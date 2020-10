Ushuaia: cambio de figuritas en el gabinete de Vuoto

(Por: Mario Bermejo para OPI TdF) – Tras haber transcurrido más ocho días del hecho en que hasta ese entonces el funcionario municipal Gustavo Rodríguez a cargo de la cartera de Hacienda y Finanzas agredió verbal y hasta casi físicamente al concejal Ricardo Garramuño (que parece despertar del letargo y se empieza a querer posicionar como opositor), en momentos en que se procedía a cumplimentar con el debate en segunda lectura del pedido de autorización de leasing, ¿debe sorprendernos la actitud de Vuoto? ¿O existen episodios anteriores que nos ayuden a entender el silencio en el que están inmersos los referentes de La Cámpora que de repente se ponen nerviosos?

A la agresión de Rodríguez contra Garramuño (que hasta el momento sólo había esbozado leves críticas que luego no se reflejaban en el voto acompañando a la mayoría vuotista), no podemos olvidar que el secretario general del Sindicato de Peones de Taxi (SIPETAX), Víctor de la Cruz, fue protagonista de la agresión contra concejales en plena sesión en 2018, generando el repudio de, en aquel momento, Silvio Bocchicchio, concejal en dos períodos y hoy titular de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE). Curiosamente, con de la Cruz se registraron fotografías compartiendo escenario con la actual secretaria de la Mujer, Noelia Trentino, quien pareciera no saber que una de las agredidas en el recinto del Concejo Deliberante fue precisamente una mujer que luego presentó una denuncia de la que desconocemos si fue con el respaldo del área encargada de luchar contra la violencia de género.

La belicosidad en la que vivimos últimamente inmersos los fueguinos no discrimina a partidos políticos y sindicatos. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Córdoba, amenazó con “prender fuego” el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) mientras agredían a su vicepresidente, arquitecto Alejandro Ramb, en medio de una negociación paritaria que, finalmente, llegó a buen puerto con un acuerdo salarial rubricado por representantes de la patronal y el gremio pocos días después.

Es así que el intendente Walter Vuoto designó en la jornada de este jueves 22 como Secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia a la Contadora Pública Brenda Tomasevich.Egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires y cursando actualmente la Maestría en Contabilidad Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, luego de realizar otros programas de formación ejecutiva y de desarrollo en management en las Universidades de San Andrés y Torcuato Di Tella, de esta manera, la joven profesional se suma al equipo de gestión del intendente Vuoto, a fin de jerarquizar la bochornosa imagen que dejó el renunciado licenciado Rodríguez. (Agencia OPI Tierra del Fuego)