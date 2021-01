¿Abandono de persona?. A un niño derivado al Garrahan le negaron atención médica

(OPI TdF) – Un matrimonio fue derivado a Buenos Aires desde Tierra del Fuego, para atención médica de su hijo menor, Calogero Aaron González de 9 años que padece una afección gastrointestinal. Arribado al Garrahan les dijeron que no existía ninguna operación programada y lo devolvieron a la provincia. La madre del menor, Valeria La Spada, lo denunció por redes sociales y medios de TDF como Radio Provincia y mostró la autorización de la derivación que posee en el Hospital de Niños de Bs As, certificado por un médico del Hospital Regional Ushuaia, aludiendo que hubo fallas en la comunicación, lo cual hizo que las dos veces que concurrieron al Garrahan no los atendieran.

Como si esto fuera poco, la pareja con el niño enfermo acudió a la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires, buscando ayuda para hospedarse y la misma estaba cerrada, con lo cual la familia derivada desde ésta provincia, están a la deriva y así lo hicieron saber públicamente.

A todos los problemas descriptos, se suma que la señora Valeria La Spada, intenta comunicarse con los profesionales que han atendido a Calogero, tanto a los clínicos como a los derivados y nadie le responde. No hay quiénes se hagan responsables y desde la provincia, ninguno toma en sus manos la solución de esta grave situación que le toca vivir a una familia fueguina. Habrá que ver ahora si no toca imputar a los actores de esta situación, con la figura de abandono de persona. (Agencia OPI Tierra del Fuego)