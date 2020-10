Autos: con el dólar blue sin techo, las concesionarias suspenden ventas

Según publica Clarín Sobran compradores pero faltan unidades: con o sin sobreprecios, sólo se entregan unidades cuya reposición esté asegurada. Los patentamientos ya caen 12%.

Por: Luis Ceriotto

La venta de autos cero kilómetro de este mes va a ser de unas 4.000 unidades menos que el mes pasado. Y no por un problema de demanda, sino porque muchas concesionarias optaron por “guardarse” los autos y no venderlos. ¿El motivo? La suba, por ahora sin techo, del dólar blue.

“Los que tenemos años, sabemos que el stock propio es el colchón que nos protege de la inflación. Nuestra gran preocupación es la reposición, el temor es que que con el dinero que obtengamos por la venta de una unidad no alcancemos a reponerla, generándonos, en este contexto inflacionario, una descapitalización”, explicó el dueño de una de las principales concesionarias Toyota.

Los autos cotizan según el dólar oficial. Sus precios suben cada mes, pero si esos precios son medidos según la cotización del dólar blue, hoy son los más baratos en toda la región. Esa brecha fue la que funcionó desde fines de abril como un motor para vender más y más unidades, , aun en plena pandemia. Pero ahora los curtidos concesionarios decidieron pisar el freno: no quieren arriesgarse a que una eventual devaluación los sorprenda con menos autos y con pesos en la mano, antes de haber conseguido las unidades de reposición.

“Las concesionaria es una pyme y ellos siempre manejaron concepto de costo de reposición, siempre tratan de vender al precio que pueden reponer”, explicó un distribuidor de autos importados, con 30 años de experiencia en el mercado. “La reposición al mismo precio nunca está asegurada, pero en este contexto se complica más”.

Ese comportamiento va más allá de uno, dos o diez concesionarias, ya que está impactando en las ventas totales del conjunto.

Según las estadísticas de la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA), basada en los reportes diarios de patentamientos, transcurridos 20 días de octubre estiman llegar a fin de mes con un total de 30.500 unidades vendidas. El mes pasado, con el dólar “blue” mucho más bajo que ahora, y por lo tanto con un “brecha” menos tentadora para muchos compradores, los patentamientos fueron 34.700. La caída contra el mes anterior rondará así el 12%.

Desde ya, compradores no faltan. “Si tengo un Hyundai para vender, me lo sacan de las manos antes de que lo bajen del barco”, puso como ejemplo uno de los concesionarios más fuertes del país, con cuatro marcas y varios salones en tres provincias. “La gente está desesperada por sacarse los pesos de encima y ofrece cualquier precio con tal de obtener algo que cotiza a valor dólar. En esta situación en particular, yo sólo vendo la cantidad de unidades necesarias para pagar los costos, que son muchos. Pero lo importante con las marcas nacionales es que nos den margen para negociar”, agregó, con tono de “vos me entendés”.

-O sea, sobreprecios.

-La idea es que ganemos a los dos lados del mostrador. Si gana sólo el comprador, yo me descapitalizo.

Los sobreprecios no son necesariamente por debajo de la mesa, ya que las concesionarias no están obligadas a respetar el precio de lista que les informa cada mes la fábrica. Pero hay marcas que son más celosas que otras sobre los precios que cobran, o los plazos que prometen los empresarios que las representan.

“Yo el 80% de lo que vendo es Fiat Cronos, que es un auto nacional. Si bien no es que me mandan la unidad de reposición al día siguiente, lo cierto es que es un modelo podemos vender con cierta tranquilidad. Pero con los demás modelos, que llegan desde Brasil, andamos con pie de plomo”, dijo uno de los principales concesionarios de la marca italiana.

En ACARA aseguran que hay menos autos de los que les prometieron. “El Gobierno acordó con ADEFA que les permitiría ingresar 80.000 unidades importadas desde Brasil, entre agosto y fin de año. Hasta el momento, que nosotros sepamos, no entraron más de 25.000”, dijo un directivo de la entidad que agrupa a las concesionarias oficiales. (Clarín)