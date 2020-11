Proyecto de ley de Ficha Limpia: respaldo de la legislatura chubutense

(OPI Chubut) – La iniciativa tiene sus antecedentes en Brasil, por hablar de cercanías, y tiene numerosas instituciones seguidoras en Argentina. Se trata del proyecto que busca inhabilitar las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos contra el Estado. A nivel nacional uno de los impulsores del proyecto en el Congreso es Gustavo Menna. Y en Chubut fue presentada el año pasado por Manuel Pagliaroni en la Legislatura. Durante el mes de octubre, esta propuesta recaló en Chubut siendo presentada como iniciativa ante los concejos deliberantes de Puerto Madryn, por la concejal María Eugenia Domínguez y en Comodoro Rivadavia por Ana Clara Romero

Con respaldo y fundamento

Este martes se realizó la entrega a la Legislatura de las casi 370.000 firmas de aval que el proyecto de ley recogió a nivel nacional y que en Chubut presentó el año pasado el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni. Se trata de la iniciativa legislativa que prevé inhabilitaciones a personas para presentarse a precandidaturas, así como para ejercer cargos partidarios, en los casos en los que tengan condenas en segunda instancia por fraude, malversación de fondos, lavado de activos y otros delitos dolosos contra la administración pública.

La propuesta, nacida del movimiento ciudadano Ficha Limpia, que recogió cerca de 370.000 firmas en toda la Argentina, fue presentada en el Congreso de la Nación donde tiene a Menna como uno de sus impulsores, mientras que también fue replicada en otras provincias.

La presentación de las firmas en la Legislatura se hizo a través de un encuentro por la plataforma Zoom en el que participaron la diputada de Juntos por el Cambio María Andrea Aguilera, que moderó la reunión; el presidente del bloque de Chubut al Frente, Juan Pais, así como las diputadas Xenia Gabella, del mismo bloque, y María Cativa; el impulsor del movimiento ciudadano Ficha Limpia, Gastón Marra, la periodista Fanny Mandelbaum como activa participante de ese espacio, la referente de la iniciativa Maite Bazterra; y el representante de la web Change.org, Gastón Wright, entre otros.

La propuesta incorpora un artículo a la Ley de Partidos Políticos, punto en el cual se aclaró que Chubut “es la única provincia argentina que no tiene Código Electoral. Menna, como impulsor del proyecto en el Congreso, valoró que las 370 mil firmas reunidas por Ficha Limpia en la Argentina “son equivalentes al millón y medio que tuvo en Brasil”, por lo cual “es muy relevante”. “Hablamos de una inhabilitación electoral, no de una cuestión penal”, aclaró, al tiempo que citó al constitucionalista Germán Bidart Campos al decir que “la Constitución no quiere funcionarios en conflicto con la ley penal, porque están todos los mecanismos institucionales para removerlos. Entonces, ¿por qué no cortamos ese proceso de entrada, y si ya tiene una condena no pueda ser candidato?”. “Tuvimos en la Cámara de Diputados de la Nación momentos como este, cuando muchos de los presentes aquí entregaron el año pasado la petición. Ese dictamen de la Comisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales no pudo ser tratado por falta de quórum. Pero eso no desalentó a nadie, sino que se siguieron sumando provincias”, valoró.

Por su parte, el vicegobernador Ricardo Sastre instó “a trabajar por una democracia sana”, y reivindicó la participación de distintos espacios en la presentación de las firmas. “Estamos para venir a servir a la gente desde el Estado y no para venir a servirnos. En tanto, Gastón Marra se expresó agradecido por el impulso a la propuesta en Chubut y puso en valor que “con miles de argentinos comenzamos en septiembre de 2018 esta iniciativa”. Y Gastón Wright, de la plataforma Change.org, comentó: “Ya fueron enviadas las 366.000 firmas certificadas al vicegobernador. Es la petición más masiva de la plataforma. Esto demuestra el alto nivel de involucramiento de los argentinos en estas cuestiones”. (Agencia OPI Chubut)