Las cooperativas de servicios plantean “tarifa o subsidio” para pagar sus deudas

(OPI Chubut) – El ajuste de cinturón parece haber llegado al interior de las cooperativas de servicios, muchas de ellas desequilibradas ante la deuda que mantienen con CAMMESA e inclusive con la AFIP.

En tiempos donde el Estado asistió y asiste con salvataje económico de un modo impensado (e impuesto por la pandemia) también los lucifuercistas piden “consideraciones”.

Héctor González, secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza pidió que la deuda sea considerada por los poderes concedentes. “Los Concejos no han aprobado actualizaciones tarifarias y esto provocó un embudo que en algún momento va a explotar”, sostuvo el dirigente y remarcó que las únicas alternativas para destrabar ésta situación son los subsidios o las tarifas.

“Las cooperativas han venido sufriendo, en los últimos diez años, la falta de una recomposición tarifaria acorde a los costos operativos y en función de eso han generado esta deuda que tienen con CAMMESA y la AFIP”. Y agregó que en volumen, lo adeudado supera la suma de los 11 mil millones de pesos. “Los intendentes como los Concejos Deliberantes deberían ver esta situación. O es tarifa o es subsidio. No se puede utilizar ninguna otra herramienta para solucionar éste problema que tenemos en las cooperativas. Deberán evaluarlo los poderes concedentes que hasta ahora no han dado respuestas ni soluciones. Las cooperativas antes que la deuda han priorizado pagar los sueldos y se está produciendo un embudo que en cualquier momento puede explotar”.

Para González las cooperativas provinciales han formalizado acuerdos que en la práctica no pudieron concretar. “Están debiendo más de 120 mil millones de pesos y en cualquier momento debieran afrontar el pago para evitar que le embarguen las cuentas. Esta ha sido una constante, no es algo de ahora”.

Salvavidas financiero

“Muchos piensan en la situación económica y en no meterle la mano en el bolsillo a la gente. Es tarifa o subsidio -insistió- además de la deuda de Provincia que debe ser la tercera o cuarta provincia con nivel de deuda a CAMMESA. El transporte de pasajeros está subsidiado pero en los servicios públicos esto no ocurre”.En cuanto a la desregulación de los servicios públicos en el contexto de pandemia y una posible “liberación” de tarifas, González planteó la opción de avanzar hacia una solución rápida y eficaz. “Una cosa son las cooperativas y otra los servicios públicos que no deben ser gratis. Las tarifas no están tan retrasadas y hay que hacerle frente. Si no se corta la luz se sigue financiando la posibilidad cierta de que se incremente la deuda existente porque no pueden hacer frente al pago. Si a alguien se le ocurre algo diferente, que lo diga”. (Agencia OPI Chubut)