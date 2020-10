(Por: Rubén Lasagno) – Juan Grabois ya lo había anunciado. Este neo-guevarista con plata, que proviene de familia acomodada y nunca le faltó un plato de comida y un buen colchón donde dormir; que se recibió de abogado y se codea con el Papa, ya lo había dicho: a la Argentina hay que aplicarle la Reforma Agraria. Algunos subestimaron la idea planteada, como subestimaron la Conadep del periodismo de Dady Brieva y fue el puntapié inicial para el NODIO del gobierno nacional.

Y Grabois con una banda de forajidos, donde tiene plena participación el Estado Nacional, representado por funcionarios del INAI y el INADI con la complicidad de algunos jueces, actuó en consecuencia, llevando adelante su plan ilegal, ocupando propiedades al mejor estilo de las mafias agrarias que desalojaban colonos y trabajadores del campo para hacerse de las tierras en épocas de las colonias.

Con la máscara del concepto arcaico del plan de Emiliano Zapata del año 1911, donde se exigía la devolución de las tierras a los pueblos donde existían latifundios, esta masa amorfa impulsados por Grabois intenta afianzarse en aquellas ideas en blanco y negro, para justificar los delitos de ocupación y desalojo de sus propiedades a ciudadanos argentinos, ante la pasividad de un gobierno que no volvió mejor, volvieron más deshonestos y más idiotas. Es la hora de los delincuentes y no sólo de los 6.000 que sacaron de atrás de las rejas.

Hacen y dicen cosas realmente ridículas; se generan cada vez más enemigos y concentran sus agendas en pocos temas de interés personal como forzar a la justicia para limpiar las causas de CFK, su familia y sus cómplices, liberar a los corruptos y promover el espanto público para que los mejores migren y ellos puedan quedarse con el dominio total de la política, la justicia, el Congreso y en definitiva la voluntad del pueblo argentino, favorecidos por la cuarentena irracional de casi 250 días que nos han asignado con forma de Estado de Sitio no declarado, pero en la práctica, fuertemente aplicado.

En ese marco Grabois me recuerda a los capítulos de la última serie de The Walking Dead, donde la multitud de zoombies son controlado y arriados por alguien disfrazado como ellos, con máscaras que encubre su “humanidad” y recubierto de los olorosos andrajos que visten “los caminantes”. De esa manera controlan y dirigen la masas de muertos vivos, que no tienen otro fin que ser usados para atacar a los enemigos de quienes los manipulan.

De esta manera Grabois disfrazado de “luchador social” lleva a sus esbirros, a tomar tierras, a usurpar propiedades y ya hay 10 provincias donde la teoría del amigo del Papa, se aplica en contra de los ciudadanos de bien, en provecho de las bandas organizadas y con el apoyo explícito del gobierno nacional, montado en un discurso ridículo y retardatario para los tiempos que corren.

Pretendidamente “socialista”, la acción de este abogado que encontró el curro en el manejo de los fondos de las organizaciones sociales, pretende simular que se busca un nuevo modelo de producción en el país y que para eso hace falta reformular la política distributiva de tierras y recursos; en ese tren de confuso pseudoideologismo, comete todo tipo de delitos. Siempre que esas tierras y recursos sean de otros, no de los supermillonarios krichneristas que pueblan el gobierno central y de las provincias. En ese caso, la distribución para Grabois, está bien repartida.

Un sinvergüenza que ha incentivado la toma de tierras y propiedades, con usurpaciones como las de la familia Etchevere o los falsos y violentos reclamos de pueblo mapuches que no lo son, en la cordillera de Chubut, Río Negro y Neuquén, pinta de cuerpo entero la finalidad que persigue el jefe de las hordas, ampliamente respaldado por el gobierno de los Fernández.

Mientras estos delincuentes asolan campos y usurpan tierras y propiedades, los Kirchner (Máximo y su madre) ponían el grito en el cielo porque, supuestamente, una de sus casas en Río Gallegos, había sido “usurpada”, cosa que cae en la duda permanente de cómo y cuándo, porque solo ellos lo denunciaron; un hecho parecido al “atentado” a la casa de los Báez.

Esta dualidad moral y fáctica del gobierno nacional, pone claramente la sospecha en que Juan Grabois no actúa solo. Está fuertemente respaldado por Alberto Fernández y su ama de llaves, apoyado por la Ministra de Seguridad de la nación, por el gobernador Axel Kiscilof y por el Secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

Por eso, todo lo que está ocurriendo tiene un punto de partida y un propósito. Y en esta instancia es necesario que el país no pierda la poca justicia que aún queda. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la llave para hacernos ver que aún quedan esperanzas de construir algo nuevo, o que está todo perdido en esta Argentina en manos de facinerosos, inútiles, oportunistas y delincuentes comunes que nos quieren arrastrar al modelo venezolano, para lo cual tienen la necesidad de forzar a los buenos a irse, para quedarse con todo, a costa de la destrucción de la República. (Agencia OPI Santa Cruz)