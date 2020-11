Protesta anti minera dejó fuego y destrozos en casa de gobierno

(OPI Chubut) – Luego del anuncio efectuado en redes sociales donde el propio gobernador de Chubut Mariano Arcioni se mostraba a favor de la minería, diversas manifestaciones se hicieron sentir en la provincia. Pero la más agresiva de ellas tuvo como epicentro a la casa de gobierno en la capital, Rawson, donde prendieron fuego la ventana del despacho de Arcioni y arrojaron proyectiles al interior del edificio. También hubo daños en el Ministerio de Justicia e Información Pública. En tanto, durante las tareas de relevamiento que continúan hoy, encontraron bombas molotov en el interior del edificio estatal.

¿Infiltrados?

La manifestación se descontroló al llegar a Casa de Gobierno aunque inicialmente se desarrollaba de manera pacífica. Incluso hasta familias con canticos y pancartas eran parte de la manifestación que no hacía prever ningún desenlace como el registrado. Pero en un determinado momento un grupo de personas prendió fuego la ventana de la oficina del gobernador, y arrojó elementos hacia el interior del edificio provincial. El hecho no tuvo la intervención de la Policía. Los efectivos que habitualmente custodian la Casa de Gobierno aguardaron dentro del recinto. Ante tal situación, los empleados que cumplen funciones en Casa de Gobierno debieron ser evacuados, en resguardo de su integridad física.

Los principales destrozos y hechos de violencia se verificaron en las oficinas que dan sobre la peatonal Fontana. El despacho del Gobernador y las oficinas contiguas es donde se materializaron los daños más importantes, al igual que en el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Subsecretaría de Información Pública, según informaron. La única actuación policial se registró en el interior de Casa de Gobierno para proteger a los empleados y los Bomberos Voluntarios debieron actuar para sofocar los focos de incendio que se habían generado.



Repudio generalizado

El ataque “antiminero” no solo se hizo notar en dependencias oficiales, también atacaron la redacción del medio gráfico El Chubut en su sede de Puerto Madryn.

Desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) repudiaron los hechos de violencia registrados en Rawson. “Es lamentable…La intolerancia, violencia y falta de actitud democrática por parte de algunos inadaptados, es un reflejo del negacionismo fanático recurrente”.

Integrantes de la Cámara de Comercio de la Meseta Central de Chubut también expresaron su “profundo repudio al accionar de grupos vandálicos”.

El vicegobernador, Ricardo Sastre publicó en sus redes que “coincidir o no, es parte de la política. Como herramienta hay que apostar al diálogo. No avalamos lo sucedido en la Municipalidad de Trelew hace días, y tampoco lo de hoy en Casa de Gobierno. Rompen patrimonio que pertenece a los vecinos, con prácticas que lejos están de permitir consensos”. Por su parte, el intendente de Trelew, Adrián Maderna, expresó: “Usar la violencia como herramienta no hace sino alejar la posibilidad de construir consensos.

No siempre habrá concordancia, es verdad, pero eso no debe evitar que apostemos al diálogo para arribar a un acuerdo que redunde en beneficios para toda la sociedad”, reprochó por los incidentes.

También, a través de Twitter, el intendente comodorense Juan Pablo Luque se expresó al respecto, “No hay acto de violencia que esté justificado, en la vida democrática debe primar siempre el diálogo. Rechazo el ataque a la casa de gobierno provincial cuya reparación deberán pagar todos los vecinos y vecinas de la provincia”.

En silencio

Quienes estaban cerca del gobernador Arcioni cuando se produjeron los incidentes en Casa de Gobierno, afirman que el primer piedrazo que ingresó por la ventana de su despacho no lo alteró. Incluso afirman que fue él quien debió tranquilizar a su secretario privado, quien se habría puesto muy nervioso. Cuando comenzó a arder el cortinado, el Gobernador fue llevado hasta el hall central del Salón de los Constituyentes, por su seguridad.

Un mensaje violento, inaceptable e ilegal, pero igual de contundente que la imagen de la fotografía de Arcioni en el cesto de basura en la calle.

Vallas y seguridad reforzada

Luego de los violentos incidentes de ayer, este miércoles el Palacio Gubernamental amaneció completamente vallado y con la presencia policial en sus inmediaciones. El máximo mandatario arribó minutos antes de las 9 y deberá ocupar otro espacio ya que su despacho fue dañado casi en su totalidad.

Aún este miércoles se realizan tareas de limpieza en los pasillos y las oficinas, en medio de un ambiente donde los empleados sienten más seguridad ante la presencia de policías en inmediaciones de Fontana 50. (Agencia OPI Chubut)