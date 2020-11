El sistema sanitario de TDF al borde de una catástrofe si no bajan los casos de COVID

(OPI TdF) – La Ministra de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Dra. Judith Di Giglio, confirmó que desde ahora no se solicitara mas a los pasajeros que ingresen a la provincia tanto por vía aérea, marítima o terrestre, tener domicilio en la misma.

A pesar de la situación sanitaria provincial, la Ministra Di Giglio, anunció la medida y ratifico que el transito con ingreso entre las ciudades fueguinas por el momento seguirá interrumpido.

Por lo cual se da la paradoja que si venís desde afuera de la provincia e incluso no tenés domicilio en la misma, puedas ingresar a la ciudad que vos elijas pero que si vivís en algunas de las tres ciudades de Tierra del Fuego, no puedas ingresar a las otras dos.

Por otro lado el director del Hospital de Río Grande, Carlos Tejedor, expuso con crudeza la situación crítica que se está viviendo por el colapso del sistema sanitario de la provincia de Tierra del Fuego y advirtió que se avecina “una catástrofe” de no frenar los contagios de coronavirus, dado que ya tienen que seleccionar qué pacientes atender por falta de recurso humano.“La cantidad de fallecidos es mayor que el período anterior y en nuestro hospital se triplica”, aseguró y también advirtió que “no están solos los enfermos de Covid, también hay con otras patologías a quienes no se les puede dar respuesta. Si no para la cantidad de contagios, vamos a llegar a una situación de catástrofe”. Tierra del Fuego tiene un total de 11.519 casos desde el inicio de la pandemia de los cuales 2.094 están activos. Registra hasta el momento 147 muertos.

El porcentaje de ocupación en el Hospital Río Grande oscila “entre el 95, 99 y 100%. Es variable todos los días. Estamos trabajando los sectores privados con el hospital más el albergue municipal para tratar de tener algún pequeño cupo más de camas para recibir pacientes”.

“El riesgo es muy grande y a veces no se hace, además hay que basarse en los principios de la bioética que hablan de justicia. Donde el recurso es limitado, y está limitado desde que comenzó el pico y este brote, se hace la selección de pacientes, aunque suene feo. Siempre se hizo en la terapia intensiva en casi cualquier lado, porque el recurso es finito”, dijo.

En lo que se refiere al personal de salud, el médico adelantó que se va a contagiar el 70% y ya están cerca del 50%, el mismo porcentaje que se registra en el sector privado: “Nosotros tenemos una cantidad de personal más grande y estamos igual cerca de ese número. Esto termina con más del 70% de la gente infectada”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)