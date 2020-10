Elisa Carrió: “Cristina no fue presa porque el gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia”

Según publica La Nación Alejada de la política partidaria, la exdiputada nacional Elisa Carrió mostró su preocupación por la coyuntura argentina, en medio de la pandemia y pidió evitar todo tipo de violencia. La líder de la Coalición Cívica se despegó, así, del banderazo de este lunes promovido por la oposición y, en cambio, sentenció: “No convoco a la marcha y el que se radicalice está jugando en contra del país”.

“Estoy separada de la política partidaria. No quiero participar de los extremos, ni de Cambiemos ni del kirchnerismo. Los extremos llevan a la violencia de la palabra. Hago un llamado para despojarnos de las pasiones”, expresó Carrió en el programa Periodismo Para Todos (PPT).

A lo largo de la entrevista con Jorge Lanata, Carrió se mostró crítica con la gestión de Juntos por el Cambio y señaló que la vicepresidenta Cristina Kirchner “no fue presa porque el gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia”. Y en ese sentido, agregó: “Fue por la construcción oportunista del amigo-enemigo, asesorada por Durán Barba”.

Por otro lado, al ser consultada sobre la situación social y económica, Carrió la calificó de “muy grave”, e incluso dio a entender que era comparable o incluso peor que en 2001. En ese sentido, reparó en la urgencia de implementar una política social destinada a asistir a los sectores más golpeados, en medio de la pandemia por el coronavirus. “Hay chicos pobres, pero que no llegan a ser indigentes”, aclaró la exdiputada nacional.

Cuando se le preguntó sobre si esta crisis era peor que la vivida en 2001, si bien dio a entender que sí, prefirió dejar cualquier tipo de conclusión en boca del periodista. “Eso lo decís vos. Lo que es, es. Y lo que va a suceder, sucederá. No se pudo evitar. Lo que sí se puede evitar es la violencia, con una ampliación de la conciencia y empezar de nuevo”, consideró.

“El Gobierno no se da cuenta de lo que está pasando. La principal característica, si se hace una generalización del mal de la Argentina, es la violencia. Una de las respuestas es el negacionismo. Al no hacerte cargo, negás y procedés a la fuga. La Argentina es una sociedad que fuga y no puede ver”, analizó Carrió.