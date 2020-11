Se judicializó la intervención al Colegio de Odontólogos de Santa Cruz

La Gobernadora Alicia Kirchner – Foto: Prensa Gobierno

El pasado 30 de octubre fue publicado en el Boletín Oficial el instrumento legal mediante el cual la gobernadora Alicia Kirchner dispuso la intervención del Colegio de Odontólogos de Santa Cruz. Por ello, desde la entidad se presentó en la justicia provincial una acción de amparo. Además, mediante ese recurso, solicitan se declare la inconstitucionalidad de lo determinado por la mandataria, “dado que el Decreto excede ampliamente la facultad de reglamentar una ley que tiene el Poder Ejecutivo”. Fronteras afueras de la provincia, círculos de profesionales de distintos estados provinciales enviaron su solidaridad a los integrantes del Colegio de Odontólogos de Santa Cruz. “Vamos a defender nuestra profesión porque esto marca un precedente”, aseguraron los profesionales.

La falta de acuerdo entre el Colegio de Odontólogos de Santa Cruz y la Caja de Servicios Sociales (obra social provincial), por la deuda que el estado tiene de manera constante con los profesionales, sumada a la falta de actualización de los aranceles, terminaron en un desenlace que nadie imaginaba: un decreto refrendado por Alicia Kirchner que dispuso la intervención de la entidad. Esto generó el repudio generalizado desde otros lugares del país, desde donde aseguraron que se tomó una medida poco democrática.

La decisión del Ejecutivo Provincial no tuvo buen eco entre los profesionales de distintos puntos de Argentina y, en efecto dominó, llegaron las muestras de solidaridad de los círculos y colegios de odontólogos de Neuquén, Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Juan, como también la Federación Argentina de Colegios Odontológicos (FACO) y Unión Nacional de Odontólogos Autoconvocados (UNO) hicieron público su apoyo al Colegio de Odontólogos de Santa Cruz.

“Agradecemos enormemente el apoyo recibido por todos nuestros colegas de cada punto del país y de la provincia, entendemos que es un momento que nos debe encontrar a todos juntos y no dejar que callen nuestra voz y lo que decidimos democráticamente mediante asambleas” indicaron desde el Colegio de Odontólogos.

La judicialización

Con la realidad de la intervención, el Colegio de Odontólogos de Santa Cruz inició una acción de amparo que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria Nº 2, que está a cargo del Dr. Francisco Marinkovic.

La demanda –a la que tuvo acceso OPI- plantea, básicamente, que se declare la inconstitucionalidad de la medida, “dado que el Decreto excede ampliamente la facultad de reglamentar una ley que tiene el Poder Ejecutivo”, explicó la doctora Marcela Castro Dassen que patrocina junto a otros colegas, a la intervenida entidad de profesionales.

La acción de amparo explicita en su objeto que tal pedido (declarar la inconstitucionalidad) se efectúa “por haber sido dictado con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, lesionando en forma actual gravemente los derechos constitucionales a trabajar, a condiciones dignas de labor, a asociarse con fines lícitos, al debido proceso y legalidad protegidos por los arts. 14, 14 bis, 16, 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional”. Por ello, se solicita “se dicte medida de no innovar en los términos del art. 5 de la Ley 1117 suspendiendo su vigencia, hasta que se dicte sentencia definitiva”.

La letrada al ser consultada por OPI aseguró que “nunca un decreto puede desnaturalizar la ley” y añadió que “este decreto modifica la ley y convierte al Colegio de Abogados de Santa Cruz en un apéndice del Ministerio de Salud, por lo que es absolutamente inconstitucional”.

Los antecedentes

El pasado 6 de mayo, en asamblea, el Colegio de Odontólogos santacruceño votó elevar el monto de los aranceles mínimos en la provincia. “Estos aranceles no son puestos de manera caprichosa, sino que responden a una estructura de costos a nivel nacional, como así también los costos dolarizados de materiales” explicaron desde la entidad. Y agregaron que “lamentablemente las obras sociales hacen oídos sordos a nuestro reclamo, que año tras año afectan más a los aranceles que ellas ofrecen para poder realizar la atención en los consultorios privados”. Y refiriéndose a los motivos que impulsaron esta decisión añadieron que “es por esto que hemos llegado a un límite que ya no se puede sostener la atención a esos valores, ya que nuestros insumos siguen aumentando sin freno, y muchas obras sociales no llegan a cubrir ni siquiera el costo de los materiales”.

Lo decido por los profesionales fue rechazado por la obra social provincial, la Caja de Servicios Sociales, que solicitó a los profesionales retrotraer la medida. Eso no sucedió y lo que sí ocurrió, para sorpresa de todos, fue la firma de un decreto de Alicia Kirchner que dispuso la intervención de la entidad.

Con esta medida, se limitan las atribuciones del Colegio que, además, “deberá someter al control, fiscalización y supervisión del Ministerio de Salud y Ambiente los estatutos, reformas, códigos, resoluciones y reglamentos que dicten, en cuanto incidan en el ejercicio profesional de la actividad odontológica y en la salud buco-dental de la población”.

Al conocerse la decisión de la Gobernadora de Santa Cruz desde el Colegio aseveraron que ese era “un día de luto para la profesión odontológica y para la democracia en la Provincia de Santa Cruz y no permitiremos que nos quiten nuestra autonomía, la voz y los derechos de cientos de colegas de cada rincón de la provincia que participan en nuestras asambleas y decisiones”. (Agencia OPI Santa Cruz)