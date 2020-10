RENUNCIÓ LA JEFA DEL DEPARTAMENTO ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE RÍO GALLEGOS

A menos de una semana de la renuncia de la jefa de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Río Gallegos, hoy presentó su dimisión al cargo Yanina Fabre, titular del Departamento Enfermería del mismo nosocomio. Lo hizo a través de una cruda nota, mediante la cual expone la durísima situación que afronta el sector por la carga laboral, como así también por la falta de respuestas por parte de las autoridades. “La burocracia y la demora en la toma de decisiones, se lleva pacientes”, aseguró.

El Departamento Enfermería es el área responsable, dentro del HRRG, de la labor y seguimiento de los enfermeros del nosocomio y de los centros periféricos (como centros de salud, Centro de Salud Mental, entre otros). Esta oficina es la que controla la carga horaria de los enfermeros, la distribución del personal en los distintos servicios, como también gestiona los elementos y materiales necesarios para cumplir su tarea, entre otras funciones.

La actual conducción la encabeza la licenciada en enfermería, Yanina Fabre, quien hoy entregó en Dirección del Hospital Regional una nota a la que tuvo acceso OPI, en la que plantea no sólo su renuncia al cargo, sino también describe con una crudeza desoladora, el panorama que empeora día a día en ese centro de salud.

La misiva está dirigida al director del HRRG, doctor Mauricio Fernández; a la coordinadora de Hospitales del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, doctora Laura Beveraggi y a la directora provincial de Enfermería de la misma Cartera, licenciada María Inés Basualdo. A ellos expone Fabre que todas las carencias con las que conviven laboral y diariamente provocan que “los pacientes fallecen en el tiempo que se pierde mientras se buscan enfermeros para cubrir y camas disponibles”.

Además, indica que el Departamento a su cargo “ha agotado todas las herramientas disponibles para buscar personal, afectar personal de otros servicios, cubrir con horas extras, elevar currículum al Ministerio para contrataciones, etc. Se ofrecieron todos los contactos y la logística necesaria para que los alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral que cursaron Enfermería profesional completen sus prácticas desde mediados del mes de agosto y a la fecha, no han tenido respuesta. También, desde el área se propuso la contratación de personal auxiliar de enfermería o buscar la posibilidad de crear la figura de ‘asistente de enfermería’ para los alumnos de FENOA y tampoco se avanzó en esa alternativa.

En referencia a los profesionales que llegan desde otros lugares de la provincia o del país para colaborar en el HRRG, Fabre detalla que los enfermeros que vienen de Buenos Aires lo hacen por 15 días con una carga horaria determinada y que esa colaboración externa tampoco cubre la demanda necesaria, ya que “muchos de ellos no tienen experiencia y a pesar de ser de ayuda, la inexperiencia tiene un precio”, destacó.

A este cuadro de situación, recuerda que actualmente la UTI de Adultos del HRRG (que tiene una ocupación de camas del cien por cien) no tiene jefe de servicio de Enfermería, por la renuncia de Norma Villa, el pasado 22 de octubre, “y es el Departamento el que cubre y gestiona todas las actividades”. Y que el Ejército Argentino desde la semana pasada “retiró el 50% de la cantidad de enfermeros que colaboraban (cinco personas).

El panorama que describe Fabre es, cuanto menos, alarmante, cuando detalla que “los pacientes no reciben los cuidados adecuados, se infectan con bacterias multiresistentes y complican su estado con enfermedades asociadas a la internación. La cantidad de enfermeros no alcanza para cubrir la necesidad por turno”, asegura y enumera: “no alcanzan 8 o 9 enfermeros para 24 pacientes”. Es por esa exigencia que “los enfermeros se contagian, cometen errores por sobrecarga de trabajo y de pacientes. La tasa de contagios en el personal es altísima”, remarca y añade que un número elevado de esos trabajadores queda con secuelas y no vuelve a trabajar en los tiempos epidemiológicos estipulados”.

Por todo esto es que, dice la nota, “este Departamento decide dar un paso al costado y renunciar a partir del día de la fecha, ya que no hemos encontrado el apoyo necesario para cubrir las necesidades y urgencias en los tiempos reales, la burocracia y la demora en la toma de decisiones se lleva pacientes. No queremos ser más parte de eso”, aseveró. (Agencia OPI Santa Cruz)