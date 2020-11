Según publica Clarín Además, defendió el impuesto a la riqueza, que tuvo media sanción en Diputados. “No quiero que sea un castigo a los ricos”.

El presidente Alberto Fernández anunció que en diciembre habrá una corrección de las jubilaciones para que no pierdan por la inflación, aunque señaló que aún está en estudio si ese aumento será para todos los beneficiarios y si a eso se le sumará un bono de fin de año.

“En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones porque somos conscientes que tenemos que hacerlo. No queremos que las jubilaciones queden debajo de la inflación. La idea es hacer un aumento para todos”, dijo.

Asimismo, defendió la nueva fórmula de cálculo del aumento jubilatorio. “Tenemos que hacer algo sustentable. Con la formula que estamos proponiendo hoy, los jubilados ganaron un 20%. La que estamos dejando de lado, que es la del macrismo, los hizo perder un 19%”.

El aumento por decreto, anticipado por Clarín hace una semana, sería de entre 6% y 7% y sería el último en esta modalidad, ya que a partir de febrero se espera que funcione la nueva fórmula que se debate por estos días en el Congreso. La misma deja afuera del cálculo a la inflación y toma en cuenta la variación de los salarios y la recaudación tributaria del período julio-diciembre de 2019.

En declaración al canal América 24, el jefe de Estado se refirió también a la media sanción del proyecto de ley del “impuesto a la riqueza”, dijo que no se trata en rigor de un impuesto sino de un aporte por única vez, y señaló que no quiere que sea “un castigo a los ricos”.

“No quiero que esto sea un castigo a los ricos, quiero que todos los argentinos reconozcamos a los que hacen este aporte, tenemos que estar agradecidos con ellos”, manifestó Fernández. “Debería ser el inicio de una Argentina más solidaria, tendría que llamarse ley de solidaridad”, sostuvo.

En ese sentido, el Presidente expresó que este gravamen a los patrimonios de más de 200 millones de pesos que fue aprobado por la Cámara Baja en la madrugada del miércoles, tras un pedido de sesión especial de Máximo Kirchner, jefe de bloque del Frente de Todos, es algo que va en sintonía con lo que han hecho otros países en el mundo, en medio de la pandemia. “No es algo hecho a tantas y a locas”, explicó.

La iniciativa impulsada por el kirchnerismo generó no solo las críticas de la oposición, que durante el extenso debate en diputados habló de “populismo tributario” y hasta llamó a una “rebelión fiscal” contra el impuesto, también despertó cuestionamientos de los empresarios, que señalan que este tipo de iniciativas “ahuyentan” las inversiones.

“A los empresarios les propuse que si tenían una mejor propuesta me la dieran, nunca me llegó nada. El mismo Máximo (Kirchner) se reunió con ellos, pero nunca le llegó nada. Y bueno, ya está, yo lo que creo es que tenemos que entender que la Argentina debería agradecerle a los que hacer este aporte, esta contribución única y excepcional”, aclaró.

Al respecto, le preguntaron sobre la posible batalla legal que se avizora en caso de que el proyecto cuente con la aprobación del Senado, algo que se descarta por la mayoría que tiene el Frente de Todos en la Cámara Alta. Y también a las críticas que marcan que es inconstitucional porque habría una “doble imposición” en torno a los bienes personales.

“Si fuera un impuesto, creo que sería inconstitucional, pero no es un impuesto, es un aporte por única vez”, lo defendió el Presidente. ¿Al ser un aporte no voluntario, no es un impuesto pero con otro nombre? El jefe sostuvo que “entrar en un debate jurídico que no tiene sentido”.

Dólar y cómo está su relación con Cristina

Alberto Fernández hizo un repaso de los principales temas de la agenda del país y no esquivó las respuestas sobre temas espinosos como el dólar y su relación con Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre el dólar, manifestó: “Sufrimos una presión muy grande, le hicimos frente y poco a poco fuimos conteniendo la situación. No estamos en una situación holgada pero poco a poco la iremos superando. Los que piensan que vamos a una devaluación se equivocan”.

El Presidente también fue consultado por la relación con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y si es cierto que no hablan hace un mes. Fernández negó cualquier tipo de enemistad entre ambos pero no quiso decir cuándo fue su última conversación.

“Con Cristina trabajamos juntos y hablo con ella cuando necesito hablar”, señaló. “Pregúntele a los columnistas políticos”, replicó sobre las versiones de que el diálogo con su vice está roto. “Eso es una provocación de ustedes [los periodistas] yo hablo cuando tengo que hablar”, marcó. (Clarín)