que estudian, que podamos subir nuestro nivel de educación”.

Y sumó: “Hoy el mundo está interrelacionado y es lógico que muchos jóvenes quieran viajar, pero es distinto a querer irse. Tenemos que frenar la idea de irse del país”.

Consultada sobre la crisis económica que también afrontó el país durante el Gobierno macrista, Bullrich ensayó una autocrítica al señalar que tuvieron “problemas”, pero enseguida apuntó a los “sindicatos” y “las mafias” que, según ella, dificultaron la “gobernabilidad”.

“Tuvimos problemas, no lo dudamos. También tuvimos problemas de gobernabilidad. Argentina es un país con muchas mafias. Andá a gobernar con todas las mafias que tenés en la Argentina, que te traban todo, con los sindicatos de docentes que no te dejan empezar las clases, a los que te traban el país y no te dejan gobernar, que no tengo la menor duda de que sólo defienden sus intereses”, cuestionó.

Bullrich, que es una de las dirigentes de la oposición que más duramente cuestiona al Gobierno y principalmente a la vicepresidente Cristina Kirchner, volvió a cargar contra la decisión de extender las medidas de aislamiento por el coronavirus: "El presidente asumió sin poder, lo eligieron habiendo sido muy crítico de Cristina. Cuando vio que no tenía poder y la cuarentena le daba cierto rédito, empezó a politizar la cuarentena", lanzó.