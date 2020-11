Arde el PJ en Tierra del Fuego

(Por: Mario Bermejo para OPI TdF) – Durante la tarde del martes, la Junta Electoral del Partido Justicialista de Tierra del Fuego proclamó a la lista 22 “Unidad Conducción Peronista” para dirigir los destinos del partido por los próximos 4 años.

De esta manera, culminó el proceso electoral del Partido Justicialista, conforme lo prevé la carta orgánica, con la proclamación de la lista de unidad. La lista 22 “Unidad Conducción Peronista” fue la única oficializada, habiendo acreditado un histórico acompañamiento de 7.146 avales. Por su parte, la lista 23 “Militancia Justicialista” no pudo cumplir con los requisitos mínimos establecidos por Carta Orgánica, acompañando apenas 388 avales (1,88% del total del padrón de afiliados).

La lista 22 “Unidad Conducción Peronista”, obtuvo un total de 7146 avales (44% del total del padrón de Ushuaia, 24% de Tolhuin, 18% de Rio Grande y 100% de la Antártida), la lista 23, “Militancia Justicialista”obtuvo solo 388 avales, sin lograr cumplir con el requisito mínimo del 5% del padrón (Ushuaia 1%, Tolhuin 4% y Rio Grande 4%).

Cabe destacar que en ninguna de las proclamaciones figura el justicialista Juan Carlos Pino, Actual presidente del Concejo Deliberante, quien trabajó y militó para el intendente de la capital fueguina, pero pareciera ser que la pandemia desgastó relaciones y pactos, es así, que Pino tras casi 8 años con edil, aspira a la intendencia, que según trascendió era la promesa de Vuoto para con él, pero a las clara está que los planes cambiaron, motivo por el cual quien proclamaron como referente de Ushuaia por el PJes nada y nada menos que a la concejala por el frente de todos Laura Ávila, militante camporista, ex secretaria de la mujer del municipio de Ushuaia y esposa del socio indiscutible del intendente , el Diputado Nacional, Matías Rodríguez, que junto al intendente no dudan en montar un aparato político ostentoso para lanzar como candidato de jefa comunal a la concejala.

Esto quiere decir que pino quedaría por afuera de cualquier acuerdo y posibilidad de ser candidato por la intendencia, al menos por la lista que comanda el jefe comunal y actual presidente del PJ fueguino.

Quien no se quedó afuera fue el titular de Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires, Hugo Romero), en el Consejo Provincial. Y estamos viendo resolver algunas cuestiones porque se nos han presentado inconvenientes. Tenemos plazo hasta las 15 hs. para ordenar algunos estamentos. Hay problema de integración de sectores, que es común en las internas de los sectores que no se sienten identificados o que el viento se los llevó. Había acuerdos que no se reflejaron. Yo como apoderado, tomé la decisión de presentar solo la nómina de candidatos y dejar este espacio, para que los sectores encabezados por Rivarola y Hugo Romero se junten con los otros sectores y se pongan de acuerdo. Y hoy esperamos terminar la nómina en la Departamental Ushuaia y en el Congreso Provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)