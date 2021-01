Giro de Alberto Fernández: “La Argentina no apostó por la vacuna rusa Sputnik V”

Según publica Clarín El Presidente toma distancia en medio de los inconvenientes por la falta de dosis para frenar el coronavirus. Qué dijo durante su paso por Chile.

El presidente Alberto Fernández se refirió este miércoles en Chile a la compra de 22 millones de vacunas Sputnik V a Rusia. “La Argentina no apostó por la vacuna rusa Sputnik, lo que ocurrió fue que la vacuna rusa Sputnik V fue la primera que tuvo disponible Argentina”, sentenció el mandatario durante una conferencia de prensa en Chile, posterior al comunicado del Centro Gamaleya que reconoció una demora en la producción y provisión de vacunas. Argentina debía recibir por contrato 5 millones de dosis en enero y 14,7 millones en febrero.

El Presidente ponderó el acuerdo con Rusia, porque le permitió al país contar con vacunas contra el coronavirus, y señaló que intentará acelerar el envío de vacunas de AstraZeneca/Oxford -cuyo principio activo se produce en el país- para antes de abril. “Estamos tratando de ordenarnos en el cronograma de entrega de vacunas con la Federación Rusa, pero también insistiendo para que las vacunas de AstraZeneca empiecen a llegar a la Argentina y tratando de avanzar con Sinopharm (de China) por una posible entrega de un millón de vacunas que podrían hacerse de modo rápido”, sostuvo.

Fernández aludió a los reclamos de la Unión Europea y de otros bloques regionales y países a los laboratorios por las demoras en la entregas de dosis. “El desorden que existe hoy con el tema de las vacunas lo padecemos todos. Lo padece Europa, lo padecemos en América Latina”, dijo.

El jefe de Estado, en compañía de su par chileno, Sebastián Piñera sugirió que ambos países podrían trabajar en “una estrategia para conseguir vacunas en conjunto”. “Trabajar en conjunto por otros países de América Latina que están con un problema con las vacunas, y podemos ayudar a conseguirlas”, dijo en declaraciones recogidas por la Agencia NA.

Precisamente Fernández fue el intermediario político entre el presidente ruso Vladimir Putin y varios de los mandatarios de la región. En el avión de Aerolíneas que aterrizará este jueves con 220 mil vacunas habrá un extra de 20 mil destinado a Bolivia.

Fernández no descartó la posibilidad de que ambos países asistan a enfermos de las dos nacionalidades. “Hay que pensar una manera de ayudarnos no solamente en el tránsito interjurisdiccional, sino eventualmente en la atención de los que se enferman”, insistió el Presidente.

El jefe de Estado argentino añadió que el país ya tiene un contrato firmado con AstraZeneca y que estudia nuevos acuerdos, al tiempo que mencionó las fallidas negociaciones con Pfizer. “La Argentina tiene contratos con AstraZeneca y Oxford, quiso tener un contrato con Pfizer, pero que por otras circunstancias no terminó acordando”, dijo. Dirigentes del oficialismo señalaron que el Gobierno había llegado a un acuerdo con el laboratorio estadounidense para conseguir un seguro de caución, pero que los abogados de Pfizer no vieron con buenos ojos el artículo de la ley de vacunas que señala que el Estado no se haría cargo de indemnizaciones si se comprobaran negligencias.

“Estamos en discusiones con Sinopharm en China, estamos en conversaciones con Janssen, y estamos en conversaciones con Moderna. Además, entramos en Covax, donde esperamos recibir una cantidad de dosis muy importante por la inversión que hicimos”, detalló el Presidente en alusión a las 9 millones de dosis que recibirá del pool de la OMS.

“Lo que hizo Argentina fue poner fichas en todos los lugares en donde se hicieran vacunas. Lo hicimos convencidos de que cualquier vacuna iba a ser una vacuna saludable, porque los que la estaban desarrollando son organizaciones, en términos científicos, de primera magnitud”, añadió.

Sobre el final, Fernández -que celebró el regreso del multilateralismo que supone la asunción del estadounidense Joe Biden- insistió en que la Argentina no privilegió la compra de Sputnik V sobre otras vacunas. “Estamos trabajando con todos, no es que nosotros elegimos una. La vacuna Sputnik V es una vacuna que está dando buenos resultados en Argentina, que no ha generado ninguna contraindicación”, dijo.

También le restó importancia a los cuestionamientos a la vacuna, que todavía no cuenta con el aval de la OMS. “Yo me vacuné con la vacuna rusa, con la vacuna de Gamaleya, porque a la vacuna de AstraZeneca no le digo la vacuna inglesa. La verdad es que hasta acá estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo”, concluyó. (Clarín)