“Este fue un buen año” para los jubilados, afirmó Fernanda Raverta tras el anuncio del 5% de aumento en los haberes

Según publica Clarín “Quienes cobran la mínima le ganan a la inflación”, aseguró la titular de la Anses.

Fernanda Raverta, titular de la Anses, aseguró este jueves, tras anunciar el 5% de aumento por decreto que el Gobierno le otorgará a lo haberes de los jubilados, que “este fue un buen año” para ese sector, más allá de la pandemia del coronavirus.

“La pandemia puso en crisis al mundo y, frente a eso, el año donde se cayó todo la decisión del Gobierno nacional fue cuidar y proteger la capacidad de compra de los jubilados y jubiladas. Todos en el mundo han pedido durante este año con la pandemia. Bueno, los jubilados que cobran la mínima le ganan a la inflación”, dijo la funcionaria en diálogo con radio Continental.

En esos términos, Raverta reafirmó que, con el nuevo decreto, “hasta ahora en cada uno de los aumentos que se dieron” el Gobierno logró “que más del 70% de los jubilados le fueran ganando a las mediciones de inflación”, aunque aclaró que “habrá que esperar a fin de año” para ver si efectivamente se logra derrotar al índice anual, del cuál todavía no hay una estimación oficial.

Además, la dirigente política sostuvo que “mantener la capacidad de compra con el haber de los jubilados fue un compromiso del Presidente” y que “fue una realidad” que pudieron hacer “posible”.

Con el aumento del 5%, a partir de diciembre la jubilación mínima bruta pasará de $ 18.129 a $ 19.035 mensuales, mientras que la Pension No Contributiva irá a $13.323 ($634 más) y la AUH subirá a $3.717 ($177 más). Finalmente, la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) finalizará el año en $15.228 (un incremento de $725).

En el año, las jubilaciones y prestaciones sociales acumularán un aumento de entre el 24,2% y 35,3%, según los rangos de haberes. Mientras que a octubre, la inflación en 10 meses fue del 26,9%, aunque con la suba de los precios que se prevé para noviembre y diciembre, la promedio anual podría superar el 37% punta a punta, a fin de año.

Ante esos números, Raverta reconoció que “aún no es suficiente” el aumento a las jubilaciones y responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri por la situación de pérdida en la que estaban los jubilados frente a la economía real.

“Lo que estamos haciendo ahora es recuperar. No empezamos de cero. Empezamos en menos 20, porque eso fue lo que perdió el poder adquisitivo de los jubilados en los últimos dos años de la gestión de Macri. Entonces lo que hicimos con los aumentos de este año fue poder empezar a recuperar el poder adquisitivo”, remarcó.

Y explicó: “Desde el 2008 hasta el 2017, los jubilados recuperaron 26 puntos de capacidad de compra que habían perdido anteriormente. Desde 2017 a 2019 perdieron casi 20 puntos. Recuperar en este año tan difícil es una buena noticia”.

También se preguntó “qué hubiera sido sin la decisión de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner de tener una moratoria, si millones de jubilados no tuvieran ingreso por no tener una moratoria y hubiesen tenido que salir a buscar un ingreso en la pandemia”.

“Hubiese sido un desastre porque son la población de riesgo. Sabiendo que no empieza todo ahora, con lo bueno que tiene nuestra historia previsional. Y tambien con la historia de pérdida como pudo haber sido los últimos dos años de la gestión de Macri. Este fue un buen año en términos de un año muy complejo: 7 de cada 10 no perdieron y no perder en este año es una victoria”, añadió.

Por último, respondió a las críticas de la oposición, que aseguran que con la fórmula de la gestión del gobierno anterior los jubilados habrían ganado más que con la nueva, de acuerdo a la inflación de este año.

“Puedo decir que la fórmula de Macri en diciembre hubiese dado 4,5 puntos y nosotros estamos dando 5 puntos. Veremos después a fin de año si daba más o no la otra fórmula”, aseguró.

Y defendió la nueva manera de aumentar los haberes: “Se van a escuchar muchas opiniones en el debate parlamentario y bienvenido sea, pero la realidad es que mientras que estuvo la fórmula que tenía la inflación en sus indicadores, los jubilados perdieron casi 20 puntos, que fue entre 2017 y 2019”.

“Mientras que estuvo la fórmula que de alguna manera tiene la inflación implícita porque tiene recaudación tributaria, tiene la variación del aumento de los salarios y en una Argentina con nuestro gobierno, donde la paritaria le gana a la inflación, se ganaron 26 puntos a la inflación”, justificó. (Clarín)