Río Gallegos sin colectivos: “no vamos a retroceder porque al intendente Grasso se le ocurra”

Así lo ratificó en diálogo con OPI el titular de la UTA Santa Cruz, Rubén Aguilera. El dirigente aseguró que se engaña a los vecinos de la ciudad. Pese a los anuncios oficiales sobre el regreso ‘inminente’ y a los dichos del intendente Pablo Grasso, que calificó de “urgente” la resolución de este tema, los colectivos hace más de 150 días que no circulan en la capital de la provincia de Santa Cruz.

Oficialmente, se indicó que la Comuna solicitó al Gobierno provincial que autorice el regreso del transporte público en Río Gallegos y estaría a la espera del Decreto de Alicia Kirchner, que le daría luz verde a esa petición por estas horas. Pero, lo cierto, es que el servicio en la ciudad hace años se presta de manera deficiente y que, desde la llegada de Pablo Grasso a la Intendencia, la relación con la empresa concesionaria fue de mal en peor, hasta que se rescindió el contrato y la justicia dispuso que sea la Municipalidad de Río Gallegos, la que se haga cargo del mismo. Y nada se resolvió hasta el momento.

Consultado por OPI por el panorama actual, el secretario general de la UTA Santa Cruz, Rubén Aguilera indicó que “es un mundo de mentiras” lo que se informa al respecto. Y explicó y enumeró en detalle, que la solución, no se ve en el corto plazo: “los trabajadores desde el viernes 6 de noviembre realizan una retención de tareas por incumplimiento de pagos y no se van a presentar a trabajar hasta que los montos no estén acreditados en sus cuentas sueldo”, aseguró.

En segundo lugar, añadió que “de los nueve colectivos que saldrían a la calle, cuatro de ellos tienen cubiertas. Al resto, le falta una o dos cubiertas a cada uno. Tercero, no tienen la Verificación Técnica Vehicular (VTV), vale decir que no pueden circular. Cuarto, las unidades no tienen seguro. Quinto, tampoco tienen el sistema para el corte de boleto, esto es fundamental porque no sólo es recaudatorio, sino que también significa el seguro del pasajero transportado”.

Por todo ello, el dirigente aseguró que, en estas condiciones, el transporte público no se va a activar. Y, como si fuera poco, mencionó que hay otros problemas “como falta de agua y gas en la base (que es el lugar desde donde salen los colectivos); todos temas que hemos denunciado en (el Ministerio de) Trabajo, en Seguridad e Higiene para que se anoticien el estado en que los compañeros estaban la semana pasada, hasta que iniciamos la retención de tareas por falta de pago, el día viernes”.

Con esta radiografía, el Secretario General de la UTA asegura que la decisión de poner en marcha los colectivos no pasa por darle arranque a las unidades, sino que hay un cierto cúmulo de cuestiones a resolver.

Como si le falta algún condimento a la situación, Aguilera fue muy contundente cuando remarcó que se debe cumplir inexorablemente, toda la legislación que rige la actividad. El gremio que él encabeza, es el que representa a todos los trabajadores que pertenecían a la empresa Maxia y ahora están bajo la órbita municipal.

Y dijo: “la actividad se rige por normas y convenios colectivos de trabajo y por más que el Municipio haya alquilado las unidades, UTA no va a ceder ningún derecho ni conquista. Esto debe quedar bien en claro, porque nosotros tenemos un convenio colectivo del año 1973 y tenemos más de 100 años de existencia en el transporte público, así que no vamos a retroceder en el tiempo porque al señor intendente se le ocurra. Nosotros vamos a respetar lo que establece la ley, los convenios, el Decreto y todo lo que regula la actividad del transporte público de pasajeros. Nosotros no vamos a ceder en derechos ni conquistas”, finalizó Aguilera en comunicación con esta Agencia. (Agencia OPI Santa Cruz)