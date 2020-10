ALICIA KIRCHNER VS JAVIER BELLONI, LA PELEA DE FONDO

Javier Belloni intendente de El Calafate – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

(Por: Rubén Lasagno) – No hay duda que el oficialismo de la provincia, después de las elecciones del 2019 dejó heridas internas, pero mucho más aún se han profundizado esas grietas políticas propias, cuando los números de las urnas demostraron que el kirchnerismo solo, jugando con su estructura y sostenido solamente por la figura de Alicia Kirchner, no hubiera llegado a sostener el poder en Santa Cruz.

Quien le permitió coronar una vez más la gobernación a Alicia K, como lo dijimos en muchas oportunidades, fue indudablemente, el intendente de El Calafate Javier Belloni y en menor medida Claudio Vidal.

Ahora bien, el error del intendente fue confiar en que él concitaba las preferencias electorales, resultando suficiente para ganar y de esta manera, subestimar la estructura K, que trabajó profundamente en la captación de los apoyos de intendentes y produjo el invento llamado Claudio Vidal, un outsider de la política que le aportó un porcentajes mínimo pero sustancial a la gobernadora, a la hora de recontar los sublemas y decidir quién era el elegido.

Dicho esto, Belloni se quedó “con el cuchillo entre los dientes”, con el doble lamento de no haber llegado a coronar la gobernación y haber sido la ficha fundamental para que Alicia reincidiera. Por lo tanto, en el panorama político post-elecciones de la gobernadora se encendió una luz amarilla, pues la hermana de Néstor saber que ella ya no podrá jugar otra vez, el kirchnerismo no tiene una figura potable para impulsar en el 2023 y Belloni es el único que tiene intacto su caudal de votantes, más todos aquellos que en todos estos años podrá ir sumando. Una necesidad parecida, aunque diferente en sus fundamentos, a aquella que Néstor tuvo cuando debió recurrir a Daniel Peralta para darle votos a su partido en la provincia.

A diez meses de las elecciones generales, se percibe una profunda división en el oficialismo y particularmente entre los dos sectores más relevantes: el de la gobernadora, quien cuenta con la estructura del gobierno provincial y el de Javier Belloni, un agazapado con facturas políticas para pasarle a muchos de sus “compañeros” y sin duda, el único capaz de construir el futuro triunfo del Peronismo/Justicialismo, si se propone jugar fuertemente a quedarse con la gobernación. Y esto Alicia Kirchner, Leonadro Álvarez, Pablo González, Fernando Cotillo, Eugenio Quiroga y todos los que conforman el Ejecutivo y el partido provincial, lo saben.

Pero Belloni tiene más nubarrones negros entre su propia tropa, que con la oposición. A partir de darse cuenta, que es potencialmente el único candidato del peronismo/kirchnerismo con capital propio en Santa Cruz, le comenzaron a poner el pie en diversos programas de desarrollo económico de su localidad, entre ella, el turismo y le complejizan la llegada de fondos de ayuda desde Nación, los cuales controla la gobernadora.

Fuentes de la provincia, le indicaron a OPI que Javier Belloni mantiene estrechos contactos con altos funcionarios del gobierno nacional y ha logrado que el parque nacional los Glaciares, fuera reactivado para el turismo, sin embargo, el principal escollo ha sido el gobierno de Alicia, quien tampoco le permite habilitar los comercios en El Calafate, los cuales viven exclusivamente del turismo y corren serios riesgos de quebrar la economía local/regional, de seguir en este limbo que por Decreto, la gobernadora aplica a un sector que a esta altura del año está perdiendo muchos millones de pesos/dólares por la falta de actividad.

“La gobernadora y su entorno, actúan en defensa propia. No quieren entregar el poder en otras manos en el 2023 y como faltan tres años, ya están pensando (en el kirchnerismo) plantear un relevo de peso para no dejarle la iniciativa a Balleoni, pero carecen de nombres propios”, dijo una fuente del Frente de Todos a esta Agencia “Aquí tienen el principal problema, por lo tanto, no sería raro que si las posibilidades a nivel nacional del FPV se complicaran porque no se pueda remontar la crisis y tanto en provincia de Bs As como en nación huelan el fracaso electoral en el 2023, es posible, que el partido lo proponga a Máximo (Kirchner) como candidato para la provincia, llevando a no bajar el apellido y seguir manteniendo el poder en Santa Cruz”, concluyó.

El día 25 se conoció que el Gobierno Provincial adhirió al DNU N° 814/2020 de la Presidencia de la Nación que establece “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia y Puerto Deseado, por encontrarse “transmisión comunitaria” del virus. Esto si bien afecta a todos en su conjunto, a El Calafate lo perjudica en particular porque su principal industria es la turística.

Ni en la foto

El lunes último, funcionarios provinciales (excepto Alicia) se trasladaron a El Calafate. Allí fueron la ministra de la Producción, Silvina Córdoba, el subsecretario de Transporte, Rolando D´avena; el director de Turismo, Pablo Godoy y el secretario de Salud, Ignacio Suárez Moré, quienes estuvieron reunidos con el intendente Javier Belloni y el secretario de Turismo local, Oscar Souto. Todos los enviados de Alicia, fueron destacados allí por cuanto desde nación habilitaron el Parque Nacional, a instancias de un pedido expreso del intendente de El Calafate, pero, obviamente, ante el hecho consumado, Alicia no pudo quedar al margen y trató de capitalizar la iniciativa, señalando desde su parte de prensa que el gobierno trabaja desde el primer día escuchando y atendiendo la problemático del sector turístico.

Todos ellos estuvieron reunidos con el Intendente Belloni y representantes del sector comercial, hotelero, transportistas de agencias de viaje, prestadores de servicios turísticos etc, de esa localidad

Visita de funcionarios provinciales a El Calafate – Foto

Lo realmente llamativo es que el parte de prensa del gobierno fue acompañado por siete fotografías tomadas durante esa jornada en El Calafate y en ninguna de ellas aparece el Intendente Javier Belloni, la máxima autoridad de la localidad y el principal impulsor e interesado de que el turismo sea recuperado en la provincia.

Esta omisión de parte del gobierno provincial, es inadmisible dentro del protocolo existentes para estos actos y mucho menos, cuando los actores principales son compañeros de fórmula. Solo puede leerse de una forma: es un evidente ninguneo político hacia el intendente, lo cual evidencia una visible fractura partidaria y la intención de hacer desaparecer la imagen de Belloni como un candidato proactivo.

Es posible que de acá en adelante, veamos entre Alicia Kirchner y Javier Belloni, una fuerte puja de poder que impactará ostensiblemente en la actividad pública y política de cada sector. Seguramente esto recién empieza y para los votantes de la provincia, será muy interesante ver cómo se dirime el poder del oficialismo en esta pelea de fondo, antes de llegar a las urnas en el aún lejano 2023. (Agencia OPI Santa Cruz)