Pablo Grasso el de la sarasa, Alicia en la nube de Úbeda y Belloni tratando de sacarse el sayo

(Por Rubán Lasagno) – El kirchnerismo en Santa Cruz toma caminos disímiles en el discurso, de acuerdo a la desesperación proporcional que cada uno advierte y tiene, por salir indemne de este berenjenal de problemas que se han buscado ellos mismos, por ineptos, por autoritarios o por el capricho político de pensar unilateralmente, en vez de en conjunto, como ameritan las circunstancias.

A destiempo, desubicado y desesperado, el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso salió a convocar a organizaciones, clubes barriales, profesionales, empresarios, comerciantes, movimientos culturales, partidos políticos y a la ciudadanía en general, según consta en su llamado por los medios, algo que indudablemente sucede a más de 200 días del inicio de la pandemia y cuando es innegable que la situación lo ha sobrepasado en organización, capacidad de respuesta y recursos.

Grasso tendría que haberlo hecho muchos antes, hoy es sarasa. En este momento suena a desesperación ante lo indetenible. Con este llamando, el intendente pretende que creamos en una gestión participativa, colaborativa y abierta, cuando durante todo este tiempo gestionó de manera unipersonal la crisis en la ciudad y así nos va.

La gobernadora parece vivir en un mundo paralelo. Solo basta leer lo que dicen o que le escriben en los discursos y comunicados que hace el gobierno para darse cuenta de su tránsito por las nubes de Úbeda, lejos de la realidad que rodea a la ciudadanía, que se siente víctima de la improvisación. Quienes conocen la interna del gobierno asienten que Alicia está muy resguardada ante el peligro del Covid y quien realmente toma decisiones en Leonardo Álvarez, uno de los alfiles que tiene el FPV para jugar fuerte en la provincia en el 2023.

Otro de los que intenta escapar del radio de efecto de la explosión mediática negativa que se respira en la opinión pública por los desaciertos en la toma de decisiones con relación a la cuarentena, es el intendente de El Calafate, Javier Belloni, quien tropieza con las decisiones de su líder, la misma que él ayudó a repetir su ciclo.

Javier Belloni intendente de El Calafate – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El hombre fuerte de El Calafate salió a decir que está a favor del Ibuprofeno Inhalado, palabra huecas si las hay, por cuanto mientras dice esto para la tribuna, el jefe comunal de la villa turística manda a su diputado Jorge Arabel a levantar la mano negándole sistemáticamente al pueblo, el derecho a un paliativo en la cura del Covid-19.

Belloni trata de escapar a la onda expansiva de la propaganda negativa, pero los hechos, las contramarchas y la imposición de órdenes desde la provincia y nación, hacen que se diluya entre decisiones que pretende tomar para no caer en popularidad y las presiones políticas que tiene.

Dentro de su ciudad hay sectores que históricamente han estado bajo su “supervisión” como los sectores del turismo. Desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, acusan a Belloni de tratar de extorsionarlos a través de Rodrigo Kresler y están muy enojados con el intendente porque pretendía que las empresas turísticas no fueran parte de la marcha de protesta. Hoy ese sector, está llevando adelante gestiones en el Congreso (no precisamente con la senadora Iani) para buscar una alternativa que Belloni, expresan, no busca ni encuentra por estar sometido a la obediencia política del FPV.

Entre saraseros, los que viven en las nubes y los que pretenden despegarse de las manchas políticas como el Ibuprofeno Inhalado, solo queda un mundo de incertidumbres en Santa Cruz donde la cuarentena vuelve a fase 1 y la política sigue con resultados negativos. (Agencia OPI Santa Cruz)