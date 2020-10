En una semana de duras internas, Alberto Fernández pidió “no perder el tiempo en disputas que no existen”

Según publica Clarín El Presidente habló sobre las diferencias en el oficialismo en la previa del anuncio de la nueva cuarentena por el coronavirus. Entregó viviendas del plan Procrear.

Tras una semana de duras internas en el oficialismo por la condena a la violación de derechos humanos en Venezuela, el presidente Alberto Fernández pidió “no perder el tiempo en disputas que no existen”.

Lo dijo este viernes al mediodía, durante la entrega de viviendas para familias de las provincias de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires en un acto en el predio Procrear de Ezeiza, en la previa de una nueva extensión de la cuarentena por el coronavirus.

“El sueño de una sociedad más justa es un imperativo moral los que decimos amar a la política. Que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen; en divisiones que no necesitamos”, dijo el jefe de Estado, que se comunicó por videoconferencia con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti y de Tucumán, Juan Manzur.

Fernández, que estuvo acompañado en Ezeiza por la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y por la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta; también aprovechó para criticar a Mauricio Macri, una costumbre en sus actos.

“Justo es decir que gran parte de todo esto se construyó bajo el gobierno de Cristina. A mí me toca terminarlo. Es una ironía, porque entre el de Cristina y mi gobierno pasaron cuatro años. Estas casas estaban construidas pero no las entregaban. Condenaron a destinatarios a pagar intereses que eran imposibles. Por momentos siento que esos cuatro años son una metáfora del olvido, donde se olvidaron de los argentinos. Estuvieron más preocupados por otros que por los argentinos”, disparó.

Venezuela detonó el primer gran cortocircuito dentro del Frente de Todos, luego de que Alberto Fernández instruyera a su Cancillería a votar a favor del informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación del país liderado por Nicolás Maduro.

Viviendas Procrear

El Gobierno informó que, con esta nueva entrega, busca poner a disposición de las familias argentinas 11 mil viviendas que habían quedado como remanentes de la etapa anterior del Procrear, las que se sumarán a las 44 mil que se contempla desarrollar entre 2020 y 2021 en el relanzamiento del programa habitacional.

Asimismo, se indicó que -como parte de la implementación de las políticas que apuntan a la igualdad de género, en los sorteos de las líneas Refacción y Microcréditos-, se incluyó la asignación de 20% de créditos personales para mujeres jefas de hogar con hijos e hijas menores de edad. (Clarín)