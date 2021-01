Elecciones 2021: los bloques aliados de los K pondrán en juego su propia supervivencia

Según publica Clarín De los 17 legisladores de las dos bancadas que suelen votar con el oficialismo, deben renovar 11.

Por: Jazmín Bullorini

Los bloques minoritarios de Diputados, que durante 2020 fueron los encargados de frenar o permitir que avancen las iniciativas del Gobierno -porque el oficialismo no tiene mayoría propia en la Cámara baja- pondrán en juego su propia supervivencia en las elecciones legislativas de este año.

El interbloque Unidad y Equidad Federal – informalmente conocido como “el bloque de los Ramones” por su presidente, el mendocino José Luis Ramón- está integrado por 6 diputados que fueron férreos aliados del Frente de Todos en las votaciones clave. Este año hay 4 a los que se les vence el mandato.

Entre ellos, se encuentra el propio Ramón, que preside el partido provincial Fuerza Protectora y planea ir por la reelección de su banca. En 2017 había sido elegido con la boleta de Roberto Lavagna.

También vence la banca del bonaerense Pablo Ansaloni, expulsado recientemente del gremio UATRE y presidente del Partido FE, fundado por el fallecido líder sindical Gerónimo “Momo” Venegas, quien había llegado al Congreso en 2017 de la mano de la lista de Cambiemos, pero en 2019 pegó el portazo.

Los otros dos son los misioneros Ricardo Wellbach y Flavia Morales, que responden al gobernador de su provincia Oscar Herrera Ahuad, electo por la alianza local, Frente de la Concordia, pero que se mantiene cercano al presidente Alberto Fernández.

En un inicio, este interbloque tenía 8 miembros, pero dos ex Cambiemos se fueron: la tucumana Beatriz Avila formó un monobloque y Antonio Carambia se unió al también ex PRO, Felipe Alvarez en el bloque Acción Federal. Lo cierto es que ambos siguen formando parte de los votos clave que el Gobierno sale a buscar cuando no tiene número para aprobar alguna ley y este año se les vence la banca.

Por otra parte, en el interbloque Federal –que reúne distintas corrientes políticas y no suele votar de manera unificada- renuevan 7 de sus 11 miembros: tres de los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, un progresista santafesino, un lavagnista y dos justicialistas.

Los cordobeses son: Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti; Paulo Cassinerio y Claudia Márquez. En 2019, tras ser reelecto gobernador, Schiaretti fue el único mandatario peronista que no se alineó ni con Alberto Fernández ni con Mauricio Macri.

Optó por presentar una boleta corta con sus candidatos a legisladores e hizo campaña pidiéndole a los cordobeses que corten boleta. La maniobra para no quedar preso de la polarización no resultó exitosa electoralmente: la lista quedó en tercer lugar detrás de Cambiemos y el Frente de Todos. ¿Este año repetirá la estrategia?

El bloque cordobés fue la llave para aprobar los proyectos más controvertidos como la nueva fórmula jubilatoria y el recorte a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; iniciativas que no contaron con el acompañamiento de sus socios de bancada.

Pero también fueron clave para frenar el envío del proyecto de expropiación de Vicentin al Congreso y demorar el tratamiento de la Reforma Judicial, al adelantar su rechazo.

En una línea similar se mueven los justicialistas, Eduardo Bucca y Andrés Zottos que también integran el interbloque y terminan este año su mandato.

Zottos ingresó a la Cámara de la mano de Juan Manuel Urtubey, cuando todavía era gobernador de Salta. Bucca fue la única banca ganada por Cumplir, el espacio con el que Florencio Randazzo hizo una reaparición fugaz en 2017. Ambos quedaron “huérfanos” de conducción y deben decidir cuál será su próxima jugada si buscan renovar.

El bloque lavagnista, Consenso Federal está integrado por Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodriguez y Jorge Sarghini, quien dejará la Cámara y no planea renovar.

El ex secretario de Hacienda de Eduardo Duhalde, cuando Lavagna era ministro llegó por sorpresa a la Cámara en reemplazo de Daniel Arroyo, quien había sido electo por el Frente de Todos y saltó al ministerio cuando éste fue electo ministro de Desarrollo Social. Dudó mucho en tomar el lugar, y si bien lo hizo, ya adelantó que no buscará continuar.

El santafesino del Frente Progresista Luis Contigiani es otro al que se le vence el mandato.

Por su parte, las bancadas de los dos frentes políticos dominantes tendrán una rotación menor en términos porcentuales, aunque importante. El Frente de Todos renueva 50 de sus 119 bancas.

Entre ellas, las de alfiles importantes como Leopoldo Moreau, Carlos Heller y Gabriela Cerruti. En Juntos por el Cambio vencen los mandatos de 59 de sus 115 diputados. Entre ellos, el nuevo presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan López; Fernando Iglesias y Luis Pastori. (Clarín)