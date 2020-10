Las incoherencias de un gobierno que hace agua e improvisa

(Por: Mario Bermejo para OPI TdF) – El director del Hospital regional Río Grande, Dr. Cristian Tejedor, expuso una situación crítica con el colapso del sistema sanitario, que ya lleva al menos dos semanas. Advirtió sobre una catástrofe, de no frenar los contagios, dado que ya tienen que seleccionar qué pacientes atender por falta de recurso humano. Por más que se habiliten más camas, no hay profesionales para brindar atención y se avizora un futuro no lejano con pacientes en los pasillos, como ocurre en otras provincias.

“Desde marzo se está adaptando el hospital a medida que va pasando el tiempo, para tener el mejor potencial y calidad de atención, para no atender pacientes en pasillos como se ha visto en otros lugares. Estamos ampliando la capacidad del área crítica y adaptando la internación de adultos para atender pacientes con COVID”, dijo.

Con el sistema de Salud al borde de su capacidad de atención y sin que bajen el número de fallecimientos y de contagios diarios, el gobernador Melella firmó un decreto autorizando la circulación por la ruta 3 con fines recreativos.



Este sin sentido, se da en la semana que se conoció que Tierra del Fuego aparece en el primer lugar de cantidad de fallecimientos por covid-19 a nivel nacional y de cantidad de casos por cantidad de habitantes, contrariamente a incorporar más controles preventivos, el Gobierno libera la circulación de la población y promueve mayor cantidad de actividades que no son esenciales.



En la historia de Tierra del Fuego nunca se ha visto a un Gobernador tan ausente en medio de una crisis tan grande. Para justificar su ausencia, el Mandatario manda a la hoguera a dos funcionarias: Di Giglio y Chapperón, quienes han hablado muchas más veces que él y han sido bastamente criticadas por la sociedad.

Medidas que nada tienen que ver con la realidad y resoluciones que luego han tenido que dejar sin efecto son hoy por hoy la cara visible de un Gobierno perdido en medio de la pandemia, que no hace más que responsabilizar a los ciudadanos, sin dar explicación alguna. (Agencia OPI Tierra del Fuego)