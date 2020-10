El plan para bajar la brecha: menos parking y un bono para que salgan los fondos

Por: Javier Blanco

Según publica La Nación El Gobierno anunció este lunes el plan con que el ministro de Economía, Martín Guzmán, intentará cumplir con el mandato que le impuso el presidente Alberto Fernández el anteúltimo fin de semana: poner “orden” en el mercado cambiario.

El anticipo de las medidas (el propio comunicado habla de medidas que deben oficializar en las próximas horas la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central) llegó en una jornada en la que el dólar en el mercado paralelo alcanzó un nuevo máximo al cerrar ofrecido a la venta a $181 (sumó $3), divorciándose más de los “dólares financieros” (CCL y MEP) que -tras una apertura alcista- cerraron en baja o con alzas menores por los rumores que anticipaban estas decisiones.

Concretamente, el Ministerio de Economía anunció que se reducirá a 3 días “los períodos de permanencia vigentes de valores negociables” (parking) en todos los casos para “favorecer el proceso de intermediación para incrementar la liquidez de los instrumentos locales”.

“Por los controles ese mercado se fue achicando y se volvió más volátil y aunque no afecta de manera directa, si lo hace en las expectativas”, había anticipado Guzmán en el Coloquio de IDEA la última semana.

Los plazos ahora homogeneizados en la actualidad iban de los 5 días hábiles para residentes y hasta los 15 días para no residentes, tomando en cuenta el momento en el que el inversor compra bonos con pesos y luego puede venderlos para hacerse de dólares. El paquete también incluye una instrucción al BCRA para modificar la prohibición impuesta a mitad de septiembre a los “no residentes” para vender aquí títulos valores con liquidación en moneda extranjera “que hayan sido adquiridos en el país con liquidación en moneda extranjera a partir del 16.09.2020 y hubieran permanecido en la cartera del no residente por un plazo no inferior al año”.

“El BCRA derogará el punto 5 de la Comunicación “A” 7106, para fomentar la operatoria de emisiones locales en mercados regulados argentinos”, anticipó también el comunicado.

El plan para bajar la fiebre a la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los alternativos legales reflota la emisión de un bono en dólares, aquella que fuera anunciada meses atrás para “darle salida” a los grandes fondos de inversión que quedaron invertidos en papeles de la deuda argentina emitidos en pesos tras haber apostado años atrás al carry trade.

“El Ministerio de Economía realizará una subasta en el marco de la operatoria prevista en el artículo 7 de la Ley 27.561 de Ampliación Presupuestaria, por US$750.000.000”, adelanta.

Dicha licitación se realizará los días 9 y 10 de noviembre, con liquidación el viernes 13 del mismo mes y el Tesoro anticipa que usará esos ingresos para “disminuir las necesidades de financiamiento neto en los períodos 2020/2021”, lo que ayudaría a bajar la presión que se esperaba tuviera el mercado el año entrante.

Los títulos que serán elegibles para comprar el bono en dólares (recompra de deuda) y las características de los nuevos a ser emitidos serán anunciadas el 2 de noviembre. (La Nación)