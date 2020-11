CEMENTERIO COLAPSADO MIENTRAS EL 5% DEL ESPACIO DE LA NECRÓPOLIS ES ASIGNADO A LA FAMILIA KIRCHNER

El problema sanitario en Santa Cruz y particularmente en Río Gallegos ha desbordado todos los recursos hospitalarios y en este momento hay serias denuncias de familiares de pacientes que afirman que las personas de 60 o más años ingresados al HRRG y con necesidad de ser internados en la UTI, le es negado el tratamiento final.

Esto hace realidad aquella frase del intendente Pablo Grasso en el mes de marzo de este año cuando dijo “No queremos poner a las Fuerzas Armadas en la puerta del Hospital para ver quien puede vivir y quien no. No lleguemos a eso”, advirtiéndole a la población que si no cumplían el aislamiento eso iba a suceder en Río Gallegos. Hoy está sucediendo, pero no por la desobediencia social sino por la falta de capacidad, inversión y previsión oficial. De hecho, la marcha atrás con la colocación de los contenedores refrigerados en el HRRG, tuvo que ver con la explosión mediática que tuvo a nivel nacional la noticia publicada el lunes por OPI Santa Cruz.

Lea: Pablo Grasso el dueño de la vida y la muerte

En ese marco el cementerio municipal en Río Gallegos está colapsado. Tanto en espacio, en trabajo como en capacidad de incineración de los cuerpos de fallecidos por Covid, la necrópolis local está fuera de su capacidad para sepultar (tierra y nichos) y cremar ante la actual demanda, agregando a ello que debido al incremento exponencial de fallecimientos, los lugares físicos para colocar cadáveres han mermado considerablemente y en muy poco tiempo más, de la grave crisis actual por la falta de capacidad del cementerio local, se pasará al colapso total y definitivo, sin que se conozca hasta el momento, de parte de la Municipalidad de esta capital, si existe algún plan para ampliar las capacidades funcionales y resolver la crisis del personal, como señalaremos más adelantes.

Sin embargo, a la vista de esta enorme crisis sanitaria en la necrópolis local, caben destacar algunos datos curiosos, que demuestran dónde están puestas las prioridades del partido gobernante, en la actual crisis por el Covid.

El predio asignado al cementerio municipal de Río Gallegos posee 194 metros de frente por 219 metros de fondo, es decir que tiene un total asignado de unos 42.486 metros cuadrados de superficie, la cual está virtualmente ocupada por tumbas, galerías de Nichos y calles de panteones, tal como se puede apreciar en el video actualizado que se incluye en esta nota.

El cementerio local es un cementerio humilde. Podría decirse que su aspecto es básicamente “pueblerino” y por ese motivo, cuando comenzó a levantarse el mausoleo de Néstor Kirchner, OPI hizo un video (en el año 2011), que actualmente tiene más de 47 mil vistas en Youtube, donde destacaba, entre otros, éste aspecto curioso y el enorme espacio público que le asignó, en ese momento, la intendencia a cargo de Roberto Giubetich (UCR), por orden y pedido de Máximo y Rudy Ulloa.

OPI pudo constatar que de esos 42.486 m2, el 5% de dicho espacio, le fue cedido gratuitamente a la familia Kirchner para construir allí el monumento mortuorio, una obra que en muchas partes del mundo, personajes con gran preponderancia mundial en la política y las ciencias, no tienen.

El terreno interno del cementerio municipal asignado a la familia Kirchner mide 53 metros por 39 metros de lado, lo cual totaliza 2.067 m2, que corresponde al 5% del total del predio.

Es importante rescatar este dato, teniendo en cuenta la situación actual de emergencia por la que atraviesa la necrópolis, sin espacio y sin capacidad de respuesta ante la eventualidad y en base al incremento sustancial de la demanda, a la que el municipio no puede dar respuesta.

La realidad del cementerio

Fuentes municipales admiten que en el cementerio local hay poco espacio físico, lo tratan de cuidar lo más posible y no hay personal asignado para los enterramientos “No hay gente trabajando. Esto hace que cremen a todos y hay mucha bronca en la gente, porque no todos quieren cremar a sus familiares”, dijo un empleado que conoce la mecánica y las órdenes impartidas.

Actualmente los cadáveres por Covid van al crematorio de forma directa, pero desde adentro se insiste que se está cremando cuerpos aún sin la enfermedad, por razones prácticas, lo cual ha generado denuncias en redes sociales, pero sin repercusión oficial, hasta el momento.

Las crítica arreciaron luego de las declaraciones de Daniel Cárdenas, jefe de Departamento, quien salió a decir que no está colapsado el campo, pero internamente se indica que en este momento el cementerio se sostiene con el trabajo Jefe de División Administrativa y el Jefe de División de Patio, luego que echaran de sus funciones al anterior Jefe de División de Patio, aparentemente un familiar del intendente.

“La gente no da más trabajando y Daniel Cárdenas sale a decir estupideces. Un cuerpo debe estar no menos de dos horas y media o tres para cremar porque apurarlo significa que echa mucho más humo y es por eso que se produce la crítica y reclamos de los vecinos. Y hoy estamos cremando el doble de cuerpos o más de los 6 u 8 cuerpos diarios”, dijo la fuente, quien cargó contra la decisión de la Secretaría de Gobierno municipal, quien decide sobre el particular.

“Los Kirchner hace años que no vienen al mausoleo, por lo tanto es como si acá a nadie le importara nada”, prosiguió la fuente cuando fue consultada sobre la particular ubicación del monumento mortuorio, en medio de un predio que ha quedado chico para su actividad específica. “Seguramente que si el mausoleo hubiera estado como en otras épocas donde venía CFK y sus hijos, esto habría cambiado porque se habrían quejado del humo, del desorden, de la falta de personal…. Pero está todo prácticamente abandonado, con mantenimientos mínimos y ocupando gran parte del terreno, que hoy está escaseando para que cada vecino tenga un espacio para sus familiares”, concluyó la fuente. (Agencia OPI Santa Cruz)