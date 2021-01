DE LA PRESENCIALIDAD EN CLASES DE SANTA CRUZ, NO SE SABE NADA

El título resume la realidad de la Educación en Santa Cruz, luego de un año atípico donde se suspendieron las clases presenciales y se hizo un ensayo virtual para sostener mínimamente el año lectivo.

OPI buscó datos, consultó fuentes y recabó documentación que pueda apoyar una idea concreta de qué va a suceder y/o qué va a hacer y cómo va a implementar el CPE (Consejo Provincial de Educación), el inicio de las clases presenciales a partir del 9 de febrero, como ha anunciado el gobierno provincial, sin embargo, nada se pudo asegurar, no se concretó ninguna comunicación, el CPE no hizo convocatoria al sector gremial y tampoco se conoce cuál va a ser la actitud del gremio de ATE que controla el sector no docente de las escuelas.

Tal como indicó el Secretario General de la ADOSAC, Pedro Cormack, el gremio no ha sido convocado (hasta el momento), a reunirse con las autoridades de Educación, aún cuando existe una necesidad imperiosa de proyectar el ciclo lectivo 2021, en virtud que tras la orden el Ministro Trotta, cada jurisdicción provincial define sus propias condiciones, fechas, modo y característica de la presencialidad.

El dirigente de la ADOSAC planteó dudas sobre cómo se ha planificado la vacunación a los docentes, qué piensa el CPE en relación a la presencialidad, al “aula burbuja”, el protocolo a implementar, el distanciamiento, los insumos para higiene en las escuelas de lo cual sostuvo “son muchos aspectos que no están claros aún, por no haber información pública que nos saque de las dudas fundamentales que debemos despejar antes del inicio de las clases como está previsto”.

Cormak consideró que cualquier información que se provea a la opinión pública, deben ser transversales más que por medio de un Decreto, es decir, medidas que tengan consenso y hayan sido debatidas convenientemente entre las autoridades de Educación y el gremio, especialmente, porque son decisiones que afectarán a todos y al sector docente de doble manera por su doble rol: como docentes frente a las aulas y como padres. “Esto claramente muestra a las claras que somos los primeros que queremos que vuelva la normalidad lo antes posible, pero deben estar claras las condiciones de seguridad sanitaria y las garantías que tengamos los docentes de no sufrir contagios y se pueda evitar la propagación del virus”, concluyó Pedro Cormak.

Otros órdenes

OPI trató de averiguar aspectos que tienen que ver con el ordenamiento institucional que tenga previsto el CPE y básicamente los trabajos que se hayan realizado para que la infraestructura esté adecuada a la vuelta a clases. Hasta donde se pudo conocer, no hubo de parte del gobierno provincial, ningún tipo de adecuación, refacción y/o acondicionamiento de las escuelas y es más, algunas fuentes consultadas nos afirmaron que hay edificios con serios problemas edilicios, techos con goteras, paredes agrietadas, pisos en mal estado, radiadores del sistema de calefacción sacados de su lugar y nunca habilitados, redes de agua con problemas, baños en mal estado, etc, como producto de un año donde se suspendió el uso de las instalaciones, pero no fue aprovechado ese tiempo para hacer las reparaciones.

Otro de los condimentos que no faltan en esta oportunidad, es (en caso de exigirse la presencialidad en las escuelas de Santa Cruz) la actitud que adoptará el gremio de ATE, que nuclea y organiza gremialmente al sector no docente de las escuelas. A estas alturas, a pesar de ser un gremio aliado del FPV, no se ha manifestado sobre la actitud a tomar en la reinstalación de las clases presenciales. Sin duda, sin la presencia del sector no docente (en caso de no acatar la convocatoria oficial), las escuelas tendrán un déficit de personal en el sector limpieza y portería que no permitiría el funcionamiento en pandemia, lugares que desde hace años han sido ocupados por ingreso de personal al sector de Educación en épocas del gobernador Daniel Peralta y la actual gobernadora Alicia Kirchner.

El 21 de agosto del 2019, OPI hizo público una circular o Nota Múltiple Nº 13 desde la Dirección de escuelas Primarias y hacia el personal docente de la provincia, a la cual se adjuntaba un formulario de Declaración Jurada de Salud que cada uno de los docentes debía llenar con carácter obligatorio y advertidos que de falsear los datos, le correrían acciones punitivas a cada docente, dispuesta por la misma autoridad.

La nota de referencia señala en el núcleo de la comunicación: “La misma deberá ser por duplicado y se requiere para evitar que las personas incluidas en la dispensa de asistir a su lugar de trabajo por razones de salud, circulen por los centros de atención médica, exponiéndose innecesariamente”

En virtud de ello se anexó un formulario de DDJJ donde en cada escuela, cada docente debía llenar el encabezado con sus datos personales y establecimiento en el que presta servicio y tras enumerar los Decretos y nomas establecidas tras la declaración de la cuarentena con motivo del Covid-19, le exigen al docente que en el párrafo donde insertan la leyenda “Manifiesto encontrarme dentro del grupo de riesgo, por encontrarme con…. cada uno tendrá que indicar las enfermedades que padece, obviamente con el fin de observar en cada caso en particular, si el docente puede desenvolverse dentro de un ámbito con riesgo de infección viral.

Luego debajo de la firma del docente, se incluye el siguiente párrafo: “Declaro bajo juramento que todos los datos consignados son veraces de acuerdo a mi buen saber y entender. Asimismo me notifico que cualquier falsedad, ocultamiento u omisión dará lugar a las más severas sanciones, como así también que dentro de las cuarenta y ocho horas, las modificaciones que se produzcan en el futuro”.

No hay información fehaciente que se esté cumpliendo este requisito y en caso de implementarse, cómo y de qué manera articulará con los docentes que por edad o comorbilidad, deban resguardarse de asistir a la presencialidad exigida, sin poner en riesgo su salud. (Agencia OPI Santa Cruz)