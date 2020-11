El irreconciliable sentido común de los diputados del Frente para la Victoria

(Por: Rubén Lasagno) – La “entrevista” del diario La Opinión Austral/LU12 al diputado del Frente para la Victoria Martín Chávez, desnuda (una vez más) la incoherencia del discurso oficial, el sostenimiento de la mentira desde el gobierno mismo y la falta total de relación que existe entre las declaraciones, los discursos y los hechos mismos.

Con un sentido de autoprotección política, que tienen los diputados oficialistas, Chávez intentó preparar el terreno para el jueves último (previo a la sesión), cuando los diputados volvieron a negar el uso del ibuprofeno inhalado en la provincia.

“Desde el Frente de Todos estamos dispuestos a ofrecer más y mejores oportunidades, pero no dudosas para atacar el flagelo de la pandemia“, dijo el legislador, refiriéndose al ibuprofeno inhalado que en más de 10 provincias se aplica sin ningún tipo de contraindicaciones, como corrobora la práctica. Además, claro, de omitir claramente cuáles son esas “oportunidades” de las que habla, porque si es la vacuna rusa, estamos en la misma línea de improvisación y falta de consistencia científica.

“Es muy riesgosa su aplicación: no sólo puede traer efectos adversos sino que también se corre alto riesgo de contagio para los pacientes que van usando esas mascarillas y para el personal médico tratante“, dijo Chávez que no es médico, ni infectólogo, ni especialista ni nada que se le parezca, sino abogado y habla mintiendo abiertamente con el único fin de justificar la irreductible (e inhumana) posición del oficialismo que niega un tratamiento compasivo a la gente que hoy muere por el covid.

La falacia del diputado prosiguió sin que ningún periodista le hiciera las preguntas de rigor y lo pusiera de cara a la realidad y en ese tren de monologuista cómodo, llegó a decir que la eficacia del ibuprofeno no ha sido probada y que hay objeciones de seguridad en algunos pacientes que lo han usado; obviamente todo esto sin ningún sustento científico ni fáctico porque la realidad (como siempre pasa con el FPV) lo desmiente en 12 provincias argentinas donde se aplica y hay sobradas muestras de efectividad de este producto que además, es gratuito.

Las declaraciones del diputado Chávez, están en la misma sintonía de la titular del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales Victoria Tolosa Paz quien en la absoluta ignorancia de la realidad, dijo en la mesa de Juana Viale que la canasta básica es de $ 6.000,00 o el incomprobable dato flojito de papeles del Ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán, quien afirmó que el 99% de la población se quiere vacunar y hay un 1% de delirantes.

Pero advierta el lector que éste mismo diputado Chávez, con el apoyo del coro oficialista que semana a semana vienen negando salud a los pacientes de esta mortal enfermedad, será el primero en levantar la mano para que se aplique la vacuna rusa en la provincia, la cual (y en este caso absolutamente comprobado) carece de Fase 3, aunque hoy el gobierno esté difundiendo que se “está llevando a cabo exitosamente la pruebas de esa fase”, algo que la mayoría no creemos y por lo tanto, implicará que los ciudadanos que se vacunen pasarán a ser “cobayos” en un gran laboratorio de prueba que van a transformar a Santa Cruz para ver si la Sputnik V sirve o no, si tiene o no efectos secundarios, colaterales o si directamente no va a servir para nada.

La vacuna rusa carece no solo de las etapas de prueba en sus orígenes, sino que no ha sido aprobada por los estándares internacionales y tampoco por la ANMAT.

En este caso y devolviendo las palabras del propio Chávez al principio de sus declaraciones de la semana pasada cuando dijo “Desde el Frente de Todos estamos dispuestos a ofrecer más y mejores oportunidades, pero no dudosas para atacar el flagelo de la pandemia”, vamos a ver si ante las dudosas prestaciones de la vacuna rusa, los legisladores santacruceños responden bajo éstos parámetros y “convicciones” o si responden a las órdenes del gobierno nacional o de los negocios que se ciernen alrededor de esta dudosa vacuna soviética.

Pero, sin duda, como hay una decisión política y un negocio a gran escala, todo ello hace que diputados como éste, lleven su discurso hasta el ridículo, con tal de darle plafón a semejante decisión antisocial como la de negar un tratamiento compasivo a gente que lo ha votado, porque el daño no solo lo sufren quienes están políticamente en contra del kirchnerismo, sino a su propia gente que creyó estar votando a quienes en campaña dijeron representarlos y trabajar “por ellos”. Finalmente y tras como dijimos, que Chavéz “preparaba el terreno”, el jueves último, se volvió a negar el Ibuprofeno en una provincia donde ya se cuentan 211 fallecidos de Covid. (Agencia OPI Santa Cruz)