Mauricio Macri: “Estamos ante el último gobierno populista de nuestra historia”

Según publica Clarín El ex presidente habló en una radio chaqueña, volvió a criticar al Gobierno y aprovechó para responderle a Elisa Carrió sobre la situación de Cristina Kirchner.

Mauricio Macri parece haber salido definitivamente del silencio mediático que lo acompañó desde que dejó la Casa Rosada, el 10 de diciembre del año pasado. Tras su entrevista del lunes por la noche en TN, ahora habló en una radio chaqueña, donde volvió a dejar fuertes críticas al gobierno y otras definiciones puertas adentro de Juntos por el Cambio.

El ex mandatario se entusiasmó con la posibilidad de que la fuerza que conduce retorne al poder en 2023, aunque admitió que será necesario “un acuerdo más profundo” que el que logró durante su gobierno.

Pero además, aprovechó para responderle a Elisa Carrió, quien días atrás aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner no estaba presa “porque Cambiemos no quería que se haga Justicia”.

“Trabajé para mejorar la calidad institucional del país y encomendé a la Justicia que actúe con independencia y muchos se quejaron, decían que la Justicia no tenía una conducción. Y yo dije que eso es un error, que es una deformación de la política argentina. Así como no hubo un llamado para que no, tampoco hubo para que sí”, explicó el ex Presidente.

En diálogo con el periodista Julio Wajcman, en FM 104.7 de Resistencia, Chaco, Macri no dudó en criticar con dureza al gobierno de Alberto Fernández, a quien le pidió “parar con toda la cantidad de medidas que tomó que son igual o más complejas que la cuarentena en sí”.

“El Presidente se ha empecinado en decir cosas que no condicen con la realidad, tanto que ha devaluado muchísimo el valor de la palabra. Es tan importante que el Presidente tenga credibilidad y hoy el Gobierno la tiene casi nula. Eso es un daño muy grande que estamos sufriendo todos los argentinos”, aseguró el ex mandatario.

También subrayó que si Argentina sigue por el rumbo que le impuso el kirchnerismo “no tiene destino” ya que la pérdida de la credibilidad “hizo perder la confianza en quienes toman decisiones”.

Al respecto, le aconsejó a Alberto Fernández que “asuman lo que ha pasado y empiece de vuelta”, retomando el rumbo “por el cual iba Juntos por el Cambio y hacer las cosas mejor” que ellos. Y le avisó que ahora, su partido, como oposición, no va a “tirarles piedras sino ayudar si se toma el rumbo correcto”.

Sobre los motivos para entender por qué se esfumó la credibilidad en el actual Gobierno, Macri aseguró: “Se perdió por la agenda que tiene la vicepresidenta, que es la que conduce, que tiene que ver con interrumpir el funcionamiento institucional del país, quiere dominar la justicia, ahora retoma otra forma de atacar la libertad de expresión”.

Y de cara al futuro, afirmó: “Que tengamos una alternativa de poder nos genera el optimismo de pensar que estamos ante el último gobierno populista de nuestra historia. A partir de acá podemos tener 20 años de progreso consecutivos, acordando políticas de estado razonables. Las mismas que incorporaron los vecinos de ustedes en Paraguay”.

Al igual que en la entrevista del lunes, Macri hizo autocrítica de lo que fue su administración y reveló cuál fue el punto de quiebre para él.

“En julio de 2017 cuando ganamos esa elección tan bien como la ganamos, fuimos a reformar el sistema previsional, después de que Massa y el kirchnerismo hicieran colapsar la primer sesión. En la segunda nos tomaron la plaza del Congreso, nos sepultaron con 10 toneladas de piedra y ahí siento que nuestro gobierno se quebró”, reveló el martes por la noche en diálogo con FM 104.7 de Resistencia.

Y agregó: “Ahí nos pusimos en modo defensivo, se vinieron los ataques del kirchnerismo, leyes perjudiciales, la sequía, los problemas entre EE.UU. y China que nos dejaron sin financiamiento y ahí me recluí, dejé de escuchar a los argentinos, de visitarlos, de explicarles y ahí explica mucho que gente que no tenía prejuicios dijo ‘el presidente se equivocó, estamos haciendo un esfuerzo que no va a tener resultados y volvemos atrás'”.

Sobre las razones por las que perdió las elecciones en 2019, aseguró: “Si perdimos es por algo. Fue porque no estuvimos a la altura de las expectativas que generamos. Especialmente y exclusivamente en lo económico porque en los otros planos creo que hemos hecho las cosas realmente a la altura de lo que habíamos propuesto”.

Para él, lo que pasó ese 11 de agosto, en las PASO, fue porque “mucha gente sintió que habia hecho un esfuerzo muy superior al que se le había dicho que tenía que hacer en el momento cero y los resultados estaban lejos”.

“Argentina estaba mejor que en diciembre de 2015, pero estaba lejos de esta expectativa”, agregó.

Y dijo que uno de sus errores, “que Juntos por el Cambio va a capitalizar cuando vuelva al poder en 2023” es haber hecho “una campaña muy negadora de la realidad” ya que al llegar al poder y ver cómo estaba la situación decidió “apostar por sostener el entusiasmo que había generado el cambio de Gobierno y no decirles a los argentinos con contundencia” que el Estado estaba “quebrado”. (Clarín)