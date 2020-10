ADOSAC el único gremio que peticiona ante el gobierno un listado de necesidades y derechos y va al paro por incumplimientos reiterados

Es un clásico desde que asumió el kirchnerismo a nivel nacional y durante los gobiernos de Alicia Kirchner en general, que en Santa Cruz los gremios estatales no reclamen mejoras salariales, acepten a libro cerrado lo que decide el Ejecutivo y en todo caso hagan alguna simulación de reclamo, que es más una suerte de juego para no quedar mal con sus afiliados y no una versión genuina del desacuerdo gremial, lo que hace la dirigencia, especialmente de ATE, UPCN y APAP.

Sin embargo, diferenciándose claramente de todos estos sectores, el gremio docente (ADOSAC) a través de su Congreso extraordinario del día 20 de este mes, sentó las bases de sus reclamos en un extenso petitorio plasmado en un documento que tiene un fuerte pedido de tono salarial y de recuperación del salario, pero por otro lado incluye una gama mucho más extensa de conceptos, que la cuarentena ha hecho perder de vista a las autoridades de Educación, como son la falta de límite horario que cumplen los docentes en sus casas, debido al trabajo on line, los costos de todo ese trabajo que debe ser costeado por ellos mismos y la falta de respuesta de parte del Estado provincial.

A raíz de ello, la ADOSAC, entre sus pedidos más firmes, exige:

La reapertura de los espacios de negociación (salarial) acompañado de una mejora en la oferta propuesta.

Ratificar el rechazo a cualquier suma en negro que se pretenda introducir al salario docente.

Convocar a una medida de fuerza de 48 horas que se inició ayer jueves 22 y hoy viernes 23 de octubre, ante los reclamos salariales, laborales y pedagógicos planteados desde nuestra organización y sobre los cuales no se han brindado soluciones concretas. Acompañar las medidas con una caravana provincial y bocinazo, como así también con acciones directas planificadas por cada filial.

Luego hace hincapié en otros reclamos derivados, como dijimos, de la actividad laboral en los propios domicilios de los docentes, con cargo personal a ellos mismos y a los directivos de cada escuela. Entre estas demandan, exige:

Demandar la Universalidad del servicio de Internet, herramienta imprescindible para el funcionamiento del sistema educativo y el sostenimiento del vínculo pedagógico.

Ante la sobrecarga laboral exigimos que se resguarden aspectos profesionales y de salud de cada docente respetando los horarios de trabajo declarado por cada compañero.

Realizar las denuncias pertinentes ante el CPE, el Ministerio de Trabajo y el Tribunal de Cuentas, frente a las irregularidades generadas sobre nuestros recibos de sueldo y el cobro de los salarios.

Insistir en la denuncia por el mal funcionamiento de las Comisiones de Ofrecimiento y la decisión política de no poner a disposición de los docentes todos los cargos y horas cátedras sin cubrir.

Ratificamos la disconformidad frente a la definición de no extender la prórroga para la presentación de toda la documentación vinculadas a las inscripciones estatutarias del mes de junio, poniendo en peligro el trabajo futuro de los compañeros, como así también su carrera. Exigimos que se retrotraiga la medida.

Rechazar nuevamente la nota 027/20 emanada desde la Secretaria de Coordinación Educativa y firmada por Norma Benedetto, ya que la misma desconoce no solo los derechos de los trabajadores de la educación sino también la normativa vigente. Es innegable la necesidad imperiosa que tiene el señalado cargo político por generar malestar y persecución a la docencia.

Exigimos una vez más una definición inmediata sobre los sumarios en proceso de los Vocales de Junta de Clasificación de Nivel Inicial y la Modalidad especial y a las compañeras congresales de la localidad de Río Gallegos, sin atribuirles responsabilidad administrativa y la reincorporación inmediata de todos ellos a sus funciones.Finalmente la ADOSAC en su Congreso, pidió expresamente por la autorización del tratamiento compasivo de Ibuprofeno Inhalado en la provincia, el cese de la intervención en la Caja de Servicios Sociales y la defensa de los derechos jubilatorios. (Agencia OPI Santa Cruz)