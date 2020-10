El kirchnerista que puede hacer terrorismo mediático sin consecuencia y le falta lo que hay que tener para hacerse cargo

(Por: Rubén Lasagno) – El para nada cómico Dady Brieva dijo, en relación a la marcha multitudinaria del día lunes en Capital Federal y todas las capitales del interior, que le daban ganas de subirse a un camión y jugar a bowling con la gente en la 9 de Julio.

En un país serio, con una justicia como la gente y un Estado no ausente, como en nuestro caso, este energúmeno ya estaría preso y acusado de terrorismo e incitación a la violencia. Lo que dijo es de una gravedad que en cualquier país del mundo ya estaría detenido dando explicaciones y agregándole una responsabilidad primaria en caso de que algún tarado como él, subido a las palabras esquizofrénicas de este idiota con micrófono, decidiera en algún momento subirse a un camión y realmente jugar a los bolos con la gente, como el nada cómico Brieva recreó como idea criminal para combatir a quienes, cansados de la corrupción de su patrona y la inutilidad de este gobierno nacional, la desatención a la salud, a la seguridad y el desastre económico a la que nos llevó en 10 meses, decidieron hacérselo saber en la calle y además, desalojaron a los patoteros K que pretendieron llevar miedo a una sociedad harta de los Fernández y sus secuaces.

Pero es pedirle mucho a la justicia argentina que actúe en contra de los arlequines del gobierno. Si no ha podido ni querido llegar a una condena en dos atentados atroces (Amia y Embajada) y en la época kirchnerista el asesinato de un Fiscal, mucho menos va a actuar en base a los dichos de un estúpido comediante de cuarta que habla mal del capitalismo y vive en un piso de Puerto Madero de 3 millones de dólares.

El 14 de julio de 2016 un camión arrolló a una multitud de personas en Niza, ciudad del sur de Francia, en un ataque deliberado que dejó al menos 84 muertos y decenas de heridos.

En el 2017 Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, perdieron la vida cuando un asesino los arrolló con un camión en una vía para peatones y bicicletasdel suroeste de la isla de Manhattan, en Nueva York. Todo empezó con una idea parecida a la del energúmeno Brieva. En el primer mundo, una manifestación pública de este tipo, es rápida y gravemente castigada; acá no. Solo nos queda el castigo social y el escrache de estas lacras, estos indeseables que en las redes sociales circulan viralizados para que la gente no los olvide.

¿Dónde está la aplicación de la ley antiterrorista que el cristinismo/kirchnerismo creó para usar de bozal y encarcelar a quienes opinaran contrario al gobierno?. Claro, para ellos no es. A Brieva le cabe la aplicación plena del Código Penal, pero ni un fiscal ha levantado un dedo. Solo las denuncias que han comenzado a hacer terceros, constan como repudio a este energúmeno ideológico, que hace públicamente incitación a la violencia y en los últimos días éste cobarde dice alegremente “No se bancan un chiste. No se bancan una joda. Esta es una radio en la que siempre hemos jugado. Esto es un chiste“.

Típica acción de un kirchnerista que se precie de tal. Abre la boca pero no se banca las consecuencias, porque le faltan los atributos que lo definan como hombre y no como una gallina retorcida, amparada tras las polleras de la jefa de la banda que lo transformó de cómico en alcahuete y mantenido.

Como ya sucedió antes, el público debería hacerle un boicot a los espectáculos que presente Brieva o donde él esté, ya sea presencialmente, teatro, cine o por streming. Ya le pasó durante el macrismo, cuando se quejó de que su público había mermado, echándole la culpa (como corresponde) al gobierno de ese momento y no haciéndose cargo de su lengua viperina y su mente cooptada por el resentimiento, el odio y el profundo fascismo que lo embarga.

“Hay que discutir la concentración mediática, es obligación del Frente que integramos poner la concentración mediática en la agenda” dijo el fascista Gabriel Mariotto que confirmó el triunfo K en el 2015 usando la falacia de la moderación y “Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela hoy”, replicó Dady Brieva el anticapitalista y odiador de “clases” que, por las dudas, vive en un piso de 3 millones de dólares y posee millonarios negocios diversificados.

Esto lo escribí el 3 de junio del 2020. Hoy estos mismos tránsfugas operan desde sus cuevas como abyectos personeros del odio, desde donde apuestan a destruir un país, al cual – precisamente – la gente que sale a la calle, no lo permitirá. Mientras ellos salen como kamikazes a repetir lo que les ordenan en el Instituto Patria, la gente, el pueblo (ese mismo que para cafierito no es gente ni pueblo) ya está preparando el voto para eyectarlos del poder, antes que hagan mucho más daño.

Pero hay un antecedente que nos regocija. Estos personajes solo buscan la moneda, la retribución; no hacen nada por nada. No es ideológico ni partidario; son mercenarios que se pegan como parásitos a quien les mantiene abierto el monedero. Ya pasó con Luis D´Elía cuando se quejaba que lo dejaron solo o en estos días con Santiago Cuneo, un kirchnerista retorcido y mal educado que desde su programa de Tv destrozaba a Mauricio Macri, haciendo campaña para la fórmula Fernández Fernández y hoy, como la plata no le llegó tal cual esperaba, carga contra CFK y Alberto F con toda la virulencia de la que es tan afecto mostrar.A eso se resume la “ideología K”, a la plata, la pauta, los negocios y los intereses personales. Todo el resto es mentira, especulación y manipulación. (Agencia OPI Santa Cruz)