Coronavirus en la Argentina: el Gobierno comprará 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que llegarán en diciembre al país

Por: Santiago Dapelo

Según publica La Nación El Gobierno comprará 10 millones de dosis de la vacuna rusa, que llegarán en diciembre al país. El presidente Alberto Fernández confirmó que la cantidad podría subir a 25 millones para enero. “Estamos muy esperanzados. Para diciembre podríamos tener vacuna y comenzar la vacunación”, dijo el jefe del Estado.

En una primera etapa, el gobierno nacional adquirirá 10.000.000 de dosis de la vacuna Sputnik V.”Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis [que requiere la vacuna], las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más”, dijo el jefe del Estado al sitio ruso Sputnik.

Horas más tarde, el ministro de Salud, Ginés González García, aclaró que en una primera etapa habrá vacunas para 12.500.000 personas.

Las negociaciones con el gobierno de Vladimir Putin -que aún no están cerradas, todavía no hay acuerdo con el precio- comenzaron hace tiempo, pero se aceleraron en las últimas semanas tras la convocatoria que hizo al gobierno nacional la Cancillería rusa.

“Estamos discutiendo el precio, pero no estamos alejados. Está en el promedio de las vacunas. Nos importa mucho tener la primera vacuna que salga en el mundo. Así, hablamos con laboratorios, y así firmamos con AstraZeneca. Tuvimos una propuesta de la Cancillería rusa y del Fondo soberano [por el Fondo Ruso de Inversión Directa, encargado de la financiación del proyecto], para ver si la Argentina estaba interesada en contar con dosis de la vacuna, y por supuesto dijimos que sí”, sostuvo el mandatario.

Tras el contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vladimir Putin, Fernández le pidió a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, que viaje a Rusia para ver el nivel de desarrollo que la vacuna tenía y la factibilidad de lograr ese objetivo. La número dos del Ministerio de Salud lo hizo junto con Cecilia Nicolini, asesora presidencial, y Raquel Méndez, funcionaria del gobernador Axel Kicillof.

“Lo que nos pasaba, a diferencia de otros que fabricaban vacunas, es que no teníamos en la Argentina una representación con quien pudiéramos hablar”, explicó el Presidente, que dio la entrevista en la quinta presidencial de Olivos.

El jefe del Estado adelantó que “los resultados fueron muy buenos porque efectivamente el nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado” y, según explicó, “estarían culminando la fase tres”. Además, el Presidente aseguró que con la compra de la vacuna rusa “la mitad de la Argentina estaría vacunada”.

Ginés González

En este punto, en diálogo con Radio con Vos, González García explicó que la decisión de avanzar con la compra de las dosis rusas tuvo que ver con el volumen y los tiempos. “Rusia ofrece una mayor cantidad de vacunas y nosotros queremos vacunar a la mayor cantidad de gente. Cuanto antes queremos tener la vacuna. Tenemos la seguridad de largar la campaña con una gran cantidad de vacunas”, dijo el funcionario.

Hace 15 días, el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, había anunciado que la vacuna, bautizada Sputnik V y desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú, estaría lista para fin de año. En ese escenario, ya firmó acuerdos para su distribución en México, Brasil y Perú.

Según anticiparon, además de los 60.000 participantes de los ensayos en Rusia, Bielorrusia, Emiratos Árabes y Venezuela, entre otros, la Sputnik V se está aplicando a grupos reducidos de trabajadores de la salud y personas de riesgo.

Durante la entrevista, el Presidente también contó que él se vacunará con Sputnik V, pero no antes de que el fármaco esté disponible para el resto de la población. “Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión [para la adquisición], pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo”, confió. Además, Fernández reveló que otros laboratorios privados le ofrecieron la posibilidad de vacunarse de antemano, lo que también rechazó.

Antes de que se diera a conocer la compra de la vacuna rusa, el ministro de salud porteño, Fernán Quirós, respaldó el viaje de Vizzotti a Moscú, que se dio a conocer el último viernes.

“Es muy valioso el viaje que ha hecho la delegación argentina. Hay que trabajar con todos los fabricantes y gobiernos para tener acceso. Cuando sepamos el resultado de la fase 3 para saber cuál es más eficaz y segura, tener los lazos, contratos y relaciones con los fabricantes es esencial y por eso con la prudencia de que aún no están las fases 3 publicadas me parece tremendamente relevante el viaje y festejo que el gobierno esté trabajando con las distintas posibilidades de compra”, sostuvo el funcionario de Rodríguez Larreta. (La Nación)