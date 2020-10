Es mentira que el Ibuprofeno Inhalado necesite aprobación de la ANMAT y el tratamiento ya lo produce una farmacia en El Calafate

Toda la excusa que pone el gobierno de la provincia, la gobernadora y sus ministros en conjunto, junto con el Ministerio de Salud, los intendentes y los diputados del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, para negar la adopción del Ibuprofeno Inhalado como método compasivo a los pacientes en los hospitales públicos de la provincia ES FALSA.

Los diputados y las autoridades sanitarias dicen que se oponen al uso del Ibuprofeno Inhalado por cuanto la ANMAT no ha terminado los estudios necesarios para determinar si su aplicación tiene efectos secundarios o nocivos. Sin embargo, OPI entrevistó a la farmacéutica Lourdes Llanos quien posee una farmacia en El Calafate, donde produce ibuprofeno inhalado gratuito para todo aquel que debido al avanzado estado de la enfermedad, lo necesite para poder respirar mejor y mejorar su calidad de vida.

El Ibuprofeno en Santa Cruz y gratis

OPI se interesó por saber cómo y de qué manera la farmacéutica Lourdes Llanos produce el medicamento en El Calafate y la entrevistada confirmó a esta Agencia que pertenece a la “Red Magistralmente”, quienes están capacitados y autorizados por la ANMAT a realizar este tipo de fórmula a partir del medicamento homologado (Ibuprofeno).

Actualmente la entrega se hace gratuita, se produce sin fines de lucro y existe un cupo limitado para entregar en esta modalidad, dado que está producido por particulares sin apoyo ni financiamiento del gobierno provincial ni municipal. En caso de tener que abonar el medicamento, para cubrir el costo de producción el mismo no sería superior a los 150 pesos.

Los magistrales son de directa responsabilidad de los profesionales farmacéuticos, pues se trata de medicamentos que se preparan en los laboratorios de las farmacias para un paciente puntual, bajo receta con prescripción médica.

“Estoy desarrollando y produciendo la fórmula pero todavía no la dispensé a nadie” le dijo Llanos a OPI quien señaló “Acá en Santa Cruz se hace todo con las directivas del Ministerio provincial, no hay nada municipal” y cuando le preguntamos si había recibido algún tipo de comunicación de parte de la provincia o el municipio dijo “Conmigo no habló ninguna autoridad, pero tampoco estoy haciendo nada fuera de la ley”.

Le preguntamos entonces, si ella creía que un médico desde algún hospital público solicitaría el tratamiento, teniendo en cuenta la prohibición que existe de parte del gobierno provincial a lo que la farmacéutica respondió “Una persona internada en un hospital público de la provincia es difícil que lo pida, salvo que se logre un consentimiento firmado del paciente, aunque creo que ya hubo pacientes muy graves que lo solicitaron y lamentablemente fallecieron. Todo personal de salud tiene un lineamiento y es casi seguro que sigan a esos lineamiento, a menos que tomen una decisión propia. Son las únicas situaciones que se pueden dar, dado que en la provincia no está autorizado su uso”, aclaró.

Sobre el producto que genera remarcó “Lo que hacemos está más orientado a los pacientes que están aislados en la casa; ya tuvimos muchos aislados en hoteles en casos de personas a que les costaba mucho respirar. Y el producto es bueno y ayuda mucho a mejorar la ventilación”.

Con respecto al rechazo del Ministerio, sustentando en la falta de aprobación de la ANMAT, la profesional sostuvo “Eso es entendible cuando hay este tipo de tratamientos experimentales, pero en el caso del plasma tampoco está autorizado por la ANMAT está en estudio y sin embargo se aplica a nivel nacional. Lamentablemente hoy, todo lo que se usa está bajo estudio en la respuesta a su aplicación”.

Con esta afirmación de la farmacéutica de El Calafate, queda expresamente certificado que el Ibuprofeno Inhalado ya se produce en Santa Cruz y que la excusa del gobierno provincial para no proveerlo, ES FALSA, toda vez que aduce la necesidad de la aprobación de la ANMAT para producirlo y no es así: un farmacéutico de la red Magistrales, puede elaborarlo, está autorizado y no vulnera ninguna ley. Bajo este mismo procedimiento el Ibuprofeno Inhalado ya se aplica el 10 provincias, para tratar pacientes graves de Covid, en tanto en Santa Cruz, el gobierno, los intendentes y los diputados del FPV, lo siguen negando.(Agencia OPI Santa Cruz)