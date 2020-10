La crisis aviva el fuego electoral. Unos hablan de candidaturas y otros piden “dejar de lado ambiciones personales”

(OPI Chubut) – Habitualmente se habla de “cortinas de humo” cuando un tema o situación distrae la atención de la opinión pública por sobre otros problemas preponderantes. En este 2020, la pandemia agudizó conflictos preexistentes y fue la cortina blackout (parafraseando el eufemismo anterior) que bloqueó la mirada por sobre otras realidades. Para el PJ de Chubut esa cortina develó “posibles perfiles” hablando de candidaturas.

Una de las ciudades más afectadas por el Covid, en Chubut, es la petrolera Comodoro Rivadavia. Allí su intendente, Juan Pablo Luque, se mostró activo desde el primer día participando del COE, brindando fondos municipales en asistencia a la salud, encabezando una agenda de actividades y obras en la ciudad que no se detiene. Esas características lo posicionan hoy como “candidato”, según entiende el dirigente del PJ y veterano sindicalista del gremio de Comercio, José González.

“Personalmente considero que la primera opción del PJ es Luque. Yo indudablemente voy a acompañarlo”, sostuvo González en diálogo con medios radiales.

Aunque el humor social no es apto para diálogos electorales, el referente comodorense consideró “no juguemos una interna de querer la Gobernación. Ya vendrán los tiempos para salir y hacer campaña y que los peronistas podamos recuperar la Provincia… Muchos brillan por su ausencia, no los veo”, indicó.

Un equipo con “poca capacidad”

El comodorense Juan Pablo Luque prefiere no hablar de proyectos electorales y planteó sus diferencias con provincia al señalar que tanto el gobernador Mariano Arcioni como su vicegobernador Ricardo Sastre, tienen que demostrar capacidad para superar la crisis.

En declaraciones radiales, Luque cargó responsabilidades en Arcioni y Sastre que “es la fórmula que votó la provincia … El Gobernador y el Vice hoy tienen que mostrar si están capacitados; hasta el momento no están mostrando ninguna capacidad … están mostrando que la provincia está en el peor momento de su historia … la gente no quiere más que hablemos de política en estos tiempos”.

Para diferenciarse de los conductores provinciales, el intendente comodorense dijo “ambos tienen que dejar de pensar en ambiciones personales” destacando que es tiempo de buscar soluciones a los severos problemas de la provincia.

Defiende su gestión

Cercado por los problemas económicos, el gobernador Arcioni no baja cabeza y mientras algunos sugieren su salida “o un paso al costado” por la crisis provincial, el comodorense a cargo de Chubut defiende su gestión y se autodefine como “el gobierno será recordado como un gobierno honesto, responsable, que sacó la provincia adelante”. “Hoy pagamos el mal uso de los fondos públicos. Pero así y todo hacemos hospitales y tenemos obras en ejecución que tendrían que haberse terminado con el bono de 650 millones. No miremos atrás. Estamos ordenando” dijo al referirse a la responsabilidad sobre las deudas heredadas y contraídas por gestiones anteriores.

En un entorno convulsionado, en voz baja y comentarios de pasillos, muchos se dijo sobre la continuidad de la gestión, y poco se pronuncia oficialmente sobre apetencias, candidaturas o sucesores. Sobre los que “no acompañan”, el gobernador tuvo una mención aparte. Arcioni les dejó un mensaje para los sectores políticos que lo cuestionan, “hay muchos que dicen que no me dejo ayudar, cuando los llamo en que pueden dar una mano siempre tiene que haber una contraprestación”, cuestionó el mandatario provincial.

Mientras tanto, alguien se prueba el saco

Quien si deslizó una posición sobre la continuidad o sucesión fue el propio vicegobernador Ricardo Sastre quien sostuvo que hará lo posible “para sostener la gestión y que está listo para gobernar cuando sea necesario”. Tal expresión llamo la atención de propios y extraños, ¿sostener la gestión de la que es parte?, ¿o solo es interés por ser cabecera de mesa en Fontana 50?. Lo cierto es que la declaración de Sastre -no solo- no fue oportuna sino internista en su propia dupla, y más altanero aun al señalar que no se prepara para el 2023 sino “para el año que viene, la semana que viene o cuando sea necesario”, en un claro mensaje de retirar el apoyo como vicegobernador para ser ahora contrincante. (Agencia OPI Chubut)